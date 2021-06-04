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10 укусов насекомых, которые нужно уметь распознавать

10 укусов насекомых, которые нужно уметь распознавать (11 фото)

Автор:
04 июня 2021 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   насекомые   познавательно   укус   фото   
568
11

С наступлением летнего сезона люди больше начинают проводить время на улице. Но в это время на улице появляются и насекомые, укусы которых вызывают зуд, жжение и даже очень сильную боль. Многие из насекомых являются переносчиками опасных заболеваний. Как распознать кто укусил и какую первую помощь нужно оказать?

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Метки: интересно   насекомые   познавательно   укус   фото   
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6k
Ivan Час назад
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16k
Злобный Члегр 20 минут назад
"Запомните это, еще тупее чем наложение жгута при укусах - попытка высосать яд. Попав в ротовую полость токсин моментально впитывается и бьет по центральной нервной системе. Это намного хуже если бы он остался внутримышечно." Не порите чушь! Яд нужно обязательно отсасывать!!! Никуда он не впитается. И, потом, нужно периодически сплевывать. Вот из-за таких идиотов, как Вы, могут серьезно пострадать, а может, и погибнуть укушенные гадюкой. Кобры у нас, в средней полосе, слава богу не водятся.
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1k
Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
Афтор порол чушь, чушь отчаянно визжала...
"то вас укусил красный огненный муравей"(с) - а нефиг по джунглям Амазонки прогуливаться, особенно когда все местные куда-то шустро сваливают. На северном континенте они не настолько борзые.
Но самый перл - Шершень - одиночный укус сравним с ударом со всего маха автомобильным колесом - просто "свет погас". "Не дай бог наткнуться на гнездо шершня"(с) - действительно верно, только в таком случае после пятка укусов "посинение конечностей и чувствуете холод"(с) будут в холодильнике местного морга.
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Глядя на эти картинки подумал "чушь"... перемотал до укусов пауков и понял что точно чушь.
"Если вас укусил ядовитый паук, то симптомы будут нарастать стремительно"
- укус паука вдовы - немедленное жжение
- укус коричневого паука - безболезненный, болевые ощущения появляются через 30-60 минут.
- укус локсосцелеса - болевые ощущения появляются через 24-72 часа.
и так далее...
===
"Необходимо наложить жгут выше укуса"
Этого делать категорически нельзя, ни при каких укусах ядовитых змей, пауков и прочих. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего и повышает возможность смертельного исхода. Яд распространяется в крови по всему организму. Время обращения крови по большому кругу человека - 23 секунды (анатомия 9 класс). Жгут теоретически мог бы помочь, если его наложить до момента укуса.
Запомните это, еще тупее чем наложение жгута при укусах - попытка высосать яд. Попав в ротовую полость токсин моментально впитывается и бьет по центральной нервной системе. Это намного хуже если бы он остался внутримышечно.
===
При укусах ядовитых тварей никогда не занимайтесь самолечением, максимум что можно сделать это:
1 попытаться очистить рану (это от столбняка и последующего заражения)
2 приложить лед (если конечно есть)
3 вызвать помощь,
При этом врачам надо с 100% уверенностью сообщить кто вас укусил, не выдумывать, если не уверены, лучше вообще не говорить. При ошибке идентификации неправильное лечение убьет скорее чем сам яд.
Как у нас говорят:
- можно ли в Крыму умереть от укуса змеи?
- Да! если начнут лечить....
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