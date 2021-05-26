Пьяный мужчина разбросал деньги по машине ДПС, пытаясь дать взятку

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Югорский автоинспектор отказался от ста тысяч рублей. Взятку крупными купюрами швырнул на приборную панель нетрезвый нарушитель .
Честный инспектор не только не взял немаленькую сумму, но и заснял всё на телефон. В полиции завели уголовное дело за взяточничество.
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Один мудак договорился, а потом жаба обуяла и настучал.
Ну ему жизни нет и мента прессанули.
И так пожалуй раза два еще было.
Ну и все.
Никаких взяток.