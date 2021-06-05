Юг России подвергся нападению азиатских тигровых комаров

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Опасные насекомые стали всё чаще появляться на просторах нашей необъятной родины. Так, в начале этого лета на черноморском побережье местные жители заметили необычных комаров.
Эти кровопийцы отличаются своим ярким окрасом – чёрно-белые полоски на лапках и теле. На латыни этих полосатиков называют Aedes albopictus или же азиатскими тигровыми комарами.
Самки этих комаров не только противно жужжат и пьют кровь, но и могут быть переносчиками смертельно опасных инфекций, таких как лихорадки денге, чикунгуньи, жёлтой лихорадки, вируса Зика и многих других. Энтомологи предупреждают, что с укусом комара в организм человека могут попасть и личинки дирофилярий.
До недавнего времени комары вида Aedes albopictus встречались только в Юго-Восточной Азии и на островах в Индийском океане. Со временем их естественная среда обитания становятся лишь шире, в последние годы они появились даже на юге России и на Урале. В Европе этого комара можно встретить Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Греции, они есть также в Бельгии, Нидерландах и на юге Германии.
Эти комары активны не только в вечернее время, но и днем. Самки Aedes albopictus зачастую очень агрессивны и настойчивы. Они могут укусить несколько жертв, прежде чем наберёт достаточно крови для производства яиц.
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Метки: Россия комар лето насекомые тигровый комар
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