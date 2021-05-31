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Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль

Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль (46 фото)

Автор:
31 мая 2021 12:51
Сообщество : Жизнь
Метки: 70-е   70-е девушки   Винтаж против современности   винтаж   красивая девушка   мода 70-х   образ   увлечение   
159
46
Роуз Ван Рейн выглядит будто путешественница во времени - наверное, у нее где-то за дверью шкафа припрятан портал для скачка из 2021-го прямиком в 1970-й и обратно. Сама она признается, что пять лет назад влюбилась в музыку группы ABBA и решила изменить свой образ. Она постриглась, купила подходящую одежду и теперь ее не отличить от девушек 70-х годов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 70-е   70-е девушки   Винтаж против современности   винтаж   красивая девушка   мода 70-х   образ   увлечение   
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850
azuver Полчаса назад
Дефка симпатичная.
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10k
кира 16 минут назад
Настоящую природную красоту как ни одень, ничем не испортишь.
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2k
PLT LDR 17 минут назад
Имидж очень даже ничего. Внешне в сто раз лучше того что сейчас в моде. Хотя хер его знает, кто определил, что вставленные сисяндры и ботокс в губах это модно и красиво
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