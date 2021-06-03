45 человек, которые познали дзен и больше ни о чем не беспокоятся

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В этой фотоподборке - потрясающие люди, сумевшие сохранить хладнокровие даже в самых необычных ситуациях.
Когда "Титаник" врезался в айсберг и началась паника, музыканты на палубе продолжали играть. Они пытались успокоить людей, в спешке загружавшихся в спасательные шлюпки, которых на всех не хватало, а корабль погружался все сильнее и сильнее. В ту ночь погибли все 8 музыкантов оркестра.
С таким героизмом трудно сравниться, но и в наше время есть Избранные, которые умудряются сохранять невозмутимость и спокойствие в самых смешных и странных ситуациях. И многие из них потом попадают в сабреддит /r/hmmm/. Встречайте этих героев!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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