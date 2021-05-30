Редкие кадры войны во Вьетнаме с победившей стороны, 1965-1975 гг.

Фотографии, собранные здесь, являются частью фотокниги «Другой Вьетнам: фотографии войны с другой стороны» и показывают войну с точки зрения Вьетнама.
В книге представлены взгляды северовьетнамских фотографов-боевиков, которые запечатлели 30-летнюю борьбу своего народа сначала против французов, а затем против американцев. Эти картины изображают общество, стремящееся к победе любой ценой, они демонстрируют нам смелость, драматизм, решимость и часто жестокую красоту.
В то время как западные фотографы имели самое современное оборудование и оборудование, вьетнамцы работали с громоздкими устаревшими фотоаппаратами, некоторые из которых были построены еще в 1930-х годах. Каждый рулон пленки был дорогим, настолько редким, что один оператор за всю войну сделал всего 70 снимков.
Новобранцы проходят медицинский осмотр в Хайфоне. Июль 1967 г. (Фото Бао Хань).
Партизаны Вьетконга стоят на страже в дельте Меконга. «Во время войны таких женщин можно было встретить почти повсюду», - сказал фотограф. 1973 г. (Фото Ле Мин Чыонг).
Партизан в дельте Меконга плывет через мангровый лес, опустошенный агентом Оранж. 1970 г. (Фото Ле Мин Чыонг).
Женщины тащат тяжелые рыболовные сети в верхнем течении реки Меконг, беря на себя работу, обычно выполняемую исключительно мужчинами. 1974 г. (Фото Ле Мин Чыонг).
Ополченцы разбирают обломки сбитого самолета ВМС США на окраине Ханоя. (Фото Доан Конг Тинь).
Партизаны охраняют форпост на границе Вьетнама и Камбоджи, защищенный отравленными бамбуковыми кольями панджи. 1972 г. (Фото Ле Мин Чыонг).
Вьетконг встретится с врагом лицом к лицу, скорее всего, в дельте Меконга или на Тростниковой равнине. На этом редком изображении показаны обе стороны в бою: солдаты АРВН наверху и Вьетконг на переднем плане. VC окружили врага слева и справа, что, вероятно, означало, что отряд ARVN был уничтожен. (Фото Хоанг Мая).
По воздушным целям в Тханьчри рота ополченцев отрабатывает стрельбу перед летящими самолетами. 1965 г. (Фото Мин Дао).
Строители обсуждают ремонт взорванного моста Хам Ронг в центре Северного Вьетнама.
Войска идут по тропе Хо Ши Мина в горах Чыонг Сон, которые образуют 750-мильный хребет Вьетнама, простирающийся вдоль большей части западной границы страны. Для солдат Севера тропа Хо Ши Мина была известна как дорога Чыонг Сон. 1966 г. (Фото Ле Мин Чыонг).
Лаосские партизаны на слонах и пешком доставляют припасы к войскам Северного Вьетнама возле шоссе 9 на юге Лаоса во время попытки перекрытия тропы в Южном Вьетнаме. 1971 г. (Фото Доан Конг Тинь).
Жертву американской бомбардировки, этнический камбоджийский партизан Дан Сон Хуол несут в импровизированную операционную в мангровом болоте на полуострове Камау. Эта сцена была реальной медицинской ситуацией, а не рекламой. Фотограф, однако, посчитал снимок безупречным и так и не распечатал его. 1970 г. (Фото Во Ань Кханя).
Солдаты СВА пересекают открытую местность возле стратегической автомагистрали 9 на юге Лаоса во время операции «Лам Сон 719», неудавшейся попытки Юга перерезать тропу Хо Ши Мина. (Фото Нгуен Динь УУ).
Боевые ботинки разбросаны по дороге на окраине Сайгона, оставленной солдатами АРВН, которые сбрасывают форму, чтобы скрыть свой статус. «Я никогда не забуду туфли и громкий звук« тук, тук, тук», когда мы проезжали по ним», - вспоминал фотограф. «Десятилетия войны закончились, и наконец наступил мир». 1975 г. (Фото Duong Thanh).
Старейшины с севера и юга обнимаются, дожив до воссоединения Вьетнама, не оккупированного иностранными державами. 1975 г. (Фото Во Ань Кханя).
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ну а что? то же на другой стороне земного шарика