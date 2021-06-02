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22 удивительные, но реальные вещи, которые не каждому суждено увидеть в жизни

22 удивительные, но реальные вещи, которые не каждому суждено увидеть в жизни (23 фото)

Автор:
02 июня 2021 05:55
Метки: интересное   факты   фотографии   
903
23
Порой взрослые завидуют удивлению ребенка, открывающего для себя что-то новое о мире, который мы в суете серых будней просто не замечаем. Мы сделали подборку редких, но вполне реальных вещей, которые не только удивят многих, но и подарят давно забытое ощущение первооткрывателя. Сделайте паузу, отвлекитесь от проблем и загляните за горизонт, расширяя границы собственной реальности!
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Метки: интересное   факты   фотографии   
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21k
Тигран Саркисян Час назад
а кристаллы соли красивые
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8k
Касьян Пуздой 40 минут назад
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10k
Taximaxi Час назад
На заре интернета.
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