Как выглядел Боб Дилан в самом начале музыкальной карьеры, 1962 год

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Сегодня имя американского музыканта Боба Дилана известно во всем мире, а когда-то он был 20-летним юнцом, приехавшим из Миннесоты покорять Нью-Йорк. Эти фотографии сделаны в 1962 году, их автор - Джон Коэн из группы New Lost City Ramblers. Парни забрались на какую-то крышу в Ист-Виллидж и устроили там фотосессию.
Снимки были сделаны от нечего делать, под влиянием момента. Тогда еще никто и предположить не мог, какая интересная и насыщенная жизнь ждет этого симпатичного молодого парня, и какой влиятельной фигурой в мире музыки он станет для нескольких поколений исполнителей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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