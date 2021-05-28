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В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с поддельным дипломом

В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с поддельным дипломом (7 фото)

Автор:
28 мая 2021 14:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: НИИ Точные приборы   мошенничество   поддельный диплом   роскосмос   скандал   топ менеджер   
1883
7

Заместитель гендиректора целого НИИ получала зарплату в почти миллион рублей. К счастью, афера вскрылась довольно быстро. Но почему это произошло не на этапе приема мошенницы на такую высокопоставленную должность - это интересный вопрос.

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Метки: НИИ Точные приборы   мошенничество   поддельный диплом   роскосмос   скандал   топ менеджер   
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20  комментариев
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2k
Максим Час назад
Я за высокие зарплаты в космической сфере и конечно за повышение для остальных отраслей. Только вот там нужны специалисты, а не музыканты- любители и журналисты.
Наука вещь важная и хороших специалистов переманивают, это только для Медведева в этом нет проблем.
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460
Алексей Попов 3 минуты назад
Читая заголовок чуть не обрадовался, а у рогозина уровень образования проверяли? (хотя бы как в "нахимке": берем указательный палец, безымянный, средний, мизинец, большой - перемешиваем - где указательный?). Да и по ходу ему еще пендосы доплачивают чтобы он ракетами океан исследовал...
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13k
Serg2001 8 минут назад
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3k
Outcast 13 минут назад
А как бы было здорово если бы этих недоразвитых мэнагеров клептократов из 80-х 90 переманили куда нибудь подальше. Столько бы денег сэкономили.
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11
vova old Полчаса назад
создатель танка т-34 вообще не имел образования А по профессии был кондитер и что? абсолютная глупость требовать от всяких менеджеров профильных образований. чтобы руками махать и руководить много ума не надо это же не инженер-конструктор не физик-теоретик, вообще наличие высшего образования в Советском Союзе очень переоценено А если бы в этого человека был Советский диплом в котором профессия указан: "инженер по организации социалистического соревнования" тогда бы все успокоились?
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189
Александр 41 минуту назад
Если бы Юра Гагарин эту Х.У.Й.Н.Ю. предвидел ,он бы не вернулся
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
В банановых республиках хорошо оплачиваются не способности высшего руководителя, а личная преданность Великому Любимому Солнцеликому Лидеру, Отцу Нации. Рогозину платят миллион баксо, чтобы не сбежал к американцам и не выдал им все секреты Роскосмоса. Платят за лояльность и личную преданность. А какие способности у Димона, это всем известно.
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1k
Александр Сергеевич 42 минуты назад
https://m.5-tv.ru/news/133211/https://m.5-tv.ru/news/133211/
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23
Лучший Друг 44 минуты назад
Просто гендир устроил свою [мат] на тепленькое местечко. Не всем же в Госдуме сидеть. Там места не хватит.

Странно, что вообще вычислили, видимо, кто-то из своих подсидел.

С другой стороны хахалева с поддельными дипломом сидит себе спокойно
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900
Denis Fedotov 45 минут назад
А потом кричат, дайте еще денег на космос.
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31k
Опаньки 46 минут назад
у директора НАСА зарплата меньше
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710
Алксандр Шевченко Час назад
Ну а что вы хотели всем тяжело, кризис. Цены то выросли в 2 раза, нужно как то компенсировать доход специалисту .
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