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Иван Ургант высмеял предвыборный ролик экс-"татушки" Юлии Волковой

Иван Ургант высмеял предвыборный ролик экс-"татушки" Юлии Волковой (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 мая 2021 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вечерний ургант   видео   депутат   прикол   стеб   тату   юлия волкова   
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Недавно стало известно, что бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова решила пойти в политику. Женщина захотела стать депутатом Государственной Думы от Ивановской области и даже записала агитационный ролик. Коллектив шоу "Вечерний Ургант" не смог обойти стороной эту новость и показал, как могла проходить запись ролика.

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Метки: Юмор   вечерний ургант   видео   депутат   прикол   стеб   тату   юлия волкова   
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18  комментариев
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1k
Александр Сергеевич 43 минуты назад
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321
Будьте крепенькими и здоровенькими! Минуту назад
Они созданы друг для друга и пусть на здоровье пиарят тему "не забывай меня" своим благодарным фанатам и рекламным главнюкам от TV . Лично меня мастер-класс "как сделать бабки из воздуха" от паразитного шоу-бизнеса не занимает.
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11k
Ледовый 2 минуты назад
а чего голос такой, да холодных куёв на перемене насосалась
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11k
Хью́берт 9 минут назад
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7k
Сгусток позитива 10 минут назад
вот её там точно не хватало
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209
Елена Букреева 13 минут назад
Кому-то нужна послушная марионетка. С другой стороны, у Кличко тоже низкий интеллект, но ещё никогда в Киеве так много не делалось, как при его власти. Ремонтируют дороги, коммуникации, разбивают парки, появилось много дрожной техники, склады для ремонта машин скорой помощи всегда полны (у меня родственница там работает). Если он ворует, как говорят в спортивных масштабах, а город процветает, то сколько же воровали его более умные предшественники?
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63
Л Д 16 минут назад
В политике артисты и спортсмены. А почему бы и не Юля? Просто основная часть таких политиков сидит молча там...для количества и галочки. Думу думают. Решения правильные принимают.
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998
Алексей Полчаса назад
Ну да, конечно! Только я думаю про всё, только я сделаю всё и для всех, станет лучше и проще, буквально по щелчку одного пальца, завтра, нет прямо сейчас. Никто, кроме меня. Где-то мы уже такое ни раз слышали.
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
как ее теперь развидеть? Думает, у Зеленского прокатило, и у нее прокатит?
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10k
Максим 39 минут назад
ургант агент госдепа
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164
wr2x2 41 минуту назад
в чем феномен? - по отдельности мы все умные, а вместе дураки - выбираем во власть всякой гуано
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9k
Мафусаил 42 минуты назад
Этот ролик вся страна высмеяла)))
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202k
Барон Мюнхгаузен 43 минуты назад
Ургант ничем не умнее Волковой.
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