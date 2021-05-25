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В Москве "заминировали" гостиницу "Космос", метро, аэропорты и вокзалы

В Москве "заминировали" гостиницу "Космос", метро, аэропорты и вокзалы (1 фото)

Автор:
25 мая 2021 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Москва   интересное   минирование   новости   столица   
13678
1

Неизвестный сообщил о минировании социально важных объектов в столице. Посетителей гостиницы "Космос" эвакуировали.

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Метки: ynews   Москва   интересное   минирование   новости   столица   
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8  комментариев
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8k
portmen77 2 часа назад
Лукашенко опять?
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180
Анатолий Васин 24 минуты назад
Это не Наташины коты поработали?
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325
робт Полчаса назад
как говорится, смотри кто перед белорусским посольством скакал и е*би по очереди
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2k
Ertin 46 минут назад
Эм-м... Правильно ли я понял, что автор сообщил в МЧС о минировании и сканирует реакцию, попутно ведя отчётный репортаж на Фишках?..
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671
Александр 53 минуты назад
Кибер войска отрабатывают смысл своего существования
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35
Dima 58 минут назад
а потом тысяча извинений как с Кадыровым?))))))
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127
Nane First NameLast Час назад
Лукашенко с заминированием не может остановиться? Истребитель уже в воздухе?
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