История Исаака и Розы, детей-рабов из Нового Орлеана, 1863 год

Как два бывших ребенка-раба из Луизианы оказались в студии бродвейского фотографа в 1863 году? Об этом немного позднее.



А пока достаточно знать, что оба ребенка, которых вы видите на фотографии, являлись собственностью рабовладельцев в Новом Орлеане незадолго до того, как их изображение было напечатано на cartes-de-visite (новый формат фотографии середины девятнадцатого века, позволяющий более чем один экземпляр) и выставлено на продажу.



Согласно статье, опубликованной в Harper’s Weekly 30 января 1864 года, краткие биографии Исаака и Розы звучали следующим образом:



"Исаак Уайт - темнокожий мальчик восьми лет, но, тем не менее, умнее своих более белых товарищей. Он проучился в школе около семи месяцев, и я осмелюсь сказать, что ни один мальчик из пятидесяти не добился бы столь значительных успехов за это время.



"Розине Даунс еще нет семи. Она белокурая девочка со светлым лицом и шелковистыми волосами. Ее отец состоит в повстанческой армии. У нее есть одна сестра, такая же белая, как она сама, и три брата, более темные. Ее мать, умная мулатка, живет в Новом Орлеане в бедной хижине и упорно трудится, чтобы прокормить семью".