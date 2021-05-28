20 главных городов Саратовской области

Саратовская область в южной части России основана в 1936 году. На ее территории расположено 18 городов, 11 из которых входят в список исторических городов России.
К ним относятся Балашов, Пугачев, Саратов, Петровск, Хвалынск, Маркс, Вольск, Новоузенск, Аткарск, Энгельс, Балаково. По уровню промышленного производства область занимает одно из лидирующих мест в Поволжье. Здесь сосредоточено 2000 предприятий. Развиваются фермерские хозяйства.
В регионе расположено более 300 памятников архитектуры, около 3 тысяч археологических и 124 природных памятника, 27 государственных музеев. Помимо культурно-познавательного, развивается этнический туризм, связанный с историей поволжских немцев. Также популярен туризм событийный – ежегодно проводится ряд музыкальных, национальных, театральных и кинофестивалей.
Саратов
В числе 20 самых крупных городов страны. Был заложен в 1590 году в виде сторожевой крепости. С 1780 года – в статусе города. Крупный экономический и культурный центр Поволжья. В городе имеется несколько ж/д станций, речпорт, аэропорт. В числе достопримечательностей – цирк братьев Никитиных, парк Победы, двухъярусная набережная, дом-музей Н. Г. Чернышевского, музей «Национальная деревня», храм «Утоли моя печали».
Население – 830 155 человек (2021).
Энгельс
Расположен на Волжском побережье. Связан с Саратовом 3-х километровым автодорожным мостом. Ведет свою историю с Покровской слободы, образованной в 1747 году. В 1914 году стал городом с названием Покровск. С 1931 года – Энгельс. Крупный промышленный центр, особо развито транспортное машиностроение. Место расположения авиабазы ВКС России. В районе приземления первого космонавта создан комплекс «Гагаринское поле».
Население – 226 тысяч человек.
Балаково
Город на Волге, местная «Венеция». Волжские рукава, река Балаковка и протоки образуют здесь многочисленные заливы, острова, плесы. Много мест для отдыха. Дата основания – 1762 год. Город – с 1911 года. Знаменит наличием ГЭС, АЭС и ТЭС. Завораживают своей архитектурой постройки XIX века – шикарные купеческие особняки и усадьбы. Особо примечательна похожая на дворец усадьба Мальцевых. Также представляет интерес дом-музей В. И. Чапаева.
Население – 189 тысяч человек.
Балашов
Город на реке Хопёр. Основан в XVII веке. С 1780 года – в статусе города. Ж/д узел, имеются 3 станции. Градообразующее предприятие – крупный текстильный комбинат. Через исторический центр проходит популярный маршрут «Рубиновая линия», включающий 29 объектов – архитектурных памятников, парков, уникальных строений. Представляют интерес музей краеведения, Монумент Славы, собор Архангела Михаила, ряд памятников.
Население – 76 тысяч человек.
Вольск
Расположен на побережье Волги, возле живописных меловых гор. Объявлен Городом трудовой славы. Впервые упоминается как слобода Малыковская в 1699 году. С 1780 года – город Волгск, впоследствии переименованный в Вольск. Центр цементной промышленности. Отличается рядом прекрасно сохранившихся зданий, каменных и деревянных, построенных петербургскими мастерами в стиле русского классицизма в начале XIX века.
Население – 63 тысячи человек.
Пугачёв
Расположен на побережье Большого Иргиза. Начинался со слободы Мечетной, созданной в 1764 году. С 1835 года – город Николаевск. Нынешнее название получил в 1918 году. Ж/д станция. Среди достопримечательностей – музей В. И. Чапаева, Воскресенский храм и торговый дом Шмидта XIX века. Здесь была открыта первая в регионе солнечная электростанция. В окрестностях находится живописная «Тюльпанная степь» – памятник природы.
Население – 40,9 тысяч человек.
Ртищево
Находится на реке Ольшанке. Ведет историю с небольшого селения, основанного в XVII веке. С 1727 года получило название в честь помещика Ртищева. Город – с 1925 года. Крупный ж/д узел, имеется 3 станции. Природная достопримечательность – уникальный овраг Красная Глинка с месторождением красной охры. Представляют интерес памятник-паровоз, Александро-Невский храм, исторические постройки паровозного депо и вокзала.
Население – 39 тысяч человек.
Маркс
Поселение на берегу Волги было основано немецкими колонистами в 1765 году. Изначально называлось Екатериненштадт. В 1918 году получен статус города и название Марксштадт. С 1942 года – Маркс. Самое известное предприятие – пивзавод «Марксовский». В числе достопримечательностей – памятник Екатерине II, краеведческий музей, городской парк, военные мемориалы. В окрестностях расположено много турбаз и оздоровительных лагерей.
Население – 31,5 тысяч человек.
Петровск
Город на реке Медведице. Ведет историю со строительства крепости в 1698 году. Уездный город – с 1780 года. Ж/д станция. В числе крупных предприятий – электромеханический завод, завод автозапчастей. Архитектурный облик города украшают храмы и здания, возведенные более века назад – вокзал, пожарная часть, Духовное училище, женская гимназия, усадьба генерала Устинова. Один из главных памятников – основателю города Петру I.
