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Эстетика 80-х в обложках винтажных комиксов для взрослых

Эстетика 80-х в обложках винтажных комиксов для взрослых (120 фото)

Автор:
18 апреля 2021 12:18
Сообщество : Голая правда
Метки: винтаж   девушки   комиксы   ретро   ужасы   фуметти   
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Я предлагаю вам окунуться в мрачный мир ретро фуметти, где встречаются жестокость и подлинное художественное мастерство.

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Метки: винтаж   девушки   комиксы   ретро   ужасы   фуметти   
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2  комментария
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851
Сергей 42 минуты назад
Вау!
теперь ТС, как порядочный человек, ты просто обязан выложить все комиксы сюда
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Юрий Злой Полчаса назад
спасибо, прикольно, но можно было бы и покороче, разбить к примеру на две части, а то к середине у меня уже рука устала смотреть
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