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Повседневная жизнь в Лондоне - а не просто сфотать Биг Бен и увитый плющом дворец

Повседневная жизнь в Лондоне - а не просто сфотать Биг Бен и увитый плющом дворец (4 фото)

Автор:
01 июня 2021 06:33
Метки: великобритания   жизнь   лондон   
266
4
Для многих Англия представляется чинным и сверхбогатым финансовым центром Европы, где все купаются в деньгах, а жизнь проста и удобна. Эдакий коммунальный рай: каждый англичанин живёт в личном дворце, ест на завтрак овсянку, прячется от собаки Баскервилей и имеет собственного Бэрримора.
Реальность же оказывается немного… как бы помягче сказать иной что ли… не такой как на картинках.
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Метки: великобритания   жизнь   лондон   
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salim777 41 минуту назад
Надо же! Столетиями старуха Англия грабила мир, тонула в деньгах и роскоши, а нормальный быт наладить не смогла. Жить в сырости, холоде и нелепой обстановке - норма повседневной жизни. У меня дядя с семьей уехал в Греат Бритайн лет 20-25 назад, а позже получил грин карту. Работал плотником на бесчисленных стройках. Он как-то сказал, что английские дома надо перестраивать и ремонтировать бесконечно. Они бестолково и нелепо сделаны, много старых зданий и износ жилья чудовищный. Нам и не снились их проблемы ЖКХ. И да, пережить зиму - это всегда подвиг. Старики и бомжи мерзнут пачками каждую зиму. Когда стукнула пенсия, дядя с женой вернулись в Даугавпилс (Латвия) где жили раньше. Там конечно безработица и куча народу уехали на заработки, но им с Британской пенсией жить можно. Дети остались в Лондоне, они там считай выросли. И что-то не горит им возвращаться в Лондон. Дорого, холодно, высокий уровень преступности, мигранты, непривычные традиции и понятия, языковые проблемы и прочее, и прочее. Так что не надо влажно вздыхать по сладкой загранице, там своих проблем не разгребешь.
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143
Сергей Панин 4 минуты назад
Прожил 10 лет в Англии.Подпишусь под каждым словом.Еще у них в некоторых домах стоят счётчики на электричество с карточками или с монетоприемниками.Хочешь свет,кидай монеты или сходи в ближайший магазин и на карточку денег закинь.
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241
fda 14 минут назад
Непонятна фраза про толщину кирпича. Стандартный размер кирпича 12х25 см., в России в кирпич если стена, будет 25 см. В полтора-37, ну плюс раствор, тогда только можно получить до 40 см.
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1k
Умница-красавица 51 минуту назад
Вот именно поэтому я горячая сторонница теории «где родился, там и пригодился». Хотя мир, безусловно, нужно объездить и посмотреть, чтобы не думалось, что где-то трава зеленее
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