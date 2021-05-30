Редкие кадры войны во Вьетнаме с победившей стороны, 1965-1975 гг.

В книге представлены взгляды северовьетнамских фотографов-боевиков, которые запечатлели 30-летнюю борьбу своего народа сначала против французов, а затем против американцев. Эти картины изображают общество, стремящееся к победе любой ценой, они демонстрируют нам смелость, драматизм, решимость и часто жестокую красоту.



В то время как западные фотографы имели самое современное оборудование и оборудование, вьетнамцы работали с громоздкими устаревшими фотоаппаратами, некоторые из которых были построены еще в 1930-х годах. Каждый рулон пленки был дорогим, настолько редким, что один оператор за всю войну сделал всего 70 снимков.



Новобранцы проходят медицинский осмотр в Хайфоне. Июль 1967 г. (Фото Бао Хань).