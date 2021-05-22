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«Тили-тили тесто, жених и невеста»: дореволюционные свадьбы

«Тили-тили тесто, жених и невеста»: дореволюционные свадьбы (23 фото)

Автор:
22 мая 2021 19:48
Метки: интересно   история   люди   российская империя   свадьбы   страна   фотографии   
528
23
Дореволюционные свадебные фотографии.
Подписи от источников фото.
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Метки: интересно   история   люди   российская империя   свадьбы   страна   фотографии   
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27k
АнтонПолднев 5 часов назад
Если бы не платье один в один похороны.
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42k
doker 5 часов назад
Свадебный фотограф - понятно, фотографии давно появились. А вот "свадебные кинооператоры", интересно, когда первые ролики сделали?

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