Заместитель гендиректора целого НИИ получала зарплату в почти миллион рублей. К счастью, афера вскрылась довольно быстро. Но почему это произошло не на этапе приема мошенницы на такую высокопоставленную должность - это интересный вопрос.
В научно-исследовательском институте точных приборов, входящем в состав АО «Российские космические системы», которое в свою очередь является частью госкорпорации "Роскосмос", случился громкий скандал. Правда, случился он еще в 2019 году, но уголовное дело по факту мошенничество было заведено совсем недавно.
На должности заместителя гендиректора НИИ работала женщина, не имеющая ни нужных навыков, ни компетенции - с купленным дипломом. Что, впрочем, не мешало ей зарабатывать по 960 тысяч рублей ежемесячно.
Гендиректор НИИ "Точных приборов" Александр Люхин в 2019 году принял на работу своим заместителем Елену Горбачёву. На протяжении трех месяцев она получала 30 инженерных зарплат, пока руководство не решило проверить ее образование. В базе данных номера диплома Горбачевой не оказалось. Ее уволили и начались бесконечные проверки. И только сейчас на "эффективного менеджера" завели три уголовных дела за мошенничество в особо крупном размере, приобретение и использование поддельных документов и превышение должностных полномочий. А генеральный директор Люхин отделался лишь легким испугом - ему объявили выговор.
И еще одна новость про хорошо всем известного менеджера. Вчера стало известно, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2020 год задекларировал 83.1 млн дохода, что почти в два раза превышает его доход за 2019-ый - 44,1 млн рублей.
2020 год. Рогозин сообщил о сокращении "раздутых в прошлые годы" зарплат менеджмента Роскосмоса.— Сергей Ежов (@ezhovs) May 27, 2021
2021 год. Доходы Рогозина выросли в два раза.
Но после того как в Сети поднялся шквал возмущения пользователей, задающихся вопросом, за что уважаемый Дмитрий Олегович получает такие деньги, в "Роскосмосе" поспешили объясниться. Там сообщили, что все дело в премиях:
"В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии - за 2019 и 2020 годы. Этим и объясняется рост общего годового дохода".
Нельзя ему столько платить. Это не тольно Роскосмос убивает, но и самого Рогзина.😂 Скоро в дверь ни в анфас ни в профиль не влезет.— ❌ Lana GOR ❌Ὧρος (@lanagor23) May 27, 2021
Деваться некуда.— Павел Шитов (@pavelnshytov) May 27, 2021
Надо платить.
А то NASA или SPACEX переманит такого специалиста.
Источник:
- Российские актеры, которые собственноручно испортили себе репутацию
- «Роскосмос» будет продавать алкоголь, белье и косметику
- Вокалиста группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков прямо во время шоу
- Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто
- Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом
Понравилось44
Наука вещь важная и хороших специалистов переманивают, это только для Медведева в этом нет проблем.
"Солнцеликий Лидер - Отец Нации"
Странно, что вообще вычислили, видимо, кто-то из своих подсидел.
С другой стороны хахалева с поддельными дипломом сидит себе спокойно
С 2014го руководить поставили "дефективных менеджеров" и выделили в несколько раз больше гос денег. В результате десятки миллиардов хищений, а папику скармливают вундервафли на Венере.