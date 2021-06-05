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Юг России подвергся нападению азиатских тигровых комаров

Юг России подвергся нападению азиатских тигровых комаров (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 июня 2021 11:56
Сообщество : Животные
Метки: Россия   комар   лето   насекомые   тигровый комар   
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Опасные насекомые стали всё чаще появляться на просторах нашей необъятной родины. Так, в начале этого лета на черноморском побережье местные жители заметили необычных комаров.

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Метки: Россия   комар   лето   насекомые   тигровый комар   
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1  комментарий
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Ниита Полчаса назад
Настолько атаковали, что уже давно там живут? Жил на побережье 3 года и постоянно эти черные странные комары донимали.
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