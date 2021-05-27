30 неудачных дизайнерских решений

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Зашитые карманы, гидрант посреди парковки, высокий бордюр поперек велосипедной дорожки – это и многое другое в подборке неудачных дизайнерских решений из популярного сообщества «Паршивый дизайн». Наслаждайтесь!
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9. Да, это такое украшение, а не то, что вы подумали
https://www.reddit.com/r/CrappyDesign/comments/myy8yl/toilet_seat_makes_it_looks_like_someone_didnt/
15. "Дамы, имейте в виду, что вы стоите на прозрачном полу, и посетители могут видеть вас снизу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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