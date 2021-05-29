15 примеров мощной социальной рекламы

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Социальная реклама часто освещает вопросы, о которых большинство людей предпочитает молчать. Вот почему она так важна. Всего один плакат может быть более убедительным, чем любые слова. В этом посте вы увидите наглядные примеры "говорящих" постеров.
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Чем дольше ребёнок с аутизмом не получает квалифицированной помощи, тем труднее с ним связаться
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