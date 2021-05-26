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Байден признал невозможность остановить строительство «Северного потока-2»
Всё хохлы!!!
Запомните эту дату, и это время!!!!
Пошёл отчёт вашего существования...))))
Всё хохлы!!!
Запомните эту дату, и это время!!!!
Пошёл отчёт вашего существования...))))
Президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Об этом глава государства заявил журналистам, выступая на лужайке возле Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.
Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Уточняется, что в санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.
Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.
Американский лидер также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.
Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Уточняется, что в санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.
Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.
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Метки: байден газ северный поток - 2 хохлы гребут
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>>настрочил. «Борзописец»!
тут ты прав! когда я вижу всякую шваль! меня прет без допинга
>>нарисовался.
а рутт (бабское имя кстати) ни своих ни чужих не жалеет
всех помоит... не очень разборчивый чувак)))
или чувиха...
>>фашист.
я просто выпал в осадок!!!
я ожилал чего угодно за то что топлю за СССР
но услышать - что я упортоый фашист...
блин этого не ожидал... это ход конем
ну назвать белое черным - этооднозначно это ход конем!
ой... хорошо что у нас есть Путин! без него ну никаого северного потока для Сечина не было бы
вас что Собянин держит в качестве заложников что вы так пишите?
ну так вы маякните мы вас освободим
рутт мне советует кизяк собирать
чел с ником "рутт" а ты откуда?
ты сюда работать приехал и мне рекомендуешь собирать кизяк?
да не вопрос соберу, но только кизяка там где я живу нету
к тебе домой приеду к чкрен не завоевоанному и ты мне будешь кизяк собирать
понял?
>>делаешь? 3.14здуй в схрон плесень бендеровская.
ты я вижу недавно на этом сайте
и похоже не знаком с брендом Вован"?
обычно люди говорят,ну блин вован опять нажрался и рубит правду/матку
но ты похоже не двано на этом сайте
Путина люишь? Путин твой президент?
ой ты мой недалёкий собрат по разуму...
и из какой п@зды вы бл@дь вылазите?
>>страны, можно сказать, что да, только тебя и еще кучку мамкиных
>>революционеров.
Это вы обсосы!!! которые по не доразумению власть захватили!!!
за жабры тебя возьмем! тут же будешь кричать!!!
ААААА у меня дед был партийный...
те кто ругает Путина - расстрелять!!!
я не понял? и на фишках что ли у единороосв есть свои люди?
как жы вы меня (надеюсь не только меня) з@ебали!
вам он понравился?
опять мафзолей фанеркой.. и опять ни слова про советский народ - победитель!
просто кто-то то там кого то победил
но современные власти с фашиками примирились так что что ворошить прошлое?
так???
Путин за это елтцин центры строит
и своих не сдает
но своиу него Сечены и чубайсы
ну давайте скажите мне что я хохлобот
20?
бл@ во клещь!
ну все же слышали???
но выне поняли,,, кому он зубы выбет
своим жителям России он зубы вюбьет
на колени хохлы!!!
мы живем в самой прекрасной стране... и всеостальные страны хотят нашего президента Путина к себе!!!!
вы все врете!!!! вы хохлы!!! путин... вы просто незанете какой он
а вот это правда!!!!
99% гаселения росии реально думает что Путин ну просто повезло что он у нас есть!!!!!
ну блин странно как Россиия существовала 2000 лет без него!!!!!!
абсолютно насрать что там Байден пукнул на своей лужайке.. Северный поток и без его "добро" был бы достроен. А то что либшиза и упоротые умоются - так оно по другому и быть не должно. Собаки лают - караван идёт!
что от первого потока, что от второго простым россиянам что то изменит в их жизни?
прибыль что ли от того что гонят по этим потокам гражданам страны упадет что ли?