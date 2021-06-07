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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
07 июня 2021 23:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   ретро   фото   
408
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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aolti 2 часа назад
13. Фото явно не 1950 года. А середины 1970-х. Можно определить хотя-бы по модным в то время бакенбардам.
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