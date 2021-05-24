Во время финала "Евровидения-2021" в эфир попали необычные действия итальянского фронтмена группы Måneskin. Давид Дамиано наклонился к столу и характерно сложил руки. При этом его сосед пнул певца под столом, чтобы предупредить того о работающей камере. Это заставило поклонников подумать, что музыкант принимает запрещённые препараты.
Во время финала "Евровидения-2021" солист итальянской рок-группы Måneskin попал в объектив телекамеры в самый неподходящий момент. На ролике можно заметить, как Давид Дамиано склоняется над столом, а его сосед пинает певца ногой, чтобы обратить внимание того на видеосъемку.
После победы на пресс-конференции журналисты спросили у рокера напрямую, принимал ли он наркотики.
Музыкант растерялся, а после попросил впредь на такие темы с ним не разговаривать. Давид рассказал, что просто его коллега уронил на пол стеклянный бокал.
"Не говорите так пожалуйста! Никаких наркотиков!" - заявил Дамиано.
Позже журналисты уже нашли тот самый разбитый бокал, который попал на видео. В Европейском вещательном союзе также подтвердили, что «разбитое стекло было найдено после проверки на месте».
В доказательство своей правоты вся группа решила пройти тест на наркотики, чтобы развеять все сомнения.
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