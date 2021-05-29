Как каннибалы Новой Гвинеи съели самого богатого наследника планеты

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Майкл Кларк Рокфеллер (1938-1961) был сыном губернатора Нью-Йорка и будущего вице-президента Соединенных Штатов Америки Нельсона Рокфеллера и внуком того самого Джона Рокфеллера, одного из самых богатых людей на планете.
Майкл был очень богат и хорошо образован. Его ждало блестящее будущее.
Однако, прежде чем баллотироваться на престижный политический пост или заняться семейным бизнесом и приумножать богатство семьи, юный Майкл решил отправиться в путешествие. Его обуревала жажда приключений.
Нужно отметить, что Майкл не был похож на стереотипного богатого мальчика или, как сейчас говорят, на мажора.
Карл Хайдер, аспирант Гарвардского университета, во время поездки в Новую Гвинею в 1961 году жил в одной палатке с Рокфеллером. И по его воспоминаниям Майкл был "очень тихим и скромным человеком.” Хайдер был крайне удивлен, что Майкл, наследник огромного состояния, временами по вечерам штопал собственные носки.
Молодого Рокфеллера часто называли скромным и артистичным человеком, в нём было неуёмное желание познавать мир и он не хотел быть просто наследником компании своего отца.
Однако, прежде чем баллотироваться на престижный политический пост или заняться семейным бизнесом и приумножать богатство семьи, юный Майкл решил отправиться в путешествие. Его обуревала жажда приключений.
Нужно отметить, что Майкл не был похож на стереотипного богатого мальчика или, как сейчас говорят, на мажора.
Карл Хайдер, аспирант Гарвардского университета, во время поездки в Новую Гвинею в 1961 году жил в одной палатке с Рокфеллером. И по его воспоминаниям Майкл был "очень тихим и скромным человеком.” Хайдер был крайне удивлен, что Майкл, наследник огромного состояния, временами по вечерам штопал собственные носки.
Молодого Рокфеллера часто называли скромным и артистичным человеком, в нём было неуёмное желание познавать мир и он не хотел быть просто наследником компании своего отца.
Весной 1961 года Майкл отправился в Новую Гвинею исследовать джунгли. Там он смог войти в расположение местных племен асматов и сделал много фотографий. Он мечтал опубликовать эти фотографии в своей книге.
Кто же такие асматы? Это папуасский народ, который живёт на юго-западе Новой Гвинеи и отличается особой жестокостью к чужакам и ужасными гастрономическими пристрастиями. Асматы до сих пор не прочь отведать человеческое мясо. Всего асматов около 70 000 человек. Они живут в небольших деревнях вдоль рек недалеко от моря.
Кто же такие асматы? Это папуасский народ, который живёт на юго-западе Новой Гвинеи и отличается особой жестокостью к чужакам и ужасными гастрономическими пристрастиями. Асматы до сих пор не прочь отведать человеческое мясо. Всего асматов около 70 000 человек. Они живут в небольших деревнях вдоль рек недалеко от моря.
В 1990-е годы охота за головами и каннибализм были ключевыми составляющими культуры асматов.
В современных реалиях "охота за головами" или "хедхантинг" означает набор новых сотрудников. Но в мире асматов всё гораздо мрачнее. Они в прямом смысле охотились за людьми, отрезали головы и сохраняли их.
Народ Асмат верил, что за каждую смерть нужно мстить охотой за головами. Даже если человек умер от болезни.
Возможно, всё началось в 1958 году, когда голландский губернатор Западной Гвинеи Макс Лапре убил пятерых членов племени. Он надеялся, что асматы испугаются, и это положит конец практике охоты за головами.
Однако соплеменники асматов пообещали отомстить "белому племени" и стали ждать подходящей возможности, чтобы нанести ответный удар.
В ноябре 1961 года Майкл вернулся в Новую Гвинею, чтобы собрать предметы туземского искусства для музея своего отца в Нью-Йорке.
Между деревнями Майкл путешествовал на самодельном катамаране на пару с голландским антропологом Рене Вассингом. 17 ноября 1961 года из-за высоких волн лодка перевернулась. Два местных проводника Майкла поплыли к берегу, чтобы позвать на помощь. 19 ноября, после двух дней ожидания, лодку понесло в открытое море. Тогда Майкл решил доплыть до берега сам., чтобы найти помощь.
