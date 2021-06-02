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Ретро фотографии

Ретро фотографии (43 фото)

Автор:
02 июня 2021 22:47
Метки: история   ретро   фото   
778
43
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в июне 1971 года.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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Ваня Час назад
я не пуританин, но...
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Димон

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