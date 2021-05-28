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20 главных городов Саратовской области

20 главных городов Саратовской области (21 фото)

Автор:
28 мая 2021 11:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Города России   города   саратав   фото   
163
21

Саратовская область в южной части России основана в 1936 году. На ее территории расположено 18 городов, 11 из которых входят в список исторических городов России.

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Метки: Города России   города   саратав   фото   
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2  комментария
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Страшненькая высотка на набережной у Саратовского моста весь вид города портит она вообще не вписывается в архитектуру города
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3k
★Lucifer★ 41 минуту назад
Кошкина, это ты?
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