Загадочное резанное озеро в Нидерландах

В XVII веке спрос на торф стал просто колоссальный. Его не только использовали в домашнем хозяйстве, но и использовали при обжиге кирпичей на заводах. А так как строительство в те времена шло быстрыми темпами, то и кирпичей нужно было много. Другие отрасли также нуждались в топливе, например, пивоварни, соляные заводы и так далее. Торф добывали в том районе до конца XVIII века.