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Редкие кадры войны во Вьетнаме с победившей стороны, 1965-1975 гг.

Редкие кадры войны во Вьетнаме с победившей стороны, 1965-1975 гг. (16 фото)

Автор:
30 мая 2021 23:41
Метки: Вьетнам   война   история   
347
16

Фотографии, собранные здесь, являются частью фотокниги «Другой Вьетнам: фотографии войны с другой стороны» и показывают войну с точки зрения Вьетнама.

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Метки: Вьетнам   война   история   
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Владимир 17 минут назад
а почему США на Австралию не напало?
ну а что? то же на другой стороне земного шарика
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854
Андрей Час назад
"Партизан в дельте Меконга плывет через мангровый лес, опустошенный агентом Оранж." Может потравленый? А то такое ощущение что какой-то агент весь лес сожрал и потом спалил...
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5k
Дельфин Красивый Час назад
фото сильные! гражданская война - самая страшная из всех видов войн
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
Фотографии хорошие. Перевод текста - ...
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