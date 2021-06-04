10 укусов насекомых, которые нужно уметь распознавать

С наступлением летнего сезона люди больше начинают проводить время на улице. Но в это время на улице появляются и насекомые, укусы которых вызывают зуд, жжение и даже очень сильную боль. Многие из насекомых являются переносчиками опасных заболеваний. Как распознать кто укусил и какую первую помощь нужно оказать?
Шершень
Не дай бог наткнуться на гнездо шершня. Почувствовав опасность, они становятся агрессивными и нападают целым роем.
Место укуса краснеет и опухает, по ощущениям боль сильнее чем от укуса осы. Их яд намного опаснее, он может вызвать аллергическую реакцию.
Если вы заметили у себя после укуса посинение конечностей и чувствуете холод, то следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Пчела
Укус пчелы стоит на втором по аллергическим реакциям. Понять, что вас укусила пчела совсем не трудно, она оставляет свое жало в вашем теле.
Место укуса так же краснеет. Появляется жжение и боль, которая переходит в зуд.
Может появится рвота, головокружение и диарея. В США ежегодно умирают более 50 человек от анафилактических реакций, поэтому незамедлительно обращайтесь за помощью.
Оса
Укусы осы схожи с пчелой. Место укуса так же краснеет, опухает и чувствуется боль, может подняться температура.
Только вот оса не оставляет жала, а кусает несколько раз подряд. Промойте место укуса водой с мылом, это смоет яд и приложите холодный компресс, чтобы снять отек и болевой синдром.
Муравей
Если вы почувствовали мгновенную боль, то вас укусил красный огненный муравей. Он не просто кусает, а цепляется за вашу кожу и вонзает свое жало.
Появляется волдырь, после заживления которого остается шрам. Чтобы уменьшить болевой сидром, приложите кусочек лимона к ранке или сделайте уксусный компресс.
Комар
Ни одни посиделки у костра не обходится без комариных укусов. Это самое распространенное насекомое по всему миру. Достаточно услышать всем знакомый писк, чтобы понять, что комар уже рядом.
Укус комара выглядит как припухшее пятно, оно сильно зудит. А все потому что комар впрыскивает в вашу кровь при укусе свою слюну.
Она содержит антикоагулянт, препятствующий свертываемости крови. Поэтому возникает такая реакция.
Уменьшить зуд помогает сок петрушки или лед. А вы знали, что кусаются только самки комаров? Им необходим протеин для откладывания яиц, а его много в нашей крови.
Клещ
Посещая лесные массивы, вы можете принести с собой неприятного соседа — это клещ. Они опасны тем, что переносят опаснейшие инфекции для человека: боррелиоз, энцефалит, геморрагическая лихорадка.
И проявляются они спустя некоторое время после укуса, а не сразу. Поэтому, посещая такие места, одевайте закрытую одежду и используйте специальные репелленты.
Если неприятность все же произошла, то место укуса краснеет, а сам клещ надежно впивается в кожу и начинает разбухать. Картина хуже фильмов ужасов. Самостоятельно клеща лучше не извлекать, а обратится в специальное учреждение, там вам окажут профессиональную помощь.
Блоха
Укусы блох очень схожи с комариными укусами. Место укуса так же опухает и краснеет. Отличие лишь в том, что оно сначала сильно болит, а потом уже чешется, причем очень сильно.
После укуса остаются темные пятна, которые долго проходят. В основном блохи кусают людей за ноги в ночное время, кусать блоха может несколько раз подряд. Они так же являются переносчиками опасных болезней.
Слепни
Когда вас кусает слепень, то место укуса очень заметно. Оно опухает и горит, затем появляется зуд.
Может подняться температура и появится головокружение. Их привлекает темная одежда, учитывайте это при выезде на природу.
При укусе обработайте рану антисептиком и примите антигистаминный препарат, чтобы снять отек.
Вши
Если у вас на голове появились маленькие красные точки, то у вас волосяные вши. В мире существуют еще платяные вши, характерные точки распространены на других участках тела.
Кожа будет выглядеть так, как будто ее прокололи, место укуса так же зудит. Самая лучшая мера борьбы — это держать дом в чистоте. Они так же переносят опасные болезни, от которых потом придется долго лечится.
Клопы
Если вы заметили у себя на теле укусы, которые напоминают пунктирные дорожки, то у вас в квартире завелись клопы. Кожа вокруг укуса красная, опухшая и зудит. Кусают они больно и в основном ночью, поэтому человеку невозможно нормально спать.
Пауки
В каждой местности проживают свои разновидности пауков, но все их укусы по ощущениям очень похожи. Место укуса болит, в зависимости от разновидности паука интенсивность разная.
На месте укуса образуется вздутие, может подняться температура и начаться тошнота. Если паук не ядовит, то достаточно будет приложить лед. Все симптомы проходят на вторые сутки.
Если вас укусил ядовитый паук, то симптомы будут нарастать стремительно. Боль будет интенсивная. Необходимо наложить жгут выше укуса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение яда.
До приезда скорой помощи рекомендуется обильное питье для выведения токсинов. При такой ситуации самолечение противопоказано.
Выезжая на природу, берите с собой средства экстренной помощи и не забывайте об безопасности — лучше всего защищают репелленты, содержащие более 50% ДЭТА. Так же не стоит использовать парфюмерию, эти запахи очень сильно привлекают насекомых.
Источник:
- Круглые дома, которые придумали в прошлом веке
- Гениальный трюк для проникновения в гнезда гигантских шершней-убийц
- Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела
- Зачем польские гусары носили крылья?
- Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути
Понравилось15
"то вас укусил красный огненный муравей"(с) - а нефиг по джунглям Амазонки прогуливаться, особенно когда все местные куда-то шустро сваливают. На северном континенте они не настолько борзые.
Но самый перл - Шершень - одиночный укус сравним с ударом со всего маха автомобильным колесом - просто "свет погас". "Не дай бог наткнуться на гнездо шершня"(с) - действительно верно, только в таком случае после пятка укусов "посинение конечностей и чувствуете холод"(с) будут в холодильнике местного морга.
"Если вас укусил ядовитый паук, то симптомы будут нарастать стремительно"
- укус паука вдовы - немедленное жжение
- укус коричневого паука - безболезненный, болевые ощущения появляются через 30-60 минут.
- укус локсосцелеса - болевые ощущения появляются через 24-72 часа.
и так далее...
===
"Необходимо наложить жгут выше укуса"
Этого делать категорически нельзя, ни при каких укусах ядовитых змей, пауков и прочих. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего и повышает возможность смертельного исхода. Яд распространяется в крови по всему организму. Время обращения крови по большому кругу человека - 23 секунды (анатомия 9 класс). Жгут теоретически мог бы помочь, если его наложить до момента укуса.
Запомните это, еще тупее чем наложение жгута при укусах - попытка высосать яд. Попав в ротовую полость токсин моментально впитывается и бьет по центральной нервной системе. Это намного хуже если бы он остался внутримышечно.
===
При укусах ядовитых тварей никогда не занимайтесь самолечением, максимум что можно сделать это:
1 попытаться очистить рану (это от столбняка и последующего заражения)
2 приложить лед (если конечно есть)
3 вызвать помощь,
При этом врачам надо с 100% уверенностью сообщить кто вас укусил, не выдумывать, если не уверены, лучше вообще не говорить. При ошибке идентификации неправильное лечение убьет скорее чем сам яд.
Как у нас говорят:
- можно ли в Крыму умереть от укуса змеи?
- Да! если начнут лечить....