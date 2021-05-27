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30 неудачных дизайнерских решений

30 неудачных дизайнерских решений (31 фото)

Автор:
27 мая 2021 16:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   непродуманно   неудачные решения   ошибки дизайнеров   фейлы   
1033
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Зашитые карманы, гидрант посреди парковки, высокий бордюр поперек велосипедной дорожки – это и многое другое в подборке неудачных дизайнерских решений из популярного сообщества «Паршивый дизайн». Наслаждайтесь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   непродуманно   неудачные решения   ошибки дизайнеров   фейлы   
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2  комментария
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uutb 38 минут назад
Комментарий к фото
А, это точно женские штаны?
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