Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль

"Я поняла, что хочу выглядеть так каждый божий день, и я так и сделала", - говорит Роуз. Она не боится быть собой и одеваться так, как хочет, а не так, как "модно" и "принято". Получился очень нежный и естественный образ, приятно посмотреть.