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В "Крокус Сити Холл" в Москве состоялась юбилейная, 10-ая музыкальная премия телеканала RU.TV 2021. Кто-то еще смотрит подобные мероприятия? Звезд собралось немало, они выступали и фотографировались, пытаясь эпатировать и перещеголять друг друга. Давайте посмотрим, как это было.
1. Одежда певицы Ханны больше напоминает купальник, а не наряд для красной ковровой дорожки
4. Анну Семенович заподозрили в беременности или обжорстве, заметив живот
9. Анна Калашникова поразила всех своим появлением
13. Белла Потемкина - дизайнер и светская львица, но ее наряды наоборот не вызывают желания сотрудничать с дизайнером
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