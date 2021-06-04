10 укусов насекомых, которые нужно уметь распознавать

Если вы заметили у себя после укуса посинение конечностей и чувствуете холод, то следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Пчела

Укус пчелы стоит на втором по аллергическим реакциям. Понять, что вас укусила пчела совсем не трудно, она оставляет свое жало в вашем теле.