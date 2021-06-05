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Как слон своё семейство защищал

Как слон своё семейство защищал (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июня 2021 14:38
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   африка   видео   дтп   животные   слон   
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В Южной Африке на территории в 2 млн гектар расположен уникальный национальный парк Крюгер. Там можно встретить не только львов, носорогов, буйволов, леопардов, но и слонов.

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Метки: Автомобиль   африка   видео   дтп   животные   слон   
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11k
Михалыч Полчаса назад
Самое интересное, как заполнять страховой случай?

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4k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Слону нужно было на крышу ввто залезть и немного потоптать-ибо не@х@уй шастать там,где даже волки срать боятся
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288
Евгений Полчаса назад
Нет чтобы ехать назад сразу не останавливаясь. Слон решил бы что они испугались и не преследовал бы, а они стояли до последнего. В самом начале они сдали назад и он решил что победил. Но потом они остались стоять. Этого слон им не простил.
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637
Электроник Полчаса назад
Капот бумажный?
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