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Аллигатора Гитлера выставят в Дарвиновском музее

Аллигатора Гитлера выставят в Дарвиновском музее (9 фото)

Автор:
12 декабря 2020 18:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Дарвиновский музей   аллигатор   зоопарк   москва   новости   сатурн   экспонат   
557
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Аллигатор Сатурн, поправший в Москву из Берлина после окончания Второй мировой и, по слухам, принадлежавший лично Гитлеру, после смерти был превращен в чучело и на следующий год войдет в экспозицию Дарвиновского музея.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Дарвиновский музей   аллигатор   зоопарк   москва   новости   сатурн   экспонат   
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4  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Было бы прикольно, если бы он в 93-м пришел прятаться в личные покои Ельцина)))
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1k
zenon 23 минуты назад
Странно, что наглогатор, если все в один голос кричат, что его любимицей была сука овчарка Блонди. Что перед полётом в Ад он эту суку отравил, что бы она не выдала его секреты. Она знала слишком много.
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20k
Юрьевич Час назад
Признаться, я бы с большим удовольствие посмотрел на чучела гитлера и ельцина с горбачёвым...
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12k
Patmaz 2 часа назад
Лучше бы чучело Гитлера выставили
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