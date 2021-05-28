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Римский папа назвал народ, которому нет спасения

Римский папа назвал народ, которому нет спасения (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 06:37
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Молитвы   Пьянство   Римский   видео   грех   католики папа   папа   религия   
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Во время своего турне Глава Римской церкви, в миру - Хорхе Марио Бергольо обозначил страну, где слишком много пьют и очень мало молятся.

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Метки: Молитвы   Пьянство   Римский   видео   грех   католики папа   папа   религия   
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26  комментариев
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3k
Запускайте Берлагу! 3 часа назад
Гомосекам-то видать, по его мнению, спасение обеспечено
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2k
Ivan 23 минуты назад
Блин, да от чего спасение-то? От ада? А чем он страшен бессмертной душе без нервных окончаний? (Ну если(!!!) он вообще есть. )
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123
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Педофилы врать не будут...
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59
Grand_irokez Полчаса назад
Уже в 2022 году, согласно пророчеств в Библии, правительствами будет уничтожено и Католичество и Православие и Ислам, и все их имущество и финансы будут конфискованы в пользу правительств
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169
vijilante 42 минуты назад
А чё Бразилия,а не скажем,Ирак,Пакистан и другие Черножопостаны, где не смотря на наличие Интернета до сих пор Каменный век , женщина приравнена к вещи и в порядке вещей массовые убийства "неверных" ?
Слабо ?!?!
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0
perhhan vijilante Полчаса назад
путлерстан к примеру ...
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10k
Типа граф Час назад
А я думал , что как все на Россию баллоны катить будет .
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8k
DumDum 2 часа назад
Зависть - плохое чувство...
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14k
vikklu 2 часа назад
Не много ли он на себя берёт в вопросах спасения? Видать берега уже попутал, Божьи функции решил исполнять.
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264
Андрей Потапов vikklu Полчаса назад
открою маааахенький секрет - я как католик на папу римского реагирую так - как на дождь - полил и прошел - а я дальше своими делами занимаюсь. П.С. много кто так на него реагирует. А вот Войтыла - Иоан Павел второй тот был ЧЕЛОВЕКОМ - хотя и со своими заморочками.
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15k
Maks Es 3 часа назад
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7
vova old 3 часа назад
повезло русским что они не католики)))
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