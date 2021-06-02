23.

Автор фото - Вивиан Майер. Жила в Чикаго, работала няней. Семьи, детей не было. Большинство снимков она сделала в период пятидесятых-восьмидесятых. Свои фотографии никому не показывала. В старости, не имея работы, испытывая нужду, она переехала в маленькую квартиру. Для хранения коробок с накопленными фотоматериалами, арендовала бокс в хранилище. Потом она перестала платить за аренду бокса. В 2007 году коробки продали с аукциона. Их купил за 400 долларов Джон Малуф, агент по недвижимости. Он искал фотографии для своей книги об одном из районов Чикаго. Вивиан Майер была еще жива. Но пока Джон Малуф писал свою книгу, пока разбирал все эти архивы, пока искал по адресам в квитанциях из фотолабораторий семьи, в которых Вивиан Майер работала няней... Она умерла в 2009 году в доме престарелых. Но в том же году Джон Малуф разместил ее фотографии на сайте Flickr, что вызвало их вирусное распространение и Вивиан Майер стала одним из самых известных уличных фотографов в мире.