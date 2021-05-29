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Как каннибалы Новой Гвинеи съели самого богатого наследника планеты

Как каннибалы Новой Гвинеи съели самого богатого наследника планеты (4 фото)

Автор:
29 мая 2021 12:41
Метки: Миллионер   рокфеллер   туземцы   
1016
4
Майкл Кларк Рокфеллер (1938-1961) был сыном губернатора Нью-Йорка и будущего вице-президента Соединенных Штатов Америки Нельсона Рокфеллера и внуком того самого Джона Рокфеллера, одного из самых богатых людей на планете.

Источник:

Метки: Миллионер   рокфеллер   туземцы   
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8  комментариев
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65k
Каракули 3 часа назад
Заходит к Сталину помощник и говорит:
- Товарищ Сталин, к Вам человек пришёл, говорит что он самый сильный экстрасенс в мире и может быть полезен.
Сталин не отрываясь от работы
- Расстрелять лжеца!
Помощник - Товарищ Сталин, но вы даже с ним не поговорили, а вдруг он говорит правду. - Если бы он был настоящим экстрасенсом, он бы это предвидел и не пришёл!
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166
SVG Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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−1
bulavochka 47 минут назад
Майкл Рокфеллер решил исследовать дикие племена Новой Гвинеи.-во дурак . бордели нью йорка надо было исследовать ...
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17k
Ego sum qui sum Час назад
Заголовок утверждает, а в тексе говорится, что это лишь теория - признак желтой прессы
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