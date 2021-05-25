В Москве "заминировали" гостиницу "Космос", метро, аэропорты и вокзалы

Неизвестный сообщил о минировании социально важных объектов в столице. Посетителей гостиницы "Космос" эвакуировали.
В данный момент специалисты проверяют все социально значимые объекты в Москве после сообщения неизвестного о минировании. Незнакомец заявил, что в столице заминированы все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиница "Космос", передаёт РИА "Новости".
Эвакуация людей пока не проводилась. Мы следим за развитием событий.
UPD: В МЧС никак не отреагировали на анонимные сообщения. РИАФАН сообщает, что в московском главке полиции сказали, что информацию пока что подтвердить не могут, но и опровергать ее также не стали
UPD 13:40: Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что из гостиницы "Космос" было эвакуировано 745 человек.
«Поступило анонимное сообщение о том, что в гостинице «Космос» по адресу: проспект Мира, д. 150, якобы заложена взрывчатка. Из здания эвакуировали 745 человек», - заявил собеседник агентства.
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