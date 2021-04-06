Вся правда о постановочных фото в 15 примерах

Каждый человек в душе модель — даже те, кто утверждают, будто никогда не получаются на фотографиях. Помочь людям открыть скрытый в них талант позирования старается фотограф из Нью-Йорка Андреас Верриос. Парень просто спускается в метро, где предлагает незнакомцам небольшие фотосессии прямо в переходах, на эскалаторах и других местах подземки. А получившиеся результаты он показывает, сравнивая то, что творится за кадром, с тем, что получается на снимках.