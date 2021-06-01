Ба-ба-мс и перелом двух пальцев.



После первого лечения на 2400 фунтов с пальцами и окнами приходится быть очень осторожным.



Во-вторых, в 70% случаев все эти красивые окна с 1 стеклом.



В 21 веке с одним стеклом! Не стеклопакетом, а именно стеклом.



Вторая рама кое-где предусмотрена, но многие её не имеют. Я спросил почему на зиму не вставляют вторые рамы (как это делают у нас), мне ответили, что зима короткая можно и потерпеть. Например, походить в пальто и теплом свитере по квартире.



Не надо привыкать к комфорту!



Очень часто, особенно в исторических зданиях, эти окна такие маленькие, что ширина стекла внутри рамы не превышает одной-двух ладоней. В случае чего даже высунуться из них не получится.



3. Очень маленькие комнаты или очень большие комнаты. Англия раньше была очень бедной страной. Многие экономили на площади, поэтому у английских строителей основная задача была утрамбовать как можно больше комнат в как можно меньший дом. Куда там пчёлам со своими ульями! Они просто щенки по сравнению со старыми домами.



Отдельная песня муниципальная многоквартирная недвижимость. Где в маленьких комнатах живут эмигранты, бедняки, рабочие, низкооплачиваемый персонал. В одной комнате площадью 8 квадратных метров могут жить 6-7 индийцев. Так ещё к ним в гости приезжают родственники.



Но больше всего добивает размер кухонь. Мы пищим, что у нас в хрущёвках кухни 6 метров и это тесно. Все кто пищит, дуйте быстро в Англию и поживите в старом доме.



Как вам кухня в 3-4 метра?



ТРИ МЕТРА!



Ибо нечего жрать много, давай дуй работать, пришёл он есть видите ли!



Но часть домов имеет непропорционально большие комнаты. Только представьте — в спальне метров под 35-40 у одной из стен стоит кровать, у другой стул, у третьей окно, у четвёртой камин.



И всё!



Забавляйся с эхом.



4. Нет центрального отопления. В британских домах ПАРОВОЕ ЧАСТНОЕ отопление. Даже в отдельных комнатах могут просто заглушить батареи. Его может просто не быть. Хочешь тепла — топи камин. В России часто натапливают до пота, а потом открывают окно — проветривают — нужен свежий воздух.



В Англии многие жители Лондона до сих пор топят… торфяными брикетами и дровами.



В ванных комнатах и туалетах обогрев часто не предусмотрен как факт. С одной стороны это хорошо закаляет, главное сосульки с носа и других частей тела вовремя сбивать.



5. Вентиляция. Вернее её отсутствие. Это у нас люди ставят принудительную вентиляцию, да ещё с рекуператором, вытяжку над кухней. В Викторианских домах вытяжка и вентиляция заменяется приоткрытым окном. Причём даже зимой. Неотъемлемым спутником такой беды является сырость. Самый популярный товар в гипермаркетах Лондона — средство против плесени и грибка.



6. Высота потолков. Опять же контраст. Мой друг три года жил в старом доме с высотой потолка в 2 метра 4 сантиметра. Ощущения непередаваемые. И это был совершенно новый дом, который построили для сдачу. Так хозяин дома чуток подэкономил на стройматериалах.



В старых же домах потолки часто уходят в небеса, кажется, что строители перепили эля и высоту спутали на чертеже с шириной. Особенно нелепо это смотрится на кухнях 2*2 с высотой потолка 3,70. Хуже всего, что с такими окнами и объемом помещения всё тепло устремляется вверх, внизу остаётся замёрзший арендатор. Отапливать такие комнаты очень и очень накладно.



7. Толщина. Ещё раз толщина. И ещё раз толщина. Вы про толщину чего подумали? Как не стыдно! Я про стены, перегородки и перекрытия. Наружные стены часто толщиной в 1 кирпич. Это в России 1 кирпич среди строителей понимается как 40 см, а Англии 1 кирпич — именно 1 кирпич. Поэтому вместе с экономией на отоплении температура в 14-16 градусов в английском доме — норма, за ночь, когда все улеглись под особо толстые одеяла отопление можно ещё немного прикрутить. Экономия!



Стены внутри из двух листов гипсокартона общей толщиной в 50-70 мм слышно всё. Вообще всё. Иногда кажется, что если ты пукнул на первом этаже, то тебя услышали все три этажа и даже птицы на чердаке.



Межэтажные перекрытия — отдельная песня. Они сделаны из очень толстых досок, которые опираются на балки. Снизу всё подшито гипсокартоном. Между этими двумя слоями положен утеплитель… из воздуха, в который иногда добавляются мыши.



Реже клопы (бич многих старинных домов, вывести их почти невозможно).



Тараканов нет — их вывели, видимо карандаш «Машенька» завозили и в Туманный Альбион.