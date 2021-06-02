Порой взрослые завидуют удивлению ребенка, открывающего для себя что-то новое о мире, который мы в суете серых будней просто не замечаем. Мы сделали подборку редких, но вполне реальных вещей, которые не только удивят многих, но и подарят давно забытое ощущение первооткрывателя. Сделайте паузу, отвлекитесь от проблем и загляните за горизонт, расширяя границы собственной реальности!

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Из-за сложной подготовки, далеко не каждый профессиональный фотограф решается на съемку молний 0 Источник:

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Оазис в Ливийской пустыне – фантастическое зрелище 0 Источник:

Ученые оказались в тупике, когда определили точный возраст этого изображения жирафов, обнаруженного в пустыне Сахара. Кто мог нарисовать это 10 тысяч лет назад? 0 Источник:

Так ужинают ламантины в зоопарке 0 Источник:

Тигровые полоски распространяются не только на мех грозного хищника, но и его кожу 0 Источник:

Так выглядит сырое яйцо с неповрежденной мембраной, аккуратно очищенное от скорлупы 0 Источник:

Паспорт сотрудника ООН 0 Источник:

Плотина, построенная бобрами 0 Источник:

Так выглядит емкость или «танк», в которой танкеры-газовозы перевозят сжиженный газ 0 Источник:

Упаковка белых кровяных телец, отредактированных в генной лаборатории так, чтобы увеличить шансы пациента в борьбе с раком. 0 Источник:

Японские фермеры выращивают сувенирные пирамидальные арбузы. Тот случай, когда эстетика важнее вкуса 0 Источник:

Крепеж корабельного паруса, который специально усилили 0 Источник:

Химические вещества расположены в соответствии с Периодической таблицей Менделеева 0 Источник:

Эпичное зрелище: облако отбрасывает длинную тень на другие облака 0 Источник:

Переплетение трубопроводов очень похоже на заставку ОС Windows в классическом варианте 0 Источник:

Скелет черепахи легко узнаваем 0 Источник:

Черные ватные палочки 0 Источник:

Природа наградила птенца золотистой ржанки совершенным камуфляжем 0 Источник:

Из окон библиотеки Стамбульского университета открывается потрясающий вид 0 Источник:

Кристаллы поваренной соли при многократном увеличении 0 Источник:

Булавка, торчащая из воротника кителя, помогает китайским военным сохранять правильную осанку 0 Источник: