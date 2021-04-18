Эстетика 80-х в обложках винтажных комиксов для взрослых

722
120
Я предлагаю вам окунуться в мрачный мир ретро фуметти, где встречаются жестокость и подлинное художественное мастерство.
Изначально короткие истории в картинках были рассчитаны на детей. Но потом предприимчивые издатели поняли, что целевая аудитория может быть гораздо обширнее.
Представленная ниже коллекция обложек комиксов для взрослых относится к 70-80-м годам. Тут будут и пикантные сцены с обнажёнными дамами, и захватывающий сюжет, и добрая порция ужасов.
Эти взрослые обложки для фуметти не только искусно проиллюстрированы, они уникальны в своём безумном виде. Они позволяют проникнуться тем особым духом времени прошедшей эпохи.
Причём, стоит отметить, что в этих комиксах не только дамы подвергаются насилию, достаётся и мужчинам. Посмотрите сколько динамики в этих ярких и порой безвкусных обложках.
Фуметти создавались во всех жанрах - криминал, эротика, комедия, но лучше всего получался хоррор. Творческие способы воплощения кошмаров в жизнь, мягко говоря, впечатляют.
Фуметти для взрослых 1970-1980-х годов - настоящие наследники классических американских хоррор-каверов 30-40-х годов.
Конечно, многие художники фуметти самоотверженно копировали увиденные сцены из кино, но согласитесь, у них это неплохо получалось.
Источник:
Ссылки по теме:
- Грустный комикс о жизни попугая в новой семье
- Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году
- Грустный комикс о смерти со счастливым концом
- 10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня, который выжимает из читателей последние мурашки
- Таких уже не делают. Невероятные ретро-снимки девушек
26
Понравилось26
Новости партнёров
теперь ТС, как порядочный человек, ты просто обязан выложить все комиксы сюда