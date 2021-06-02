История Исаака и Розы, детей-рабов из Нового Орлеана, 1863 год

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Мальчик и девочка посмотрели в камеру. Они были достаточно взрослыми, чтобы понять поставленную перед ними задачу: стоять неподвижно, сцепив руки, и направлять свой взгляд на устройство перед ними. Исааку было восемь, а Розе шесть...
Как два бывших ребенка-раба из Луизианы оказались в студии бродвейского фотографа в 1863 году? Об этом немного позднее.
А пока достаточно знать, что оба ребенка, которых вы видите на фотографии, являлись собственностью рабовладельцев в Новом Орлеане незадолго до того, как их изображение было напечатано на cartes-de-visite (новый формат фотографии середины девятнадцатого века, позволяющий более чем один экземпляр) и выставлено на продажу.
Согласно статье, опубликованной в Harper’s Weekly 30 января 1864 года, краткие биографии Исаака и Розы звучали следующим образом:
"Исаак Уайт - темнокожий мальчик восьми лет, но, тем не менее, умнее своих более белых товарищей. Он проучился в школе около семи месяцев, и я осмелюсь сказать, что ни один мальчик из пятидесяти не добился бы столь значительных успехов за это время.
"Розине Даунс еще нет семи. Она белокурая девочка со светлым лицом и шелковистыми волосами. Ее отец состоит в повстанческой армии. У нее есть одна сестра, такая же белая, как она сама, и три брата, более темные. Ее мать, умная мулатка, живет в Новом Орлеане в бедной хижине и упорно трудится, чтобы прокормить семью".
А пока достаточно знать, что оба ребенка, которых вы видите на фотографии, являлись собственностью рабовладельцев в Новом Орлеане незадолго до того, как их изображение было напечатано на cartes-de-visite (новый формат фотографии середины девятнадцатого века, позволяющий более чем один экземпляр) и выставлено на продажу.
Согласно статье, опубликованной в Harper’s Weekly 30 января 1864 года, краткие биографии Исаака и Розы звучали следующим образом:
"Исаак Уайт - темнокожий мальчик восьми лет, но, тем не менее, умнее своих более белых товарищей. Он проучился в школе около семи месяцев, и я осмелюсь сказать, что ни один мальчик из пятидесяти не добился бы столь значительных успехов за это время.
"Розине Даунс еще нет семи. Она белокурая девочка со светлым лицом и шелковистыми волосами. Ее отец состоит в повстанческой армии. У нее есть одна сестра, такая же белая, как она сама, и три брата, более темные. Ее мать, умная мулатка, живет в Новом Орлеане в бедной хижине и упорно трудится, чтобы прокормить семью".
Исаак и Роза, бывшие рабы из Нового Орлеана, 1863 г. Фотография сделана в Нью-Йорке
Выручка от продажи этого портрета предназначалась на финансирование недавно созданных школ для бывших рабов в южной Луизиане, регионе, уже оккупированном армией Союза. Фактически, гражданская война все еще продолжалась, число погибших и недовольство росли. Портрет Исаака и Розы, одновременно очаровательный и вызывающий, много говорил о неопределенности, витавшей в воздухе в тот год.
Из них получилась бы необычная пара - чернокожий мальчик и белокожая девочка. Хотя в Америке девятнадцатого века существовало множество расовых табу, белая девочка под руку с черным мальчиком, несомненно, было одним из самых скандальных. То, что Роза была "цветной" девочкой, которая выглядела белой, только добавляло интриги.
Несмотря на свой юный возраст, дети позировали как настоящие джентльмен и леди на светском рауте. Но главная цель фотографии - представить то, какими взрослыми они станут. Этот портрет был, прежде всего, картиной о будущем. Или, скорее, о многих вариантах будущего, которые казались возможными тогда, в 1863 году.
Из них получилась бы необычная пара - чернокожий мальчик и белокожая девочка. Хотя в Америке девятнадцатого века существовало множество расовых табу, белая девочка под руку с черным мальчиком, несомненно, было одним из самых скандальных. То, что Роза была "цветной" девочкой, которая выглядела белой, только добавляло интриги.
Несмотря на свой юный возраст, дети позировали как настоящие джентльмен и леди на светском рауте. Но главная цель фотографии - представить то, какими взрослыми они станут. Этот портрет был, прежде всего, картиной о будущем. Или, скорее, о многих вариантах будущего, которые казались возможными тогда, в 1863 году.
Розина Даунс (Роза)
Оба ребенка родились в рабстве на Юге, были освобождены союзной армией в 1863 году и вместе с несколькими другими детьми и взрослыми отправились в путешествие по Северу.
Трое из детей, включая Розу, оказались белыми, - свидетельство жестокой системы рабовладения, позволяющей сексуальную эксплуатацию рабынь белыми мужчинами. "Белых" детей бывших рабынь специально фотографировали, выручка от продажи снимков шла на образование бывших рабов в южных штатах.
