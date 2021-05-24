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"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения

"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения (9 фото)

Автор:
24 мая 2021 11:15
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   кино   критика   пионеры   
1369
9
Очередной вброс киноляпов и жуткого несоответствия для нового поколения, чтобы унизить старое поколение...
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Метки: история   кино   критика   пионеры   
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15  комментариев
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2k
Spanki 2 часа назад
Аффтор а вампиры то были в Советском Союзе, или тоже неправда
?
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19
Олег 20 минут назад
Пионеры упыри это конечно сильно ....

Народ мечтает о детстве и беззаботной жизни, что бы Лиаз 410 увез к [мат] матери от этой суеты в лагерь "Совенок", в Бесконечное Лето. А тут кровососы ...
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4k
Мистер Фикс Час назад
Пара косяков - и вылет из лагеря.

Про пионерлагерь снимает тот, кто в нем не был,
Про СССР - кто в нем не жил,
Про войну - кто не воевал...
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5k
pilgrimnl Час назад
то ли еще будет
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785
Сапоги Илона Маска Час назад
Ну , во первых, фильм не для детей. Для детей я скачал намедни про Иночкина, рекомендую всем. Так что сериал, скорее, для взрослых, фентези на тему СССР с либеральным говнецом. На любителя, короче.
Ну а во вторых, что касается ляпов, автор прав. Непростительно много этих ляпов, очевидцам того времени смотреть не совсем приятно. Ощущение, что сценарист на эхе консультировался.
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Люди, абсолютно не знающие реалии тех лет имеют своё мнение, которое выдают очень часто за свершившийся факт)
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447
Алексей Попов 2 часа назад
Пионер лагерь Радость в Любимовке от зав. им Калмыкова (заводской) где-то перед школой я 1973г.р. Кормили на убой - если хочешь еще - дадут без проблем, но больше всего хотелось лимонада и сладкой соломки (в коробках). На море строем - да, но два-три раза в день. На КПП стоять хотели все - можно было сгонять втихаря в магазин в Качу (в городок). Свободного времени фактически не было - нас развлекали непрерывно, то конкурсы, то соревнования между отрядами, то конкурс рисунков, и т.д. И кстати когда дочка году так в 2002-3 то уже выдержала всего неделю - не то пальто. Так что автор во многом прав - не надо обсирать то что было хорошего в СССР, но и идеализировать тоже не надо. Разные абсолютно системы - дикий капитализм и недоразвитый социализм.
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34k
jonnyD 2 часа назад
Занимательно ... даже весьма ... просто сценарий порнофильма : "Сосали все или все соснули ."
А где лысый из браззерс ?
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4k
Иван 2 часа назад
Автор, а ты не путаешь свой маня мирок и реальную жизнь?
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
...но традиция мазать зубной пастой, происходит в последнюю ночь в пионерлагере, а не в первую - ну смотря где. С остальным согласен .Хотя даже если провинившихся пионеров расстреливали бы перед строем -все равно можно списать на режиссерские находки для оживления фильма .
Кто хочет окунуться в реальную атмосферу может посмотреть "Завтрак на траве".
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