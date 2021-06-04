2140
17
Забавные мысли людей, которые мыслят нестандартно.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- У этих людей явные проблемы с памятью
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
- Шутки, которые поймут только люди, не состоящие в отношениях
- "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия
- А что здесь у вас, собственно, творится?
24
Понравилось24
Новости партнёров
Опять ничего не могу я понять –
Опилки мои в беспорядке,
Везде и повсюду, опять и опять
Меня окружают загадки!
Возьмём это самое слово ОПЯТЬ,
Зачем мы его произносим,
Хотя мы свободно могли бы сказать:
Ошестъ, и осемъ, и овосемъ?\
Молчит этажерка, молчит и тахта
У них не добьёшься ответа,
Зачем эта хта обязательно та,
А жерка, как правило, эта?
Собака кусается. Что ж, не беда.
Тогда почему же собака,
Хотя и кусаетСЯ, но никогда
Себя не кусает, однако?!
О, если б я это сумел отгадать,
Опилки пришли бы в порядок!
А то мне загадочно хочется спать
От всех этих трудных загадок!
Борис Заходер
1. В кислой среде картофель твердеет. Поэтому, если, скажем, варить борщ с картошкой, сначала надо положить картофель, и когда он хотя бы частично сварится - кислые компоненты.
2. Картофель, в отличие, скажем, от огурцов и помидоров может в сухом месте храниться долго.
В кулинарии любое жидкое первое блюдо считается супом.
Пример - холодные супы, которые в большинстве делаются не на мясном бульоне, а на отваре из овощей и даже фруктов или даже на квасе (всем знакомая окрошка) или кефире. Так же напомню про существование молочных супов, коронное блюдо диетических столовых.
Представьте себе компот из сухофруктов, в который положили горстку вареного риса. Представили? Это один из сладких супов, а именно Суп из смеси сухофруктов, рецептура 316. А есть ещё сладкие супы-пюре
Все названия по конкретным телодвижениям повара
В случае чахоточного кашля желать здоровья тоже не комильфо, ну как предупреждать о возможности возгорания жильцам горящего дома
Так же единорогом называли нарвала
Потому, что туфельки Золушке подарил Паж Феи-крёстной.
Бабы изначально занимаются в доме и около него, мужские "неудобства" проходят мимо. Для отхожих дел они присаживаются, здесь юбка удобней. Для половых также. Для периода беременности и родов юбка также удобнее
https://www.wday.ru/cooking/recipe/retsept-marinovannogo-kartofelya-na-zimu/https://www.wday.ru/cooking/recipe/retsept-marinovannogo-kartofelya-na-zimu/
https://parnik-teplitsa.ru/kak-zamarinovat-kartofel-na-zimuhttps://parnik-teplitsa.ru/kak-zamarinovat-kartofel-na-zimu
Суп делает супом - бульон!Как правило - мясной!
Леденцами зовутся, потому что первые из этих "сладких сосулек" были с мятой. "Холодили"
1+1 далеко не простой пример, так как есть понятие "мнимая единица"
Юбку не анатомически, а физиологически удобнее носить девушкам.
С тех пор система сильно усовершенствовалась, а привычка рвать чеки осталась...
Во-вторых, анатомически это не рога.