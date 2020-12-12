Аллигатора Гитлера выставят в Дарвиновском музее

Аллигатор Сатурн, поправший в Москву из Берлина после окончания Второй мировой и, по слухам, принадлежавший лично Гитлеру, после смерти был превращен в чучело и на следующий год войдет в экспозицию Дарвиновского музея.
Аллигатор, принадлежавший, по легенде, Адольфу Гитлеру и умерший недавно от старости в Московском зоопарке, станет экспонатом Дарвиновского музея в Москве. 84-летнюю рептилию в мае 1945 года нашли в Берлине британские солдаты и передали Красной Армии. Аллигатор по имени Сатурн был вывезен в Москву в 1946 году и стал одним из самых популярных животных в Московском зоопарке.
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Сатурн умер в мае 2020 года в Московском зоопарке от старости. Его шкура была отдана в дар Дарвиновскому музею, где таксидермисты сделали из нее чучело.
До войны Сатурн жил в Берлинском зоопарке. По легенде, позднее он был отдан в личное владение Адольфу Гитлеру.
Аллигатор Сатурн родился в дикой природе, на Миссисипи, в 1936 году. Там он был пойман и отправлен в Берлин.
После 1943 года, когда начались бомбардировки Берлина, Сатурна убрали из Берлинского зоопарка. Согласно самой популярной версии, аллигатор прятался в личных покоях Гитлера. По другой версии, он скрывался в подвалах, где и был пойман британцами.
Еще по одной легенде, Сатурн был очень напуган в 1993 году,во время обстрела российского парламента: сотрудники зоопарка предположили, что звуки обстрела напомнили ему бомбардировки Берлина.
Теперь Сатурн займет место в экспозиции Дарвиновского музея и, как только в Москве будут сняты карантинные ограничения, предстанет перед посетителями.
"Появление Сатурна в экспозиции музея станет кульминацией полугодовой работы наших таксидермистов, - говорится в заявлении музея. - Ни у одной рептилии в музее нет столь богатой биографии. Зоопарк доверил нам увековечить память Сатурна. Он был, без преувеличения, легендой зоопарка и многе повидал на своем веку".
Сотрудник музея Дмитрий Милосердов сказал, что появление чучела в экспозиции - это "второе рождение Сатурна- история о том, как "аллигатор Гитлера" обрел бессмертие".
Сотрудник музея Дмитрий Милосердов сказал, что появление чучела в экспозиции - это "второе рождение Сатурна- история о том, как "аллигатор Гитлера" обрел бессмертие".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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