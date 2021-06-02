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Порой взрослые завидуют удивлению ребенка, открывающего для себя что-то новое о мире, который мы в суете серых будней просто не замечаем. Мы сделали подборку редких, но вполне реальных вещей, которые не только удивят многих, но и подарят давно забытое ощущение первооткрывателя. Сделайте паузу, отвлекитесь от проблем и загляните за горизонт, расширяя границы собственной реальности!
Из-за сложной подготовки, далеко не каждый профессиональный фотограф решается на съемку молний
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Ученые оказались в тупике, когда определили точный возраст этого изображения жирафов, обнаруженного в пустыне Сахара. Кто мог нарисовать это 10 тысяч лет назад?
Упаковка белых кровяных телец, отредактированных в генной лаборатории так, чтобы увеличить шансы пациента в борьбе с раком.
Японские фермеры выращивают сувенирные пирамидальные арбузы. Тот случай, когда эстетика важнее вкуса
Булавка, торчащая из воротника кителя, помогает китайским военным сохранять правильную осанку
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Метки: интересное факты фотографии
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