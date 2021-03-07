Джон Бонэм: один из величайших барабанщиков всех времен

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Британский музыкант и автор песен Джон Генри Бонэм (1948 - 1980) был наиболее известен как барабанщик рок-группы Led Zeppelin. Его ценят за его скорость, мощь, быструю игру на бас-барабанах, отличительный звук и чувство грува. Бонэм считается одним из величайших и самых влиятельных рок-барабанщиков в истории.
Бонэм начал играть на барабанах в возрасте пяти лет, получил малый барабан в возрасте 10 лет и полную барабанную установку в возрасте 15 лет. Он играл с несколькими местными группами как в школе, так и после школы. Тогда же произошло и знакомство с Робертомо Плантом - они играли вместе в двух разных коллективах.
После распада Yardbirds в 1968 году Бонэм присоединился к Планту, гитаристу Джимми Пейджу и басисту Джону Полу Джонсу, и так родилась группа Led Zeppelin. В этот период Бонэм в основном демонстрировал жесткий хард-рок, но позже также играл в стиле фанк и латиноамериканских грувов. Его барабанное соло "Моби Дик" вошло во второй альбом группы и было гвоздем концертных выступлений, продолжаясь по 20 и более минут.
Помимо Led Zeppelin, Бонэм играл на ударных для других артистов - Family Dogg, Screaming Lord Sutch, Lulu, Jimmy Stevens и Wings. Он играл с Led Zeppelin до своей смерти в возрасте 32 лет, в сентябре 1980 года. После его смерти остальные участники Led Zeppelin приняли решение распустить группу из уважения к Бонэму.
Бонэм, барабанщик-самоучка, оказал большое влияние на Макса Роуча, Джина Крупа и Бадди Рича. Он был посмертно занесен в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году как участник Led Zeppelin. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на первое место в своем списке "100 величайших барабанщиков в истории".
После распада Yardbirds в 1968 году Бонэм присоединился к Планту, гитаристу Джимми Пейджу и басисту Джону Полу Джонсу, и так родилась группа Led Zeppelin. В этот период Бонэм в основном демонстрировал жесткий хард-рок, но позже также играл в стиле фанк и латиноамериканских грувов. Его барабанное соло "Моби Дик" вошло во второй альбом группы и было гвоздем концертных выступлений, продолжаясь по 20 и более минут.
Помимо Led Zeppelin, Бонэм играл на ударных для других артистов - Family Dogg, Screaming Lord Sutch, Lulu, Jimmy Stevens и Wings. Он играл с Led Zeppelin до своей смерти в возрасте 32 лет, в сентябре 1980 года. После его смерти остальные участники Led Zeppelin приняли решение распустить группу из уважения к Бонэму.
Бонэм, барабанщик-самоучка, оказал большое влияние на Макса Роуча, Джина Крупа и Бадди Рича. Он был посмертно занесен в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году как участник Led Zeppelin. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на первое место в своем списке "100 величайших барабанщиков в истории".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Смерть
К концу 1970-х годов у Джона Бонема обострились проблемы с алкогольной зависимостью, преследовавшие его ещё с конца 1960-х годов, и заметно пошатнулось здоровье: он нередко терял сознание прямо на концертах.
Утром 25 сентября 1980 года, после продолжительного употребления алкоголя накануне, Джон Бонем был найден мёртвым в доме Джимми Пейджа The Old Mill House в Клюэре, Виндзор. В отчёте коронера говорилось, что смерть наступила в результате несчастного случая: он захлебнулся рвотными массами. Наркотиков в крови обнаружено не было. 12 октября 1980 года тело Джона Бонема было кремировано, а прах захоронен в приходской церкви Рашока в Вустершире."