20 главных городов Саратовской области

К ним относятся Балашов, Пугачев, Саратов, Петровск, Хвалынск, Маркс, Вольск, Новоузенск, Аткарск, Энгельс, Балаково. По уровню промышленного производства область занимает одно из лидирующих мест в Поволжье. Здесь сосредоточено 2000 предприятий. Развиваются фермерские хозяйства.

В регионе расположено более 300 памятников архитектуры, около 3 тысяч археологических и 124 природных памятника, 27 государственных музеев. Помимо культурно-познавательного, развивается этнический туризм, связанный с историей поволжских немцев. Также популярен туризм событийный – ежегодно проводится ряд музыкальных, национальных, театральных и кинофестивалей.

Саратов

В числе 20 самых крупных городов страны. Был заложен в 1590 году в виде сторожевой крепости. С 1780 года – в статусе города. Крупный экономический и культурный центр Поволжья. В городе имеется несколько ж/д станций, речпорт, аэропорт. В числе достопримечательностей – цирк братьев Никитиных, парк Победы, двухъярусная набережная, дом-музей Н. Г. Чернышевского, музей «Национальная деревня», храм «Утоли моя печали».

Население – 830 155 человек (2021).