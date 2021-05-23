Загадочное резанное озеро в Нидерландах

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Знаете ли вы, сколько всего интересного можно обнаружить, когда изучаешь карты Google?
Вот так один любопытный исследователь карт нашёл очень странное озеро. По началу он решил, что это просто какая-то ошибка, ведь на карте озеро больше напоминало ровные полосы резаной бумаги.
Но изучив историю края, он выяснил, что это вовсе не погрешность карт. Оказывается, на территории Нидерландов находится община De Ronde Venen. Так вот там еще в XVII веке добывали торф. Вот именно добыча этого полезного ископаемого и послужила образованию удивительного озера.
В окрестностях этой местности целых шесть рек - Кромме-Мэйдрехт, Амстел, Вавер, Винкел, Ангстел и река А. Изначально земли эти принадлежали немецкому императору Оттону I. Так как император не видел потенциала в изучении и разработки этой территории, то он от широты душевной пожертвовал ее епископу Утрехту в 953 году .
Тот же, в свою очередь, передарил эту землю ордену Св. Иоанна в Утрехте. Монахи же не стали теряться и быстренько принялись активно осваивать подарок.
В северо-западной части провинции серьезная добыча торфа началась в XII веке. Добывать торф вокруг Венендаала начали только в XVI веке. В результате добычи торфа иногда выкапывались метры почвы, и ландшафт кардинально менялся.
В XVII веке спрос на торф стал просто колоссальный. Его не только использовали в домашнем хозяйстве, но и использовали при обжиге кирпичей на заводах. А так как строительство в те времена шло быстрыми темпами, то и кирпичей нужно было много. Другие отрасли также нуждались в топливе, например, пивоварни, соляные заводы и так далее. Торф добывали в том районе до конца XVIII века.
Но со временем торфяные поля истощались. Торфа было выкопано столько, что на месте добычи поднимались грунтовые воды и образовывали небольшие озера, которые вскоре превратились в одно целое. Да и возникла серьезная конкуренция со стороны новых видов топлива. Уголь уверенно занимал позиции лидера на этом рынке.
Во время двух мировых войн люди вновь вернулись к добыче торфа, дефицит топлива давал о себе знать. Добыча шла уже в более отдаленных, не затопленных, районах.
В течение двадцатого века торфяная промышленность и вовсе исчезла из De Ronde Venen. Вода заполнила огромные каналы и создала удивительную нидерландскую Венецию.
Остался только музей, посвященный бурному прошлому этой местности. Основными средствами существования местного населения стали животноводство, сельское хозяйство и садоводство. Сейчас в общине проживает около 45 000 человек.
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Метки: Де-Ронде-Венен история нидерланды озеро торф
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