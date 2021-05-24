"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения

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Очередной вброс киноляпов и жуткого несоответствия для нового поколения, чтобы унизить старое поколение...
О свежих кино-помоях.
Нескучных дней и ночей любители кино и сериалов! 19 мая "Кинопоиск" представил на зрительский суд свой новый сериал под названием "Пищеблок". В основу сценария Александр Талала и Алексей Иванова лег одноименный роман Алексея Иванова 2018 года выпуска. Не будет спойлеров (в рекламе сериала это уже доступно пояснили) что в пионерском лагере завелись вампиры, которые бодро превращает обычных непослушных пионеров в послушных пионеров-упырей. И они начинают шагать бодро в ряд, как в известной пионерской песне, по ночам пополняя свои вампирские ряды...
Можно ли считать идею упырей в пионерском лагере оригинальной и не особо затасканной? Конечно же, можно! Но любую, даже самую гениальную сценарную идею можно слить в канализацию, "талантливой режиссерской работой". Давайте посмотрим, смог ли режиссер Святослав Подгаевский сделать хороший сериал, или все свелось к вранью (пардон, творческим недоговоркам и к классическому "я художник - я так вижу"). Хотите узнать больше?
Итак, действие происходит в пионерском лагере Советского Союза в 1980 году - в Москве в это время проходит Олимпиада - все же слышали про олимпийского Мишку, не так ли? Как же режиссер Святослав Подгаевский показал советский пионерский лагерь? Режиссеру тридцать восемь лет (1983 года рождения) и я очень сомневаюсь, что он собственно видел то, что показал на экране. Из-за своего молодого возраста, а не из-за злого умысла само собой ;).
Критиковать я буду происходящее на экране, так сказать со знанием темы. С 1985 по 1987 год я был в летнем пионерском лагере имени Олега Кошевого (поселок Ялта), так что есть с чем сравнить как оно было на самом деле, с тем, как это показано.
Нескучных дней и ночей любители кино и сериалов! 19 мая "Кинопоиск" представил на зрительский суд свой новый сериал под названием "Пищеблок". В основу сценария Александр Талала и Алексей Иванова лег одноименный роман Алексея Иванова 2018 года выпуска. Не будет спойлеров (в рекламе сериала это уже доступно пояснили) что в пионерском лагере завелись вампиры, которые бодро превращает обычных непослушных пионеров в послушных пионеров-упырей. И они начинают шагать бодро в ряд, как в известной пионерской песне, по ночам пополняя свои вампирские ряды...
Можно ли считать идею упырей в пионерском лагере оригинальной и не особо затасканной? Конечно же, можно! Но любую, даже самую гениальную сценарную идею можно слить в канализацию, "талантливой режиссерской работой". Давайте посмотрим, смог ли режиссер Святослав Подгаевский сделать хороший сериал, или все свелось к вранью (пардон, творческим недоговоркам и к классическому "я художник - я так вижу"). Хотите узнать больше?
Итак, действие происходит в пионерском лагере Советского Союза в 1980 году - в Москве в это время проходит Олимпиада - все же слышали про олимпийского Мишку, не так ли? Как же режиссер Святослав Подгаевский показал советский пионерский лагерь? Режиссеру тридцать восемь лет (1983 года рождения) и я очень сомневаюсь, что он собственно видел то, что показал на экране. Из-за своего молодого возраста, а не из-за злого умысла само собой ;).
Критиковать я буду происходящее на экране, так сказать со знанием темы. С 1985 по 1987 год я был в летнем пионерском лагере имени Олега Кошевого (поселок Ялта), так что есть с чем сравнить как оно было на самом деле, с тем, как это показано.
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Начнем с самого начала. С разбитых почти полностью скульптур пионеров на входе в пионерлагерь:
Напомню, действие сериала происходит в 1980 году, а не во времена Перестройки, когда все стремительно покатилось вниз. Директор пионерского лагеря у которого на территории стояли разбитые вдребезги символы пионерской организации, на своем посту пробыл бы очень недолго.
Господам сценаристов сериала "Пищеблок" поведаю тот факт, что ремнтно-уборочные работы в пионерских лагерях начинались в мае, плюс генеральные уборки (и ситуационные ремонты) между сменами. Вот таких разбитых статуй быть просто-напросто не могло. Да и сам весь лагерь в облезлой красе и пятнах на стенах - бред полный. Вот вам ложь номер один в сериале...
Возможно для сценаристов будет еще одним открытиям (а им-то сорок шесть и пятьдесят один год соответственно) но приеме детей в лагерь, они проходили первичный медицинский осмотр. Так же на входе лагерь (а у нас в пионерлагере их было три) постоянно дежурили (в светлое время суток) пионеры из старших отрядов - обычно их сменяли каждый час-два. Тут же ворота нараспашку - заходите кто хотите и творите что хотите! Это вам неправда номер два...
Напомню, действие сериала происходит в 1980 году, а не во времена Перестройки, когда все стремительно покатилось вниз. Директор пионерского лагеря у которого на территории стояли разбитые вдребезги символы пионерской организации, на своем посту пробыл бы очень недолго.
Господам сценаристов сериала "Пищеблок" поведаю тот факт, что ремнтно-уборочные работы в пионерских лагерях начинались в мае, плюс генеральные уборки (и ситуационные ремонты) между сменами. Вот таких разбитых статуй быть просто-напросто не могло. Да и сам весь лагерь в облезлой красе и пятнах на стенах - бред полный. Вот вам ложь номер один в сериале...
