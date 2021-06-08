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Московский закладчик попался полиции, когда пожадничал и купил самокат за фальшивые деньги

Московский закладчик попался полиции, когда пожадничал и купил самокат за фальшивые деньги (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 июня 2021 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   полиция   самокат   фальшивые деньги   
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31-летний мужчина не успевал развезти заказы и решил приобрести электросамокат. Вот только расплатился фальшивыми купюрами. А ведь наверняка слышал поговорку про фраера и жадность.

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Метки: Москва   видео   полиция   самокат   фальшивые деньги   
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Дельфин Красивый Полчаса назад
а у пацана ни самоката, ни фальшивых денег, ни настоящих...
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rutt 24 минуты назад
Жадность фраера сгубила. За паренька обидно, кинули со всех сторон
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Ребенка жалко. Продав самокат, наверняка что-то хотел прикупить
Теперь ни денег, ни самоката
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