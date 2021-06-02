778
43
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в июне 1971 года.
×
5.
5 июня 1971 года. Доктор Мартин Коул, британский сексолог со своей новой женой Барбарой Чилтон.
В 1971 году Мартин Коул снял фильм для школьников «Взросление» (Growing Up) по теме полового воспитания. В фильме имелись рисунки обнаженных людей. В версии для студентов были включены не имитированные сцены мастурбации и полового акта. Газета Daily Mirror в статье "Секс-фильм для детей" назвала «Взросление» самым откровенным фильмом, когда-либо созданным для показа в школах. В школах фильм не показывали
11.
13 июня 1971 года. Франция. Барон Джон фон Нейман и его жена Клео на гонках «24 часа Ле-Мана». Фото Bernard Cahier.
12.
Июнь 1971 года. Филлис Дэвис в комедийном телесериале «Любовь по-американски» (Love American Style).
15.
Анн Арбор, Мичиган. Сержант Рэймонд Винтерс демонстрирует мешки с коноплей, обнаруженные в багажнике автомобиля
17.
18 июня 1971 года. Луиза Кларк - танцовщица британской труппы Pan's People за работой над сценическим костюмом. Фото P. Shirley.
19.
19 июня 1971 года. Пианист и дирижер Владимир Ашкенази с женой, исландской пианисткой Торун Софией Йоханнесдоттир и детьми в аэропорту Лондона. В 1963 году Владимир Ашкенази не вернулся в СССР после выступления в Лондоне.
21.
20 июня 1971 года. Трасса Зандворт, Гран-при Нидерландов. Бельгийский автогонщик Жаки Икс накануне гонки. Он придет первым.
23.
Июнь 1971 года. Чикаго.
Автор фото - Вивиан Майер. Жила в Чикаго, работала няней. Семьи, детей не было. Большинство снимков она сделала в период пятидесятых-восьмидесятых. Свои фотографии никому не показывала. В старости, не имея работы, испытывая нужду, она переехала в маленькую квартиру. Для хранения коробок с накопленными фотоматериалами, арендовала бокс в хранилище. Потом она перестала платить за аренду бокса. В 2007 году коробки продали с аукциона. Их купил за 400 долларов Джон Малуф, агент по недвижимости. Он искал фотографии для своей книги об одном из районов Чикаго. Вивиан Майер была еще жива. Но пока Джон Малуф писал свою книгу, пока разбирал все эти архивы, пока искал по адресам в квитанциях из фотолабораторий семьи, в которых Вивиан Майер работала няней... Она умерла в 2009 году в доме престарелых. Но в том же году Джон Малуф разместил ее фотографии на сайте Flickr, что вызвало их вирусное распространение и Вивиан Майер стала одним из самых известных уличных фотографов в мире.
25.
23 июня 1971 г. Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица. В руках она держит свой первый диск «Если бы не ты» и портрет своего деда физика Макса Борна.
26.
23 июня 1971 года - премьера американского фильма «Клют» (Klute). В кадре Дональд Сазерленд и Джейн Фонда. Бюджет фильма $2 500 000. Сборы в мире $12 000 000. За «Клют» Джейн Фонда получила «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль»
27.
23 июня 1971 года. Великобритания, Оксфорд. Протесты по случаю визита в Оксфорд премьер-министра Эдварда Хита для получения почетной докторской степени. Фото Roger Jackson.
28.
24 июня 1971 года - премьера американского фильма «МакКейб и миссис Миллер» (McCabe & Mrs. Miller).
29.
24 июня 1971 года. Великобритания, Блэкпул. Конкурс красоты «Мисс Блэкпул 1971». Жюри конкурса состоит из военнослужащих 12-го полка Королевской артиллерии.
30.
25 июня 1971 года. Индия. Беженцы из Восточного Пакистана в лагере Солт-Лейк недалеко от аэропорта Калькутты. Фото Mark Edwards.
32.
Третий пуск ракеты-носителя Н1 (11А52 № 6Л) с макетом беспилотного лунного орбитального корабля (ЛОК, 11Ф93) и макетом лунного корабля (ЛК, 11Ф94) в головном блоке Л3 был проведён 27 июня 1971 года.
Все 30 двигателей блока А вышли на режим предварительной и главной ступеней тяги в соответствии со штатной циклограммой и нормально функционировали, однако в результате нерасчётного момента по крену ракету стало поворачивать вокруг продольной оси, рулевые сопла перестали справляться с поворотом, углы превысили допустимые, и ракета начала разрушаться в полете.
Первым разрушилось место соединения блока В и головного блока, он упал в недалеко от старта. Поскольку ради гарантий сохранности стартового комплекса команда аварийного выключения двигателей была заблокирована до 50 секунд, ее полет продолжался.
Первая и вторая ступени полетели дальше, и после снятия блокировки на 50,1 секунды полета двигатели были выключены аварийной командой от концевых контактов гироприборов. Врезавшись в землю со взрывом, РН образовала в 16,2 км от старта воронку диаметром 45 и глубиной 15 метров. Километров пять она не долетела до площадки № 31
Первым разрушилось место соединения блока В и головного блока, он упал в недалеко от старта. Поскольку ради гарантий сохранности стартового комплекса команда аварийного выключения двигателей была заблокирована до 50 секунд, ее полет продолжался.
Первая и вторая ступени полетели дальше, и после снятия блокировки на 50,1 секунды полета двигатели были выключены аварийной командой от концевых контактов гироприборов. Врезавшись в землю со взрывом, РН образовала в 16,2 км от старта воронку диаметром 45 и глубиной 15 метров. Километров пять она не долетела до площадки № 31
33.
27 июня 1971. Нью-Йорк. Лесбиянка-феминистка Джилл Джонстон на втором ежегодном марше по случаю «Дня освобождения» («День освобождения» - Гей-бунт на Кристофер-стрит в 1969 году).
35.
29 июня 1971 года. Рим. Американская фотомодель Донйел Луна на церемонии вручения премии имени Давида ди Донателло Академии итальянского кино.
36.
Июнь 1971 года. Англия, город Стоурбридж. Из оригинальной подписи под этим фото следует, что фотомодель Диана Смит по совместительству работает в гараже автомехаником.
37.
Июнь 1971 года. Лонг-Айленд. Актеры отмечают 12-ю годовщину до сих пор идущего в театрах Нью-Йорка мюзикла «О, Калькутта!». В этом мюзикле актеры играют совершенно обнаженными. Фото Ron Galella
40.
Июнь 1971 года. Хореограф Алвин Эйли (слева) в «Американском театре балета» ставит балет «Река». Рядом с ним танцоры Наталья Макарова и Эрик Брюн.
Источник:
Еще крутые истории!
- 30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца
- Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности
- Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества
- Когда не любишь своих соседей
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
47
Понравилось47
Новости партнёров