Возможно для сценаристов будет еще одним открытиям (а им-то сорок шесть и пятьдесят один год соответственно) но приеме детей в лагерь, они проходили первичный медицинский осмотр. Так же на входе лагерь (а у нас в пионерлагере их было три) постоянно дежурили (в светлое время суток) пионеры из старших отрядов - обычно их сменяли каждый час-два. Тут же ворота нараспашку - заходите кто хотите и творите что хотите! Это вам неправда номер два...
Повариха на территории пионерлагеря кормит собак костями. Вы серьезно? Сценаристы вообще в курсе, что лагерное руководство проверяли не только с финансовой (расходы). но и с медицинской точки зрения и за собак (даже без намека на поводок) с работы вылетела бы не только повариха, но и директор лагеря с заместителем. Так мы и вышли на ложь номер три...
Пионеры прибывают в лагерь днем - линейка на следующее утро. Линейки проводились дважды в день - утром и вечером. Кроме собственно информационной части, которая объявлялась пионерам, она служила для подсчета собственно детей - не пропал ли кто? Как видно сценаристы и этого не знали, или забыли. Небольшая ложь, но все же ложь. Уже четвертая по счету...
В столовой дети ведут себя отвратительно (прямо как заключенные в американской тюрьме) бросаются едой, орут, приходится поварихе их лупить мокрой грязной тряпкой. На дворе напомню 1980 год. Вожатых в столовой нет (что весьма удивительно) или им плевать на происходящее и они даже не пробуют остановить хулиганов. Еще одна жирная ложь от сценаристов, номер пять, кстати.
В столовой дети ведут себя отвратительно (прямо как заключенные в американской тюрьме) бросаются едой, орут, приходится поварихе их лупить мокрой грязной тряпкой. На дворе напомню 1980 год. Вожатых в столовой нет (что весьма удивительно) или им плевать на происходящее и они даже не пробуют остановить хулиганов. Еще одна жирная ложь от сценаристов, номер пять, кстати.
елающим играть в футбол предоставляется поле на время... один час в день. Вопрос - кто на нем играет остальные часы, если больше любителей футбола в лагере нет? Насколько я помню футбольную секцию у нас - тренировки/игры проходили около трех часов до "тихого часа" и примерно столько же после. Засчитаем за ложь номер шесть?
В пионерских лагерях есть "Родительский день" когда приезжают родители навестить своих чад. На этом мероприятии им показывают лучшее, что достигли пионеры во время отдыха в пионерлагере. На мнение вожатой (воспитательницы?) родителям обязательно нужно показать двух вульгарных, дергающихся девиц, которые во время "пения" и в ноты не попадают. В общем, очередная глупость сценарная - седьмая по счету...
Телевизор вдали от города (ранее было показано, что даже радиоприемник работает с помехами) показывает предельно четкое цветное изображение от КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ, которая и сейчас не во всех городах может нормально тянуть. А в 80х все отлично - сценаристы вы вообще пробовали пользоваться подобной рогатой антенной и сигнал ловить? Видно, что нет. Глупость и обман под номером восемь.
Возможно сценаристы призабыли но традиция мазать зубной пастой, происходит в последнюю ночь в пионерлагере, а не в первую. Возможно не знали, а еще и забыли. Ошибочка номер девять...
Ну и самая большая ложь, десятая по счету. Неуважение пионеров к вожатым, директору, сотрудникам пионерлагеря. Такого в 1980 году нельзя было представить. Видно сценаристы вдохновлялись поведением учеников в школе какого-нибудь американского гетто. Главные герои (пионер и вожатый) они не хотят идти в общем строю. Цитата:
- Не любишь футбол?
- Люблю!
- Разочаровался в коллективизме?
- Вот это разве коллектив? (с)
Дабы продемонстрировать свою уникальность и "я не такой как все", вожатый вешает в своей плакат "Битлов", а пионер привозит из дома простынь и делает из своей кровати импровизированную палатку. И понятное дело, держаться они особоняком, подальше от обычных, рабоче-крестьянских отпрысков...
В общем, как на мое зрительское мнение, сериал "Пищеблок" это очередной плевок в советское прошлое, завернутое в яркий фантик экзотической вампирской истории...
Ну и самая большая ложь, десятая по счету. Неуважение пионеров к вожатым, директору, сотрудникам пионерлагеря. Такого в 1980 году нельзя было представить. Видно сценаристы вдохновлялись поведением учеников в школе какого-нибудь американского гетто. Главные герои (пионер и вожатый) они не хотят идти в общем строю. Цитата:
- Не любишь футбол?
- Люблю!
- Разочаровался в коллективизме?
- Вот это разве коллектив? (с)
Дабы продемонстрировать свою уникальность и "я не такой как все", вожатый вешает в своей плакат "Битлов", а пионер привозит из дома простынь и делает из своей кровати импровизированную палатку. И понятное дело, держаться они особоняком, подальше от обычных, рабоче-крестьянских отпрысков...
В общем, как на мое зрительское мнение, сериал "Пищеблок" это очередной плевок в советское прошлое, завернутое в яркий фантик экзотической вампирской истории...
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Народ мечтает о детстве и беззаботной жизни, что бы Лиаз 410 увез к [мат] матери от этой суеты в лагерь "Совенок", в Бесконечное Лето. А тут кровососы ...
Про пионерлагерь снимает тот, кто в нем не был,
Про СССР - кто в нем не жил,
Про войну - кто не воевал...
Ну а во вторых, что касается ляпов, автор прав. Непростительно много этих ляпов, очевидцам того времени смотреть не совсем приятно. Ощущение, что сценарист на эхе консультировался.
Вот!
А где лысый из браззерс ?
Кто хочет окунуться в реальную атмосферу может посмотреть "Завтрак на траве".