Вся правда о постановочных фото в 15 примерах

1345
16
На просторах сети есть множество фотографий, потрясающих воображение. Но вы когда-нибудь задумывались, что остается за кадром эффектных снимков?
Каждый человек в душе модель — даже те, кто утверждают, будто никогда не получаются на фотографиях. Помочь людям открыть скрытый в них талант позирования старается фотограф из Нью-Йорка Андреас Верриос. Парень просто спускается в метро, где предлагает незнакомцам небольшие фотосессии прямо в переходах, на эскалаторах и других местах подземки. А получившиеся результаты он показывает, сравнивая то, что творится за кадром, с тем, что получается на снимках.
×
9. Всем, кто сомневается в том, что он снимает незнакомцев, Андрес предлагает приехать в Нью-Йорк
Источник:
Ссылки по теме:
- Словил момент: пилот истребителя посмотрел в объектив фотографа на нереальной скорости
- Фотограф показал, что остается за кадром удачных фото
- Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography
- Заброшенные тоннели и истории, которые они хранят
- Как создаются фото-шедевры? Вся правда о постановочных фото в 25 примерах
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
После ЧЕГО? После чего её так растопырило то?