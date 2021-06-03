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45 человек, которые познали дзен и больше ни о чем не беспокоятся

45 человек, которые познали дзен и больше ни о чем не беспокоятся (46 фото)

Автор:
03 июня 2021 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: Вот как надо   Дзен   Юмор   вот как нужно   забавные фотки   невозмутимость   спокойствие   хладнокровие   
1791
46
В этой фотоподборке - потрясающие люди, сумевшие сохранить хладнокровие даже в самых необычных ситуациях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот как надо   Дзен   Юмор   вот как нужно   забавные фотки   невозмутимость   спокойствие   хладнокровие   
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21k
SerGProS 36 минут назад
Как будто в бухгалтерии селфи сделал
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16k
Александр Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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