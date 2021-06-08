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31-летний мужчина не успевал развезти заказы и решил приобрести электросамокат. Вот только расплатился фальшивыми купюрами. А ведь наверняка слышал поговорку про фраера и жадность.
Кладмен решил облегчить себе жизнь и приобрел самокат на "Авито". Продавец техники, хоть и был довольно юн, оказался парнем достаточно подозрительным. Заподозрив неладное, он показал купюры, которыми с ним расплатился взрослый покупатель, родителям, а уж те обратились с ними в полицию. Стражи порядка по биллингу обнаружили хитрого мошенника и нагрянули к нему в квартиру. А там, помимо купленного самоката, нашли много всего интересного, в частности, 399 2-граммовых свертков с мефедроном и амфетамином и фальшивые деньги.
Тот самый случай, когда пожадничал, а теперь наверняка жалеет.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), и ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде, а самокат теперь фигурирует в качестве вещдока.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), и ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде, а самокат теперь фигурирует в качестве вещдока.
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Метки: Москва видео полиция самокат фальшивые деньги
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