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Как выглядел Боб Дилан в самом начале музыкальной карьеры, 1962 год

Как выглядел Боб Дилан в самом начале музыкальной карьеры, 1962 год (15 фото)

Автор:
25 мая 2021 13:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боб Дилан   в молодости   звезды в молодости   как все начиналось   музыкант   снимки знаменитостей   фото известные личности   
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Сегодня имя американского музыканта Боба Дилана известно во всем мире, а когда-то он был 20-летним юнцом, приехавшим из Миннесоты покорять Нью-Йорк. Эти фотографии сделаны в 1962 году, их автор - Джон Коэн из группы New Lost City Ramblers. Парни забрались на какую-то крышу в Ист-Виллидж и устроили там фотосессию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Боб Дилан   в молодости   звезды в молодости   как все начиналось   музыкант   снимки знаменитостей   фото известные личности   
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1  комментарий
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Парагвайский шпион 5 минут назад
Я сейчас, вероятно нарвусь, но мне Боб никогда не нравился. Манера исполнения и отвратительный голос. Просто, наверное, надо быть американцем, чтобы проникнуться его текстами? Не знаю.
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