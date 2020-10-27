Как зажигали на вечеринках в 1970-е

Представляем вашему вниманию коллекцию фотографий из далеких 70-х. Шик, блеск, красота, алкоголь и танцы! Ну и, как обычно, кто-то выпил, а кто-то хочет этим воспользоваться. Смешные снимки, в общем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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