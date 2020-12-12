Аллигатора Гитлера выставят в Дарвиновском музее

"Появление Сатурна в экспозиции музея станет кульминацией полугодовой работы наших таксидермистов, - говорится в заявлении музея. - Ни у одной рептилии в музее нет столь богатой биографии. Зоопарк доверил нам увековечить память Сатурна. Он был, без преувеличения, легендой зоопарка и многе повидал на своем веку".

Сотрудник музея Дмитрий Милосердов сказал, что появление чучела в экспозиции - это "второе рождение Сатурна- история о том, как "аллигатор Гитлера" обрел бессмертие".