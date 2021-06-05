Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Нашел это у себя в машине. Понятия не имею, как оно здесь оказалось и что это вообще такое?"
Ответ: "Это ксеноновая лампа-вспышка"
2. "Не помню, чтобы покупал этот предмет, однако нашел его у себя в гараже. Что это за штуковина?"
Ответ: "Очень похоже на приспособление для очищения сточных канав"
3. "Среди кухонных предметов моей мамы нашелся вот такой предмет. Что это такое?"
Ответ: "Это спиральная овощерезка. В деле она выглядит так:"
4. "Что это за штуковину я увидел на столбе?"
Ответ: "Это предохранитель точки распределения электроэнергии"
5. "Уже который раз натыкаюсь на эту штуковину лежащую у меня в гараже и не знаю, что это такое?"
Ответ: "Это старый стеклорез"
6. "Среди старых инструментов моего дедушки, я увидел этот. Что это и для чего?"
Ответ: "Это шведский топор для снятия коры с дерева"
7. "Что это за маленький, черный, металлический предмет? Я нашла его в ящике с канцелярскими принадлежностями"
Ответ: "Похоже на средство для снятия защитных меток и бирок с одежды"
8. "Металлический, небольшой в размерах инструмент. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это инструмент для снятия задней части наручных часов"
9. "Какой-то раритетный набор я отыскал среди старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это приспособление для измельчения засушенного острого перца"
10. "Внутри пещеры я обнаружил остатки чего-то огромного. На что я наткнулся?"
Ответ: "Это рухнувший деревянный трубопровод, возможно, предназначенный для откачивания воды из шахты. В целом состоянии он выглядит так:"
11. "Что это за панель вмонтированная в твердую породу? Кажется она электронная"
Ответ: "Это часть аппаратуры, с помощью которой определяют количество воды в аквифере - осадочной горной породе"
12. "Небольшой предмет, размером с колоду карт. Для чего он?"
Ответ: "Это музыкальный инструмент - губная арфа"
13. "Нашел это на берегу моря. Кто знает, что это такое?"
Ответ: "Это скелет каракатицы"
14. "Что это такое? Кто знает?"
Ответ: "Это дуговая лампа"
15. "Что это за штуковина? Я игрался ею еще в детстве, но до сих пор не знаю что это"
Ответ: "У вас в руках раритет. Это ключ, с помощью которого ранее скрывались банки с сардинами. Выглядело это так:"
16. "Мой друг побывал на мусульманской свадьбе и наткнулся на комнату, которая выглядит вот так. Что это и для чего?"
Ответ: "Это место для мытья ног. Мусульмане омывают их перед молитвой"
17. "Эта штуковина часть набора столовых приборов, которые достались мне от бабушки. Для чего она?"
Ответ: "Ее используют для создания спиралей из масла, которыми украшают блюда"
18. "Эта штуковина брошена прямо на путях в Великобритании, которые не используются уже многие годы. Что это такое?"
Ответ: "Судя по всему, это паровой котел локомотива британской компании LNER"
19. "Среди старых вещей своего дедушки я обнаружила этот предмет. Чем это может быть?"
Ответ: "С помощью данной штуковины разрезают яйца всмятку"
20. "Что это за штуковина? Внутри что-то очень похожее на уголь в форме палочки"
Ответ: "Это грелка для рук. Вы зажигаете угольную палочку, кладете внутрь и закрываете футляр. Она тлеет и греет руки"
Источник:
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