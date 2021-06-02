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История Исаака и Розы, детей-рабов из Нового Орлеана, 1863 год

История Исаака и Розы, детей-рабов из Нового Орлеана, 1863 год (4 фото)

Автор:
02 июня 2021 16:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   гражданская война в США   освобождение раба   отмена рабства   портрет   рабовладение   рабы   сша   
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Мальчик и девочка посмотрели в камеру. Они были достаточно взрослыми, чтобы понять поставленную перед ними задачу: стоять неподвижно, сцепив руки, и направлять свой взгляд на устройство перед ними. Исааку было восемь, а Розе шесть...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   гражданская война в США   освобождение раба   отмена рабства   портрет   рабовладение   рабы   сша   
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Maks Es Полчаса назад
Рабство было в США, рабство продолжается в виде нещадной эксплуатации труда миллиардов людей в мире, но уже в виде глобализации.
Но, все равно:
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