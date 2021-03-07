FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4704 поста • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Джон Бонэм: один из величайших барабанщиков всех времен

Джон Бонэм: один из величайших барабанщиков всех времен (35 фото)

Автор:
07 марта 2021 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Led Zeppelin   Джон БОНЭМ   барабанщики   лед зепплин   музыкант   рок легенда   рок музыканты   
235
35
Британский музыкант и автор песен Джон Генри Бонэм (1948 - 1980) был наиболее известен как барабанщик рок-группы Led Zeppelin. Его ценят за его скорость, мощь, быструю игру на бас-барабанах, отличительный звук и чувство грува. Бонэм считается одним из величайших и самых влиятельных рок-барабанщиков в истории.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Led Zeppelin   Джон БОНЭМ   барабанщики   лед зепплин   музыкант   рок легенда   рок музыканты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
Racer777 Час назад
Можно было пару слов про его сына - Джейсона сказать. Он играет не хуже папы. В 1988 году принимает участие в записи сольного альбома Джимми Пейджа Outrider и в туре в его поддержку. В мае того же года Джейсон Бонем выступает с Плантом, Пейджем и Джонсом в концерте в Нью-Йорке, приуроченном к 40-летию Atlantic Records. По мнению Джона Пола Джонса, его выступление в тот вечер было прекрасным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Racer777 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
Сергей 2 минуты назад
Ну и немножко о его кончине - из Викиипедии:
"Смерть
К концу 1970-х годов у Джона Бонема обострились проблемы с алкогольной зависимостью, преследовавшие его ещё с конца 1960-х годов, и заметно пошатнулось здоровье: он нередко терял сознание прямо на концертах.

Утром 25 сентября 1980 года, после продолжительного употребления алкоголя накануне, Джон Бонем был найден мёртвым в доме Джимми Пейджа The Old Mill House в Клюэре, Виндзор. В отчёте коронера говорилось, что смерть наступила в результате несчастного случая: он захлебнулся рвотными массами. Наркотиков в крови обнаружено не было. 12 октября 1980 года тело Джона Бонема было кремировано, а прах захоронен в приходской церкви Рашока в Вустершире."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
InfoVoin 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Классная история, как Уорд из Black Sabbath (Afro Sabbath) обиделся на него из-за того, что Бонэм ему установку развалил, когда поиграл на ней)))) конструкция не выдержала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели были бодипозитивщиками? Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели были бодипозитивщиками? Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века Восьмилетняя барабанщица играет Led Zeppelin: Роберт Плант в восторге! Восьмилетняя барабанщица играет Led Zeppelin: Роберт Плант в восторге! Узнали? Опубликованы ранее неизвестные фото Дэвида Боуи Узнали? Опубликованы ранее неизвестные фото Дэвида Боуи Рок с пелёнок: кем стали сыновья легендарных российских музыкантов Рок с пелёнок: кем стали сыновья легендарных российских музыкантов Самые эпатажные рок-звёзды Самые эпатажные рок-звёзды
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495244



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
2
466
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
3
76
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Неклассическая архитектура: дом из транспортных контейнеров
2
14
Неклассическая архитектура: дом из транспортных контейнеров
Первый день Масленицы. Кого встречают и почему готовят именно блины?
5
2
Первый день Масленицы. Кого встречают и почему готовят именно блины?
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#настроение#Россия#животные#смешно#Украина#сарказм.#смешные
#фото#знаменитости#кино#СССР#актеры#люди#прикол#Сирия#голливуд#смешные картинки
#интересно#картинки#комментарии#прикольные#девушки#позитив#подборка#звезды#приколы#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться