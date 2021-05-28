Римский папа назвал народ, которому нет спасения

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Во время своего турне Глава Римской церкви, в миру - Хорхе Марио Бергольо обозначил страну, где слишком много пьют и очень мало молятся.
Как сообщил, источник, во время встречи Франциска с паствой, священник Жоау Паулу Виктор обратился к нему с просьбой молиться за народ Бразилии.
«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (самогон из сахарного тростника, более известный как "бразильский ром") и мало молитв», — сказал Франциск.
Паулу Виктор залил ролик со словами папы римского в Instagram, после чего видео стало вирусным.
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