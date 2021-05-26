Иван Ургант высмеял предвыборный ролик экс-"татушки" Юлии Волковой

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Недавно стало известно, что бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова решила пойти в политику. Женщина захотела стать депутатом Государственной Думы от Ивановской области и даже записала агитационный ролик. Коллектив шоу "Вечерний Ургант" не смог обойти стороной эту новость и показал, как могла проходить запись ролика.
Иван Ургант выступил в роли режиссёра, который давал советы певице
Полная версия предвыборного ролика, которая вызвала негодование у пользователей сети
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