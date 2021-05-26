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Пьяный мужчина разбросал деньги по машине ДПС, пытаясь дать взятку

Пьяный мужчина разбросал деньги по машине ДПС, пытаясь дать взятку (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 18:41
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   Россия   Югра   взятка   видео   инспектор   пьяный   
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Югорский автоинспектор отказался от ста тысяч рублей. Взятку крупными купюрами швырнул на приборную панель нетрезвый нарушитель .

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Метки: 360подмосковье   Россия   Югра   взятка   видео   инспектор   пьяный   
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9  комментариев
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1k
Влад Чернов 2 часа назад
синька зло ... теперь на нары по тупости
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853
laptignu 3 минуты назад
Так он еще ничего не нарушил (не смог сесть за руль). За что взятка то? Просто дебил.
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205
Егор Петренко 5 минут назад
Откуда у этого черта сотка???
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5k
Дельфин Красивый 38 минут назад
чёт много, обычно 40тр берут
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3k
Allmaster 40 минут назад
У нас в городе менты наученные самими водителями.
Один мудак договорился, а потом жаба обуяла и настучал.
Ну ему жизни нет и мента прессанули.
И так пожалуй раза два еще было.
Ну и все.
Никаких взяток.
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1k
boom Час назад
А если б на камеру не засветился по дурости - разговор наверняка другой бы был
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2k
ых 2 часа назад
Может за взяткодательство? За попытку дать взятку?
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