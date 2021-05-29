Как каннибалы Новой Гвинеи съели самого богатого наследника планеты

В 1990-е годы охота за головами и каннибализм были ключевыми составляющими культуры асматов.



В современных реалиях "охота за головами" или "хедхантинг" означает набор новых сотрудников. Но в мире асматов всё гораздо мрачнее. Они в прямом смысле охотились за людьми, отрезали головы и сохраняли их.



Народ Асмат верил, что за каждую смерть нужно мстить охотой за головами. Даже если человек умер от болезни.



Возможно, всё началось в 1958 году, когда голландский губернатор Западной Гвинеи Макс Лапре убил пятерых членов племени. Он надеялся, что асматы испугаются, и это положит конец практике охоты за головами.



Однако соплеменники асматов пообещали отомстить "белому племени" и стали ждать подходящей возможности, чтобы нанести ответный удар.



В ноябре 1961 года Майкл вернулся в Новую Гвинею, чтобы собрать предметы туземского искусства для музея своего отца в Нью-Йорке.



Между деревнями Майкл путешествовал на самодельном катамаране на пару с голландским антропологом Рене Вассингом. 17 ноября 1961 года из-за высоких волн лодка перевернулась. Два местных проводника Майкла поплыли к берегу, чтобы позвать на помощь. 19 ноября, после двух дней ожидания, лодку понесло в открытое море. Тогда Майкл решил доплыть до берега сам., чтобы найти помощь.



Коллегу Майкла, Рене Вассинг, спасли на следующий день. А Майкл бесследно исчез. Его семья тут же организовала масштабные поиски. Об исчезновении Майкла Рокфеллера трубили в новостях по всему миру. Но спасатели так и не нашли его тело.



Вскоре начали появляться различные теории о смерти Майкла. Одни говорили, что его съели акулы, другие утверждали, что он утонул.



Но по одной из наиболее вероятных теорий, Майкл Рокфеллер погиб от рук каннибалов асматов. Скорее всего, они убили Майка из мести.



Утверждается, что 19 ноября 1961 года асматы заметили Майкла, плывущего к берегу. Он проплыл девятнадцать километров и был совершенно без сил.



Асматы вытащили Майкла на берег и убили его копьями, после чего совершили свои страшные ритуалы и съели его.



Считается, что убив Майкла Рокфеллера, асматы отомстили за смерть своих соплеменников, которых убили за три года до этого.



Вскоре после того, как поиски Майкла закончились, один из священников, который жил среди асматов, отправился в обычный обход деревень Отсьянеп и Омадесеп. В Омадесепе четверо мужчин, тесно связанных с Отсьянепом, подошли к нему и рассказали, что Рокфеллер добрался до берега, и там столкнулся с группой воинов из Отсьянепа, отдыхавших в устье Эвты. В том же месте Майкл был убит и съеден. Асматы поделились со священником мельчайшими подробностями. На вопрос священника, где находится голова Майка, они ответили: "Она висит в доме Фина".



Вполне возможно, что те люди, которые сидят рядом с Майклом на фото и улыбаются в камеру, были одними из тех, кто его убил.