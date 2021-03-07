Джон Бонэм: один из величайших барабанщиков всех времен

Бонэм начал играть на барабанах в возрасте пяти лет, получил малый барабан в возрасте 10 лет и полную барабанную установку в возрасте 15 лет. Он играл с несколькими местными группами как в школе, так и после школы. Тогда же произошло и знакомство с Робертомо Плантом - они играли вместе в двух разных коллективах.



После распада Yardbirds в 1968 году Бонэм присоединился к Планту, гитаристу Джимми Пейджу и басисту Джону Полу Джонсу, и так родилась группа Led Zeppelin. В этот период Бонэм в основном демонстрировал жесткий хард-рок, но позже также играл в стиле фанк и латиноамериканских грувов. Его барабанное соло "Моби Дик" вошло во второй альбом группы и было гвоздем концертных выступлений, продолжаясь по 20 и более минут.



Помимо Led Zeppelin, Бонэм играл на ударных для других артистов - Family Dogg, Screaming Lord Sutch, Lulu, Jimmy Stevens и Wings. Он играл с Led Zeppelin до своей смерти в возрасте 32 лет, в сентябре 1980 года. После его смерти остальные участники Led Zeppelin приняли решение распустить группу из уважения к Бонэму.



Бонэм, барабанщик-самоучка, оказал большое влияние на Макса Роуча, Джина Крупа и Бадди Рича. Он был посмертно занесен в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году как участник Led Zeppelin. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на первое место в своем списке "100 величайших барабанщиков в истории".