Автор:
07 июня 2021 23:57
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Натали Вуд позирует с духами. 1967 год
3.
Сильвестр Сталлоне и Ferrari F40 во Фьорано, 1990 год
4.
Советский солдат Михаил Алексеев в Берлине, 1945 год
5.
Советские военные советники на «дороге смерти» между городами Менонге и Куито. Ангола, 1988 год
6.
Сальма Хайек для фильма "Отчаянный". 1995
7.
Спасение в последнюю минуту с корабля, торпедированного немецкой подводной лодкой,1917 год
8.
Удовольствия авиаперелетов - Air France, 1958 г.
9.
Цесаревич Алексей Николаевич принимает грязевые ванны Российская империя,1913 год.
10.
Цветочный отдел магазина "Грузия" в Москве. Фото В. Соболева, март 1987 год.
11.
Советский Карлсон от МПИ, 1967 год
12.
Физзарядка для первоклассников школы № 5, 1977 год
13.
Герой Социалистического Труда Вальдемар Круминьш, точный механик Рижского государственного электротехнического завода ВЭФ. 1950 год.
14.
Юная Принцесса Диана со своей милой морской свинкой по кличке Арахис, 1972 год.
15.
Группа бабушек стоит перед памятником покорителям космоса. Москва. РСФСР. СССР. 1967 год.
16.
Свежее молоко в дорогу. Доение коровы на платформе железнодорожного вокзала Кингс-Кросс. Лондон. 1920-е
17.
Иван Ургант в Санкт-Петербурге, 2000 год
18.
Синди Кроуфорд для Vogue US, июнь 1991 год
19.
Руководство компании Ford выбирает цвета для автомобилей 1953 года из 76 масштабных моделей
20.
Совхозные поля в Мукачевском районе, Украина, 1959 год
21.
Выпускники московских школ встречают утро в Кремле. Фото В. Лагранжа, 23 июня 1962 год.
22.
Фото Луны с миссии Apollo 15, 1971 год
23.
"Нефть Сибири", Александр Птицын, 1967 год
24.
Книжный магазин после воздушного налёта Люфтваффе. Лондон. 8 октября 1940 год.
25.
Институт научной информации АН СССР. 1974 год
26.
Концепт переносного телевизора, 1967 год
27.
В квартире Сергея Довлатова в Куинсе есть такая фотография помещенная в рамку. Фото сделано в Чикаго в 80-х годах
28.
Уличное представление Робина Уильямса в Нью-Йорке, 1979 год
29.
Вид нa здание Сᴏвeта министрoв РCФCР, Мосĸвa, 1978 ᴦoд
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