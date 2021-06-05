Как слон своё семейство защищал

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В Южной Африке на территории в 2 млн гектар расположен уникальный национальный парк Крюгер. Там можно встретить не только львов, носорогов, буйволов, леопардов, но и слонов.
Вот и не повезло сотрудникам местной буровой компании повстречать на дороге семейство этих гигантов. Папа – слон посчитал, что автомобиль слишком близко приблизился к его слонятам. Люди пытались отпугнуть его громкими звуками, но не тут-то было!
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