1 января 1863 года президент Авраам Линкольн издал Прокламацию об освобождении, освободившую всех порабощенных людей на территории, контролируемой Конфедерацией. Хотя он не освободил моментально каждого порабощенного человека, он ясно дал понять, что отмена рабства будет результатом Гражданской войны.
С момента подписания прокламации война на Севере становилась все более непопулярной. Более того, городской рабочий класс опасался конкуренции, которая могла исходить от миллионов освобожденных чернокожих с Юга, готовых работать за более низкую заработную плату.
Многие на Севере настороженно смотрели на перспективу немедленного освобождения рабов. В лучшем случае, заявляли скептики, бывшие рабы откажутся работать или массово уедут на Север, спасаясь от плантаций, оставив хлопковые поля Юга под паром.
И в этой атмосфере портрет Исаака и Розы наилучшим образом говорил о мирном освобождении и мирном будущем после рабства. В каком-то смысле он был гарантией для северян: образ аккуратно одетых "освобожденных рабов", посещающих школу и позирующих, как их белые северные собратья из среднего класса, представлял образование как средство превращения молодых бывших рабов в образцы дисциплины и приличия.
Обучение таких детей, как Исаак и Роза, искоренило бы последствия рабства и сделало из них трудолюбивых молодых людей, потребителей свободного рынка. Судя по внешнему виду Исаака и Розы, освобождение должно было быть мирным и привести страну к процветанию.
Трое из детей, включая Розу, оказались белыми, - свидетельство жестокой системы рабовладения, позволяющей сексуальную эксплуатацию рабынь белыми мужчинами. "Белых" детей бывших рабынь специально фотографировали, выручка от продажи снимков шла на образование бывших рабов в южных штатах.
1 января 1863 года президент Авраам Линкольн издал Прокламацию об освобождении, освободившую всех порабощенных людей на территории, контролируемой Конфедерацией. Хотя он не освободил моментально каждого порабощенного человека, он ясно дал понять, что отмена рабства будет результатом Гражданской войны.
С момента подписания прокламации война на Севере становилась все более непопулярной. Более того, городской рабочий класс опасался конкуренции, которая могла исходить от миллионов освобожденных чернокожих с Юга, готовых работать за более низкую заработную плату.
Многие на Севере настороженно смотрели на перспективу немедленного освобождения рабов. В лучшем случае, заявляли скептики, бывшие рабы откажутся работать или массово уедут на Север, спасаясь от плантаций, оставив хлопковые поля Юга под паром.
И в этой атмосфере портрет Исаака и Розы наилучшим образом говорил о мирном освобождении и мирном будущем после рабства. В каком-то смысле он был гарантией для северян: образ аккуратно одетых "освобожденных рабов", посещающих школу и позирующих, как их белые северные собратья из среднего класса, представлял образование как средство превращения молодых бывших рабов в образцы дисциплины и приличия.
Обучение таких детей, как Исаак и Роза, искоренило бы последствия рабства и сделало из них трудолюбивых молодых людей, потребителей свободного рынка. Судя по внешнему виду Исаака и Розы, освобождение должно было быть мирным и привести страну к процветанию.
Роза, 1863 г.
Чернокожий мальчик и белокожая девочка, оба из которых были "цветными", подняли множество вопросов о том, кто "настоящий белый", а кто нет, и как кто-то может брать на себя смелость отличить их друг от друга. Каковы последствия освобождения таких неоднозначных в расовом отношении людей, как Роза? Будет ли эмансипация способствовать дальнейшему "смешению" между расами?
Кэрол Гудман в своей книге "Визуализация цветовой линии" утверждала, что такие фотографии намекают на сексуальное насилие над матерями детей. Призрак "белых" девочек, продаваемых в качестве наложниц на невольничьих рынках Юга, возможно, заставил северные семьи опасаться за безопасность своих собственных дочерей. Точно так же обеспокоенность северян вызвала идея о том, что белые рабовладельцы будут продавать своих детей от рабынь на невольничьих рынках.
Вот так, с виду - всего лишь детский портрет, а в действительности - очень интересная и насыщенная страница истории США.
Кэрол Гудман в своей книге "Визуализация цветовой линии" утверждала, что такие фотографии намекают на сексуальное насилие над матерями детей. Призрак "белых" девочек, продаваемых в качестве наложниц на невольничьих рынках Юга, возможно, заставил северные семьи опасаться за безопасность своих собственных дочерей. Точно так же обеспокоенность северян вызвала идея о том, что белые рабовладельцы будут продавать своих детей от рабынь на невольничьих рынках.
Вот так, с виду - всего лишь детский портрет, а в действительности - очень интересная и насыщенная страница истории США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты гражданская война в США освобождение раба отмена рабства портрет рабовладение рабы сша
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