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Как Ту-134 разбился в Югославии в 1971 году

Как Ту-134 разбился в Югославии в 1971 году (1 фото)

Автор:
23 мая 2021 20:38
Метки: авиация   катастрофа   факты   
961
1

Ту-134 разбился не в СССР и пассажиры были британцами. Наверное поэтому мало кто знает про эту катастрофу.
23 мая 1971 года произошла крупнейшая на тот момент авиакатастрофа в истории Югославии. Крушение Ту-134 в аэропорту Риеки на острове Крк в Адриатическом море стало первым для таких самолетов с момента начала их эксплуатации в гражданской авиации.

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Метки: авиация   катастрофа   факты   
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MihailoSerbiya Час назад
Не помню , мне тогда било 2 годика .
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