Римский папа назвал народ, которому нет спасения

Как сообщил, источник, во время встречи Франциска с паствой, священник Жоау Паулу Виктор обратился к нему с просьбой молиться за народ Бразилии.

«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (самогон из сахарного тростника, более известный как "бразильский ром") и мало молитв», — сказал Франциск.

Паулу Виктор залил ролик со словами папы римского в Instagram, после чего видео стало вирусным.