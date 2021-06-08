Кладмен решил облегчить себе жизнь и приобрел самокат на "Авито". Продавец техники, хоть и был довольно юн, оказался парнем достаточно подозрительным. Заподозрив неладное, он показал купюры, которыми с ним расплатился взрослый покупатель, родителям, а уж те обратились с ними в полицию. Стражи порядка по биллингу обнаружили хитрого мошенника и нагрянули к нему в квартиру. А там, помимо купленного самоката, нашли много всего интересного, в частности, 399 2-граммовых свертков с мефедроном и амфетамином и фальшивые деньги.