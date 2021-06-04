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Не стандарт

Не стандарт (17 фото)

Автор:
04 июня 2021 14:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   мысли   
2140
17
Забавные мысли людей, которые мыслят нестандартно.
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Метки: Юмор   люди   мысли   
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12k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Это собрание "Виннипухизмов" напомнило стихотворение.

Опять ничего не могу я понять –
Опилки мои в беспорядке,
Везде и повсюду, опять и опять
Меня окружают загадки!

Возьмём это самое слово ОПЯТЬ,
Зачем мы его произносим,
Хотя мы свободно могли бы сказать:
Ошестъ, и осемъ, и овосемъ?\

Молчит этажерка, молчит и тахта
У них не добьёшься ответа,
Зачем эта хта обязательно та,
А жерка, как правило, эта?

Собака кусается. Что ж, не беда.
Тогда почему же собака,
Хотя и кусаетСЯ, но никогда
Себя не кусает, однако?!

О, если б я это сумел отгадать,
Опилки пришли бы в порядок!
А то мне загадочно хочется спать
От всех этих трудных загадок!

Борис Заходер
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3k
★Lucifer★ 56 минут назад
Сборник маразмов от (для) дебилов?
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174
Евгений Машеров Час назад
Картошку не маринуют по двум причинам.
1. В кислой среде картофель твердеет. Поэтому, если, скажем, варить борщ с картошкой, сначала надо положить картофель, и когда он хотя бы частично сварится - кислые компоненты.
2. Картофель, в отличие, скажем, от огурцов и помидоров может в сухом месте храниться долго.
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18k
Will2006 2 часа назад
Про суп.
В кулинарии любое жидкое первое блюдо считается супом.
Пример - холодные супы, которые в большинстве делаются не на мясном бульоне, а на отваре из овощей и даже фруктов или даже на квасе (всем знакомая окрошка) или кефире. Так же напомню про существование молочных супов, коронное блюдо диетических столовых.
Представьте себе компот из сухофруктов, в который положили горстку вареного риса. Представили? Это один из сладких супов, а именно Суп из смеси сухофруктов, рецептура 316. А есть ещё сладкие супы-пюре
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102
etheral 2 часа назад
Ухета
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Родителям хороших детей он посылает мысль, что надо положить подарки. А родителям плохих, что надо послать детей за грибами в лес
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Он через уши катится, так с навигацией проще
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Леденцы замораживают, сосульки сосут, в чём проблема?
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Сырники можно жрать сырыми, вареники нужно варить, ленивые голубцы делают ленивые повара.
Все названия по конкретным телодвижениям повара
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Кашель появляется на последней стадии болезни. Фактически при (и для) эвакуации микробов из организма. А чихание появляется пр различных заболеваниях на ранних стадиях и является одним из симптомов. Смысл желать здоровья, если человек по факту выздоровел?
В случае чахоточного кашля желать здоровья тоже не комильфо, ну как предупреждать о возможности возгорания жильцам горящего дома
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Мужик, сходи в армию и узнаешь
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Потому что туфли ей сделала не фея-китаянка, а подарил ученик волшебника
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Носорог и есть единорог. В древние времена путешественники - очевидцы встречи рассказывали именно о носороге. Фото тогда не было, рисовать умели отнюдь не все и обычно они не пёрлись в путешествия, носороги для Европы тогда были примерно в той же попе мира, что и лунная поверхность. Единорог - это фоторобот носорога.
Так же единорогом называли нарвала
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282k
Booharik 3 часа назад

Потому, что туфельки Золушке подарил Паж Феи-крёстной.

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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Любой человек старшего возраста знает ответ. Раньше кассир и продавец были разными людьми (сейчас такое тоже есть но мало). Вы шли а отдел, вам набирали товар и "выписывали чек" (иногда это выражалось в названии итоговой суммы и номера отдела), далее вы шли в кассу, где вам пробивали чек на эту сумму, с чеком вы возвращались в отдел, где продавец выдавал отложенный товар, сверяясь с чеком и надрывал его, то есть "гасил". Товар ещё раз по этому чеку получить было нельзя
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Мужику надо ездить на лошади\осле\верблюде, перемещаться по пересечённой местности, зачастую прямо через кусты, залезать на скалы и деревья. Всё это неудобно делать в юбке и яйки без штанов на морозе слегка звенят. Для пописать юбку надо задирать по самые гланды, а штаны только расстегнуть\приспустить - в боевых-походных условиях потеря времени и степени защищённости решает многое.
Бабы изначально занимаются в доме и около него, мужские "неудобства" проходят мимо. Для отхожих дел они присаживаются, здесь юбка удобней. Для половых также. Для периода беременности и родов юбка также удобнее
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10k
uutb 4 часа назад
Комментарий к фото
Шах и мат)
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380
Алексей uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
А рецепт?
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21k
SerGProS 4 часа назад
Если "Прости меня" или "Извини" звучит как приказ, то для этой идиотины и "Здравствуй" будет как приказ быть здоровой.

Суп делает супом - бульон!Как правило - мясной!

Леденцами зовутся, потому что первые из этих "сладких сосулек" были с мятой. "Холодили"

1+1 далеко не простой пример, так как есть понятие "мнимая единица"

Юбку не анатомически, а физиологически удобнее носить девушкам.
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3k
kappaneed 4 часа назад
Изначально одеяло не вдивалось в тканевый чехол, а укрывались куском ткани, но если было холодно, сверху клали одеяло. Ваш Кеп.
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380
Алексей kappaneed 2 часа назад
Ну ещё в мае 93 года (ну тогда я дембельнулся) простыни делились на "лежальные" и "пододеяльные". У каждого каптёрщика роты было 3 штампа "Л" "П" и "Х", которыми он и метил простыни после первой стирки, а "Х" забивало "П" если длины не хватало при приёме.
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31k
Korolev 4 часа назад
Здесь всё понятно. Раньше в магазинах СССР касса существовала отдельно от прилавка. Покупатель должен был выяснить стоимость товара у продавца за прилавком. Затем пойти в кассу, назвать номер отдела и стоимость товара. Далее кассир выбивал чек и вручал покупателю. Покупатель с этим чеком шёл обратно к продавцу за прилавком. Продавец выдавал товар и надрывал чек, чтобы им нельзя было воспользоваться ещё раз.

С тех пор система сильно усовершенствовалась, а привычка рвать чеки осталась...
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10k
Bill 4 часа назад
Во-первых, у носорога два рога.
Во-вторых, анатомически это не рога.
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