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Загадочное резанное озеро в Нидерландах

Загадочное резанное озеро в Нидерландах (10 фото + 2 видео)

Автор:
23 мая 2021 11:13
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Де-Ронде-Венен   история   нидерланды   озеро   торф   
1638
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2
Знаете ли вы, сколько всего интересного можно обнаружить, когда изучаешь карты Google?

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Метки: Де-Ронде-Венен   история   нидерланды   озеро   торф   
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Sandmann Час назад
А клюёт клёво?
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4k
Бу 13 минут назад
Спасибо
Очень интересно
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