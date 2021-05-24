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Вокалиста группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков прямо во время шоу

Вокалиста группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков прямо во время шоу (3 фото + 2 видео)

Автор:
24 мая 2021 13:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Måneskin   евровидение   интересное   наркотики   победители   скандал   фото   
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Во время финала "Евровидения-2021" в эфир попали необычные действия итальянского фронтмена группы Måneskin. Давид Дамиано наклонился к столу и характерно сложил руки. При этом его сосед пнул певца под столом, чтобы предупредить того о работающей камере. Это заставило поклонников подумать, что музыкант принимает запрещённые препараты.

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Метки: Måneskin   евровидение   интересное   наркотики   победители   скандал   фото   
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5k
insaider 54 минуты назад
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kaboza 21 минуту назад
да он и так выглядит как петушара упоротая
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kamanch Полчаса назад
Ссылка coub.com
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11k
Антон Семёныч 42 минуты назад
А зачем они обвинили его прямо во время шоу? До окончания не могли подождать что ли?
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smakido 54 минуты назад
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