Население – 28,9 тысяч человек.
Аткарск
Расположен в районе слияния рек Медведицы и Аткары. Основан в 1699 году в качестве солдатской слободы. В статусе города – с 1780 года. Представляют интерес исторические здания прошлых веков – вокзала, почты, городской управы, женской гимназии, многочисленные памятники и мемориалы. В городе имеется парк-музей, заложенный в 1813 году, а также дендрарий и популярный питомник декоративных культур.
Население – 25 тысяч человек.
Красноармейск
Расположен на реке Голый Карамыш. Известен с 1765 года в качестве колонии немецких переселенцев, названной Бальцер. В статусе города – с 1918 года. Переименован в Красноармейск в 1942 году. Здесь действует единственная в регионе железная узкоколейная дорога, которая принадлежит керамическому заводу. Представляют интерес особняки старинной немецкой постройки из местного кирпича, краеведческий музей, военные мемориалы.
Население – 23 тысячи человек.
Ершов
Был основан в ходе строительства железной дороги в 1893 году в качестве пристанционного поселка. Расположен на реке Малый Узень. В статусе города – с 1963 года. Крупный ж/д и автомобильный узел. Развивается сельское хозяйство. К местным достопримечательностям относятся памятники героям гражданской войны и ВОВ, Свято-Никольский храм, «Дом господ машинистов» – архитектурный памятник начала минувшего столетия.
Население – 19,5 тысяч человек.
Новоузенск
Расположен близ впадения реки Чертанлы в реку Большой Узень, в 20 км от границы с Казахстаном. Был основан старообрядцами в виде небольшой деревни Чертанла в 1760 году. Статус города и название Новоузенск получены в 1835 году. В городе сохранился целый ряд историко-архитектурных памятников – здания вокзала, земской больницы, школы-интерната, купеческие дома, мельница Червова, водонапорная башня и др.
Население – 15,7 тысяч человек.
Калининск
Расположен на побережье реки Баланды. Такое же название носила деревня, основанная в 1680 году выходцами с Дона. С 1939 года – в статусе рабочего поселка. В 1962 году преобразован в город и назван в честь М. И. Калинина. Ж/д станция. В числе крупных предприятий города – завод резиновых изделий, молочно-консервный комбинат. Сохранилось несколько купеческих особняков, в которых сегодня размещены различные организации.
Население – 15,8 тысяч человек.
Красный Кут
Город на реке Еруслан. Был основан в качестве небольшой деревни в начале XIX столетия. С 1938 года – рабочий поселок. Статус города получен в 1966 году. В городе функционируют арматурный, электромеханический заводы, пищекомбинат. В числе достопримечательностей – музей краеведения, Троицкий храм XIX столетия, памятник на месте посадки космического корабля под управлением Г. С. Титова в 1961 году.
Население – 14,5 тысяч человек.
Хвалынск
О снован в 1556 году в качестве сторожевого поста на Волге. В 1780 году преобразован в уездный город. Рекреационный центр области. Находится в окружении живописных Хвалынских гор с множеством целебных родников. Главная достопримечательность – одноименный национальный парк и горнолыжный курорт на его территории. Представляют интерес музеи поэта С. С. Наровчатова и художника К. С. Петрова-Водкина, а также картинная галерея.
Население – 12,4 тысяч человек.
Аркадак
Расположен около впадения реки Большой Аркадак в реку Хопер. Ведет свою историю с 1721 года. В статусе города – с 1963 года. Самым ярким памятником архитектуры является действующая Вознесенская церковь, возведенная в 1822 году. Из сохранившихся дореволюционных построек также стоит отметить спиртзавод и мельницу Епифанова. В окрестностях города, в живописной долине Хопра, создан Аркадакский заказник.
Население – 11,8 тысяч человек.
Шиханы
Небольшой город на берегу Волги, до недавнего времени закрытый. Ведет историю с 1820 года, когда на этом месте была возведена графская усадьба Орловых-Денисовых. Основные ее постройки сохранились и поныне, здесь открыт музей и дом офицеров. В состав Шихан входит военный городок, где расположены химический НИИ, опытный завод, военно-химический полигон, воинская часть. В январе 2019 года закрытый статус с города был снят.
Население – 5600 человек.
Базарный Карабулак
Один из райцентров Саратовской области, поселок городского типа. Расположен на реке Карабулак. Был основан в 1692 году в качестве сторожевого поста. С 1939 года – в статусе ПГТ. Здесь расположен знаменитый консервный завод. В числе достопримечательностей – храм 1877 года, мемориалы героям гражданской и Великой Отечественной войн. Рядом создан Базарно-Карабулакский дендропарк, где изучаются экзотические растения.
Население – 9500 человек.
Александров Гай
Крупное село на реке Большой Узень, вблизи от границы с Казахстаном. Основано в 1694 году. Архитектурный облик села украшают бывшие особняки местных промышленников и купцов. В них сегодня размещены администрация, редакция газеты и другие организации. Также к дореволюционным постройкам относятся водонапорная башня и здание вокзала. В селе имеются православная церковь и мечеть, действует ряд фермерских хозяйств.
Население – 9700 человек.
Источник:
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