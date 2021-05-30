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Реализм в работах художника Michele Del Campo

Реализм в работах художника Michele Del Campo (37 фото)

Автор:
30 мая 2021 22:15
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   реализм   
402
37
Мишель Дель Кампо родился в Sannicandro Garganico (Италия) в 1976 году. Обучался в колледже искусств “Jordanstone College of Arts” (г. Dundee, Великобритания), где получил степень бакалавра по специальности Иллюстрация. В 2002 году переехал в Мадрид, где и состоялся как художник. Его персональные выставки проходили в Лондоне (2008, 2010), Мадриде (2004, 2005, 2007), Барселоне (2005, 2006), Валенсии (2004 ) и Лима (2011). С 2008 живёт и работает в Лондоне.
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Метки: живопись   искусство   картины   красиво   реализм   
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5k
schmubu 3 часа назад
реализм? хде?
реализм - это жопа 56-го размера в леопардовых легинсах, а не вот это всё...
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6k
Янус Полуэктович 3 часа назад
ооо... так я художник, оказывается!!! (нет, просто приложение Призма использовал на смартфоне)

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