Как слон своё семейство защищал

Вот и не повезло сотрудникам местной буровой компании повстречать на дороге семейство этих гигантов. Папа – слон посчитал, что автомобиль слишком близко приблизился к его слонятам. Люди пытались отпугнуть его громкими звуками, но не тут-то было!