Коллегу Майкла, Рене Вассинг, спасли на следующий день. А Майкл бесследно исчез. Его семья тут же организовала масштабные поиски. Об исчезновении Майкла Рокфеллера трубили в новостях по всему миру. Но спасатели так и не нашли его тело.
Вскоре начали появляться различные теории о смерти Майкла. Одни говорили, что его съели акулы, другие утверждали, что он утонул.
Но по одной из наиболее вероятных теорий, Майкл Рокфеллер погиб от рук каннибалов асматов. Скорее всего, они убили Майка из мести.
Утверждается, что 19 ноября 1961 года асматы заметили Майкла, плывущего к берегу. Он проплыл девятнадцать километров и был совершенно без сил.
Асматы вытащили Майкла на берег и убили его копьями, после чего совершили свои страшные ритуалы и съели его.
Считается, что убив Майкла Рокфеллера, асматы отомстили за смерть своих соплеменников, которых убили за три года до этого.
Вскоре после того, как поиски Майкла закончились, один из священников, который жил среди асматов, отправился в обычный обход деревень Отсьянеп и Омадесеп. В Омадесепе четверо мужчин, тесно связанных с Отсьянепом, подошли к нему и рассказали, что Рокфеллер добрался до берега, и там столкнулся с группой воинов из Отсьянепа, отдыхавших в устье Эвты. В том же месте Майкл был убит и съеден. Асматы поделились со священником мельчайшими подробностями. На вопрос священника, где находится голова Майка, они ответили: "Она висит в доме Фина".
Вполне возможно, что те люди, которые сидят рядом с Майклом на фото и улыбаются в камеру, были одними из тех, кто его убил.
В современных реалиях "охота за головами" или "хедхантинг" означает набор новых сотрудников. Но в мире асматов всё гораздо мрачнее. Они в прямом смысле охотились за людьми, отрезали головы и сохраняли их.
Народ Асмат верил, что за каждую смерть нужно мстить охотой за головами. Даже если человек умер от болезни.
Возможно, всё началось в 1958 году, когда голландский губернатор Западной Гвинеи Макс Лапре убил пятерых членов племени. Он надеялся, что асматы испугаются, и это положит конец практике охоты за головами.
Однако соплеменники асматов пообещали отомстить "белому племени" и стали ждать подходящей возможности, чтобы нанести ответный удар.
В ноябре 1961 года Майкл вернулся в Новую Гвинею, чтобы собрать предметы туземского искусства для музея своего отца в Нью-Йорке.
Между деревнями Майкл путешествовал на самодельном катамаране на пару с голландским антропологом Рене Вассингом. 17 ноября 1961 года из-за высоких волн лодка перевернулась. Два местных проводника Майкла поплыли к берегу, чтобы позвать на помощь. 19 ноября, после двух дней ожидания, лодку понесло в открытое море. Тогда Майкл решил доплыть до берега сам., чтобы найти помощь.
Коллегу Майкла, Рене Вассинг, спасли на следующий день. А Майкл бесследно исчез. Его семья тут же организовала масштабные поиски. Об исчезновении Майкла Рокфеллера трубили в новостях по всему миру. Но спасатели так и не нашли его тело.
Вскоре начали появляться различные теории о смерти Майкла. Одни говорили, что его съели акулы, другие утверждали, что он утонул.
Но по одной из наиболее вероятных теорий, Майкл Рокфеллер погиб от рук каннибалов асматов. Скорее всего, они убили Майка из мести.
Утверждается, что 19 ноября 1961 года асматы заметили Майкла, плывущего к берегу. Он проплыл девятнадцать километров и был совершенно без сил.
Асматы вытащили Майкла на берег и убили его копьями, после чего совершили свои страшные ритуалы и съели его.
Считается, что убив Майкла Рокфеллера, асматы отомстили за смерть своих соплеменников, которых убили за три года до этого.
Вскоре после того, как поиски Майкла закончились, один из священников, который жил среди асматов, отправился в обычный обход деревень Отсьянеп и Омадесеп. В Омадесепе четверо мужчин, тесно связанных с Отсьянепом, подошли к нему и рассказали, что Рокфеллер добрался до берега, и там столкнулся с группой воинов из Отсьянепа, отдыхавших в устье Эвты. В том же месте Майкл был убит и съеден. Асматы поделились со священником мельчайшими подробностями. На вопрос священника, где находится голова Майка, они ответили: "Она висит в доме Фина".
Вполне возможно, что те люди, которые сидят рядом с Майклом на фото и улыбаются в камеру, были одними из тех, кто его убил.
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