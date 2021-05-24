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Полуголые и несуразные: российские звезды на красной ковровой дорожке премии RU.TV 2021

Полуголые и несуразные: российские звезды на красной ковровой дорожке премии RU.TV 2021 (17 фото)

Автор:
24 мая 2021 09:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: RUTV 2021   звзеды   знаменитости   красная ковровая дорожка   премия ру тв   ру тв 2021   шоу бизнес   
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В "Крокус Сити Холл" в Москве состоялась юбилейная, 10-ая музыкальная премия телеканала RU.TV 2021. Кто-то еще смотрит подобные мероприятия? Звезд собралось немало, они выступали и фотографировались, пытаясь эпатировать и перещеголять друг друга. Давайте посмотрим, как это было.

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Метки: RUTV 2021   звзеды   знаменитости   красная ковровая дорожка   премия ру тв   ру тв 2021   шоу бизнес   
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62  комментария
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Да они там все КОНЧИТЫ. Не только Родригес
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1k
Chris Taylor 4 минуты назад
Думал, только я не знаю кто все эти люди! сам не с россии.
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1k
Гур 5 минут назад
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872
Сергей 10 минут назад
Валерия, походу, перепутала тусовку с очередью в пенсионный.
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98
Валерий 11 минут назад
Сборище имбецилов.
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22k
Slawa49 19 минут назад
автор а ты нахера это говнище вообще выложил??? Они же только этого и ждут!!!!!!!!!! по всей стране тысячи и миллионы достойных людей!! НО выкладывают на фишках постоянно московских пед**ов и всяких мразей гламурных
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1k
Lefterov 20 минут назад
Посмотрел пост будто в говне извалялся!!! Лицемеры живут как в сказке, сами себе придумывают конкурсы и сами перед собой наряжаются думаю что это кому-то интересно!!
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22k
Slawa49 22 минуты назад
басков походу вампир! вон милохина походу укусил ( или чпокнул) и понеслась, теперь милохин натуральный блЯндин
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22k
Slawa49 24 минуты назад
екарный стыд
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1k
Владимир Полчаса назад
Они думают, что они бесподобны и все ими восторгаются. Мы думаем, что они все пидрилы и шлюхи и нахрен никому не нужны.
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13k
Broser Полчаса назад
А некоторые боятся, что фрики с Евровидения понаедут в Россию, когда доморощенные расплодились как насекомые.
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5k
Leo Sun 36 минут назад
Блин, ну ведь вроде деньги есть, ну неужели нельзя одеться не как бомжи или как при выписке из психушки?..


Один Zuhair Murad чего стоит!..
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3k
капитан Флинт 40 минут назад
Это все кто?
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37
RNahalem 45 минут назад
Hans! Bring den Flammenwerfer mit!
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2k
kca-opa 46 минут назад
Всех на гейровидение надо было отправить, зарыть двери, законопатить, и пустить газ
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3k
★Lucifer★ 46 минут назад
Сборище фриков...
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10k
кира 47 минут назад
Отсутствие вкуса - это как отсутствие мозга, или есть или нет.
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19k
shevanez 51 минуту назад
Савичева хоть и из дискотеки прошлого, но на человека похожа. Остальные- freak show.
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2k
NIS 51 минуту назад
Такие звёсты в своё время полностью отбили у меня желание изучать астрономию ..
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13k
эмосурикат прямоползающий 53 минуты назад
ну так они артисты им положено одеваться не так как всем ))
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90
Бритва 54 минуты назад
Мы катимся в пропасть...
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