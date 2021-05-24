"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения

О свежих кино-помоях.



Нескучных дней и ночей любители кино и сериалов! 19 мая "Кинопоиск" представил на зрительский суд свой новый сериал под названием "Пищеблок". В основу сценария Александр Талала и Алексей Иванова лег одноименный роман Алексея Иванова 2018 года выпуска. Не будет спойлеров (в рекламе сериала это уже доступно пояснили) что в пионерском лагере завелись вампиры, которые бодро превращает обычных непослушных пионеров в послушных пионеров-упырей. И они начинают шагать бодро в ряд, как в известной пионерской песне, по ночам пополняя свои вампирские ряды...

Можно ли считать идею упырей в пионерском лагере оригинальной и не особо затасканной? Конечно же, можно! Но любую, даже самую гениальную сценарную идею можно слить в канализацию, "талантливой режиссерской работой". Давайте посмотрим, смог ли режиссер Святослав Подгаевский сделать хороший сериал, или все свелось к вранью (пардон, творческим недоговоркам и к классическому "я художник - я так вижу"). Хотите узнать больше?



Итак, действие происходит в пионерском лагере Советского Союза в 1980 году - в Москве в это время проходит Олимпиада - все же слышали про олимпийского Мишку, не так ли? Как же режиссер Святослав Подгаевский показал советский пионерский лагерь? Режиссеру тридцать восемь лет (1983 года рождения) и я очень сомневаюсь, что он собственно видел то, что показал на экране. Из-за своего молодого возраста, а не из-за злого умысла само собой ;).



Критиковать я буду происходящее на экране, так сказать со знанием темы. С 1985 по 1987 год я был в летнем пионерском лагере имени Олега Кошевого (поселок Ялта), так что есть с чем сравнить как оно было на самом деле, с тем, как это показано.