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15 примеров мощной социальной рекламы

15 примеров мощной социальной рекламы (16 фото)

Автор:
29 мая 2021 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Важна   Примеры   Убедительные   вопросы   освещает   реклама   социальная   
1427
16

Социальная реклама часто освещает вопросы, о которых большинство людей предпочитает молчать. Вот почему она так важна. Всего один плакат может быть более убедительным, чем любые слова. В этом посте вы увидите наглядные примеры "говорящих" постеров.

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Метки: Важна   Примеры   Убедительные   вопросы   освещает   реклама   социальная   
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467
Алексей Попов Час назад
А где мощность?
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−3
угху угху 2 часа назад
ниау
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