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Страшную весть принёс я в ваш дом, ХОХЛЫ. Зовите всех упоротых ... Время 26.05.21. (1:38)

Страшную весть принёс я в ваш дом, ХОХЛЫ. Зовите всех упоротых ... Время 26.05.21. (1:38)

Автор:
26 мая 2021 01:40
Метки: байден   газ   северный поток - 2   хохлы гребут   
257
1
Байден признал невозможность остановить строительство «Северного потока-2»
Всё хохлы!!!
Запомните эту дату, и это время!!!!
Пошёл отчёт вашего существования...))))

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Метки: байден   газ   северный поток - 2   хохлы гребут   
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павел луханин 2 часа назад
Шакалы как всегда. "против проекта выступают Литва, Латвия и Украина"
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−165
Вован 13 минут назад
>>阿鋒 Вован 10 секунд назад Эк тебя прёт! Больше всех тут
>>настрочил. «Борзописец»!

тут ты прав! когда я вижу всякую шваль! меня прет без допинга
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Вован 21 минуту назад
>>rutt Сергей 6 секунд назад Ещё один ошмёток бандерложины
>>нарисовался.

а рутт (бабское имя кстати) ни своих ни чужих не жалеет
всех помоит... не очень разборчивый чувак)))
или чувиха...
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153
阿鋒 Вован 14 минут назад
Эк тебя прёт! Больше всех тут настрочил. «Борзописец»!
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−165
Вован 24 минуты назад
>>Сергей rutt 13 секунд назад Ну ты упоротый! Восхищаюсь! Ты ж
>>фашист.

я просто выпал в осадок!!!

я ожилал чего угодно за то что топлю за СССР

но услышать - что я упортоый фашист...

блин этого не ожидал... это ход конем


ну назвать белое черным - этооднозначно это ход конем!
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Вован Полчаса назад
а еще в сирии уже многолет воюем никак не можем победить терраристов на пикапах тайта
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Вован Полчаса назад
по мнению автора наверно нужно было нужно написать

ой... хорошо что у нас есть Путин! без него ну никаого северного потока для Сечина не было бы
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Вован Полчаса назад
или кизяк собирай...
вас что Собянин держит в качестве заложников что вы так пишите?
ну так вы маякните мы вас освободим
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−165
Вован Полчаса назад
>>rutt Вован 3 минуты назад Иди кизяк собирай

рутт мне советует кизяк собирать

чел с ником "рутт" а ты откуда?
ты сюда работать приехал и мне рекомендуешь собирать кизяк?

да не вопрос соберу, но только кизяка там где я живу нету

к тебе домой приеду к чкрен не завоевоанному и ты мне будешь кизяк собирать
понял?
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−165
Вован 39 минут назад
>>rutt Вован Минуту назад Хохол чтоль? Ну ты и ущерб. Чего ты тут
>>делаешь? 3.14здуй в схрон плесень бендеровская.

ты я вижу недавно на этом сайте

и похоже не знаком с брендом Вован"?

обычно люди говорят,ну блин вован опять нажрался и рубит правду/матку
но ты похоже не двано на этом сайте

Путина люишь? Путин твой президент?

ой ты мой недалёкий собрат по разуму...
и из какой п@зды вы бл@дь вылазите?
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−165
Вован 43 минуты назад
>>rutt Вован 42 секунды назад Вас 2% обсосов немощных. В маштабах
>>страны, можно сказать, что да, только тебя и еще кучку мамкиных
>>революционеров.

Это вы обсосы!!! которые по не доразумению власть захватили!!!
за жабры тебя возьмем! тут же будешь кричать!!!
ААААА у меня дед был партийный...
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−165
Вован 44 минуты назад
Путина нельзя ругать!

те кто ругает Путина - расстрелять!!!

я не понял? и на фишках что ли у единороосв есть свои люди?
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102
Alex 47 минут назад
И что тебе хохлы? Я хохол. Живу в России. Себя считаю советским малоросом, хохлом, украинцем. Социалист по убеждениям. Хунту пришедшую к власти на Украине не поддерживаю. Или тебе ящик сказал что все хохлы с 14 года теперь враги, значит враги?)
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−165
Вован 52 минуты назад
как же вы з@ебали! сектанты имени Путина!!!!
как жы вы меня (надеюсь не только меня) з@ебали!
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−165
Вован 53 минуты назад
недавно был парад на 9 мая
вам он понравился?

опять мафзолей фанеркой.. и опять ни слова про советский народ - победитель!

просто кто-то то там кого то победил

но современные власти с фашиками примирились так что что ворошить прошлое?

так???
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46k
Александр 54 минуты назад
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−165
Вован 55 минут назад
Путин (ставленник ельцина, я ухожу, вместо меня будет этот мальчик)

Путин за это елтцин центры строит
и своих не сдает
но своиу него Сечены и чубайсы

ну давайте скажите мне что я хохлобот
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−165
Вован Час назад
Суолько лет у власти Пу?
20?

бл@ во клещь!
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−165
Вован Час назад
Путин! зубы всем выбьет!!!!
ну все же слышали???

но выне поняли,,, кому он зубы выбет

своим жителям России он зубы вюбьет
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−165
Вован Час назад
это все хохлы!!!! завидуйте нам!!!
на колени хохлы!!!

мы живем в самой прекрасной стране... и всеостальные страны хотят нашего президента Путина к себе!!!!
вы все врете!!!! вы хохлы!!! путин... вы просто незанете какой он

а вот это правда!!!!

99% гаселения росии реально думает что Путин ну просто повезло что он у нас есть!!!!!

ну блин странно как Россиия существовала 2000 лет без него!!!!!!
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10k
котегRUS Час назад
Вот честно ?
абсолютно насрать что там Байден пукнул на своей лужайке.. Северный поток и без его "добро" был бы достроен. А то что либшиза и упоротые умоются - так оно по другому и быть не должно. Собаки лают - караван идёт!
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−165
Вован Час назад
и еще не понятно... ну откуда радость?
что от первого потока, что от второго простым россиянам что то изменит в их жизни?
прибыль что ли от того что гонят по этим потокам гражданам страны упадет что ли?
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