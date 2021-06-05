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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
05 июня 2021 18:21
Метки: вопросы   находки   ответы   
752
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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17k
Robin Hood 2 часа назад
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Это не кухонный инструмент, а столовый прибор - для извлечения костного мозга из особуко, например.
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514
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
это варган.
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