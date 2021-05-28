В научно-исследовательском институте точных приборов, входящем в состав АО «Российские космические системы», которое в свою очередь является частью госкорпорации "Роскосмос", случился громкий скандал. Правда, случился он еще в 2019 году, но уголовное дело по факту мошенничество было заведено совсем недавно.





На должности заместителя гендиректора НИИ работала женщина, не имеющая ни нужных навыков, ни компетенции - с купленным дипломом. Что, впрочем, не мешало ей зарабатывать по 960 тысяч рублей ежемесячно.