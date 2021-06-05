Юг России подвергся нападению азиатских тигровых комаров

До недавнего времени комары вида Aedes albopictus встречались только в Юго-Восточной Азии и на островах в Индийском океане. Со временем их естественная среда обитания становятся лишь шире, в последние годы они появились даже на юге России и на Урале. В Европе этого комара можно встретить Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Греции, они есть также в Бельгии, Нидерландах и на юге Германии.

2021-06-05T11:56:37+03:00