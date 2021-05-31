Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль

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Роуз Ван Рейн выглядит будто путешественница во времени - наверное, у нее где-то за дверью шкафа припрятан портал для скачка из 2021-го прямиком в 1970-й и обратно. Сама она признается, что пять лет назад влюбилась в музыку группы ABBA и решила изменить свой образ. Она постриглась, купила подходящую одежду и теперь ее не отличить от девушек 70-х годов!
"Я поняла, что хочу выглядеть так каждый божий день, и я так и сделала", - говорит Роуз. Она не боится быть собой и одеваться так, как хочет, а не так, как "модно" и "принято". Получился очень нежный и естественный образ, приятно посмотреть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 70-е 70-е девушки Винтаж против современности винтаж красивая девушка мода 70-х образ увлечение
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