FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5637 постов • 681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Вся правда о постановочных фото в 15 примерах

Вся правда о постановочных фото в 15 примерах (16 фото)

Автор:
06 апреля 2021 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   кадры   неожиданно   постановка   постановочные фото   секреты   фото   фотографы   
1345
16

На просторах сети есть множество фотографий, потрясающих воображение. Но вы когда-нибудь задумывались, что остается за кадром эффектных снимков?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: за кадром   кадры   неожиданно   постановка   постановочные фото   секреты   фото   фотографы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
тов.Suhov Час назад
Похоже, шляпа - его фетиш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn Полчаса назад
5+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Прям сермяжная правда!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Шурман 39 минут назад
5д хорош , судя по рюкзаку и линзам он скоро сутулым станет . Я продал свой 5д и 7д и 14 линз и фильтров столько же , честно устал от этой фигни , а все начиналось с зинита и 450д кончилось все 7д .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−5
12k
Serg2001 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 52 минуты назад
Первое, нормальный портретник, ну и самое главное, УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОТОШОПОМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 58 минут назад
До и после...
После ЧЕГО? После чего её так растопырило то?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Словил момент: пилот истребителя посмотрел в объектив фотографа на нереальной скорости Словил момент: пилот истребителя посмотрел в объектив фотографа на нереальной скорости Фотограф показал, что остается за кадром удачных фото Фотограф показал, что остается за кадром удачных фото Заброшенные тоннели и истории, которые они хранят Заброшенные тоннели и истории, которые они хранят Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography Это просто космос: снимки Млечного пути с конкурса астрофотографии Это просто космос: снимки Млечного пути с конкурса астрофотографии
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1061800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
70
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
0
27
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
1
6
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
1
17
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#подборка#люди#прикольные#приколы#позитив#шоу бизнес#дети#фотографии
#фото#животные#Россия#СССР#картинки#сша#ретро#на различный вкус#искусство#в мире
#история#интересно#интересное#факты#кино#знаменитости#смешные#Фотографии.#настроение#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться