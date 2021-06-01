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Позитив из нашей повседневности

Позитив из нашей повседневности (38 фото)

Автор:
01 июня 2021 17:42
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: картинки   люди   повседневность   сатира   
3997
38
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Прикольные картинки, тезисы и ситуации из нашей повседневности.

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Метки: картинки   люди   повседневность   сатира   
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44  комментария
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19
Lovely Predator 10 часов назад
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Парень, беги. Это совсем не девушка.
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394
Yuri Полчаса назад
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Один ползет по лестнице в небеса, второго спускают в ад. ))
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20k
pssst 2 часа назад
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мммм.... восьмиклассница
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1k
Скальпы Гуронов 4 часа назад
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В тайге нет ни президента, ни правительства, ни парламента, ни чиновников...
Вперед и с песней.
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7k
amrita 4 часа назад
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Ох.... вомбат, не знаешь ты, что перед тобой " мужик павлиний красуется.
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