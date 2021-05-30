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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
30 мая 2021 08:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
929
34
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Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! Бояны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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29  комментариев
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310
Valeri Nikolkin 47 минут назад
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Коричнивеет....
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41k
Андрей Бертон 6 минут назад
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Парень купил травку, курдук, вышел на балкон, стоит ждет.
- не цепляет.
Мама из квартиры:
- сынок, иди поешь, целый день на балконе стоишь.
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41k
Андрей Бертон 8 минут назад
Комментарий к фото
Когда любимая работа ещё и является любимым увлечением.
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41k
Андрей Бертон 9 минут назад
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Винник и Шпунтик.
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30k
Korolev 13 минут назад
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Маленький милиционер - ментик...
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13k
Михаил Гвоздик 15 минут назад
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Какими утками? Так вот откуда утконосы...
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13k
Михаил Гвоздик 16 минут назад
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривоствольное_оружиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кривоствольное_оружие
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19k
Андрей Иванов 18 минут назад
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А пока горело, сожрал хозяина
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503
Alex Полчаса назад
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28k
Acu900 37 минут назад
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Где то прочитал историю как родители прятали от сына блок питания что бы тот не играл а делал уроки. Но он всегда его находил. И вот однажды родители спрятали этот блок так, что тот не мог его найти. Искал во всех потайных местах впервые не смог его найти - нет его и все. И вот звонит он отцу он и просит сказать где он его спрятал.
Отец:
- А ты уроки сделал?
- Ну да, вот сидел за учебниками и сделал все домашние задания.
- А ты не обманываешь?
- Нет, конечно, я добросовестно сделал все уроки.
- Ну тогда поищи свой блок на полке с твоими учебниками.
Говорит что стыдно ему еще никогда так не было...
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7k
Самка Хорька 37 минут назад
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То у них медсестры беременеют одновременно, то жены пожарных... У них там конкурс что ль какой-то?...
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6k
vitenok 37 минут назад
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Не вижу никакого слоненка.
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310
Valeri Nikolkin 41 минуту назад
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Сразу таким Досвидания!
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6k
Шурави 43 минуты назад
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кот Бегемот, поседел просто)
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6k
Шурави 44 минуты назад
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нигер - гомосек где? какой нах оскар?
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6k
Шурави 46 минут назад
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я анонимно пожертвовал хулиард на мир во всём мире
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28k
Acu900 49 минут назад
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Старый анекдот:
Генерал вбегает в казарму:
- Сынки, у меня жена тройню ро