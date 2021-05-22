«Тили-тили тесто, жених и невеста»: дореволюционные свадьбы

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Дореволюционные свадебные фотографии.
Подписи от источников фото.
Подписи от источников фото.
1.
Источники:
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького
Свадебная фотография Максима Горького. Слева направо: Зинаида Смирнова (урожденная Позерн), А. У. Лялина, Мария Позерн, Максим Горький, Екатерина Волжина-Пешкова. 1896 год. Фотоателье «Ренессанс». Самара.
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького
Свадебная фотография Максима Горького. Слева направо: Зинаида Смирнова (урожденная Позерн), А. У. Лялина, Мария Позерн, Максим Горький, Екатерина Волжина-Пешкова. 1896 год. Фотоателье «Ренессанс». Самара.
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4.
Источники:
Нижнесинячихинский музей-заповедник
Свадебное фото. 1890–1908 годы. Неизвестный автор.
Нижнесинячихинский музей-заповедник
Свадебное фото. 1890–1908 годы. Неизвестный автор.
6.
Источники:
Национальный музей РМЭ
Свадебная повозка. 1900–1915 годы. Неизвестный автор. Казанская губерния, Царевококшайский уезд.
Национальный музей РМЭ
Свадебная повозка. 1900–1915 годы. Неизвестный автор. Казанская губерния, Царевококшайский уезд.
7.
Источники:
Архив Алексея Захарова
Свадебный верблюд. 1900–1910 годы. Неизвестный автор. Остров Челекен.
Архив Алексея Захарова
Свадебный верблюд. 1900–1910 годы. Неизвестный автор. Остров Челекен.
8.
Источники:
Астраханская картинная галерея
Свадебный кортеж. Предположительно, свадьба Анны Павловны Сомовой. 1904 год. Автор: Борис Кустодиев. Франция, Париж.
Астраханская картинная галерея
Свадебный кортеж. Предположительно, свадьба Анны Павловны Сомовой. 1904 год. Автор: Борис Кустодиев. Франция, Париж.
9.
Источники:
Национальный музей РМЭ
Свадьба. Сваха разговаривает с родителями жениха. 1910 год. Автор: Тимофей Евсеев. Казанская губерния, Царевококшайский уезд.
Национальный музей РМЭ
Свадьба. Сваха разговаривает с родителями жениха. 1910 год. Автор: Тимофей Евсеев. Казанская губерния, Царевококшайский уезд.
10.
Источники:
Архив Елены Черновой
Свадьба Анны Александровны и Василия Костюнина. 1900–1906 годы. Неизвестный автор.
Архив Елены Черновой
Свадьба Анны Александровны и Василия Костюнина. 1900–1906 годы. Неизвестный автор.
11.
Источники:
Архив Марии Хартанович
Свадебная фотография: Гантимуровы. 1900–1905 годы. Неизвестный автор. Предположительно, Забайкальский край, Нерчинск.
Архив Марии Хартанович
Свадебная фотография: Гантимуровы. 1900–1905 годы. Неизвестный автор. Предположительно, Забайкальский край, Нерчинск.
12.
Свадебный портрет. Жених – Ян Безделига, невеста – Мария Грубе. 1900–1910 годы. Неизвестный автор. Ферганская область.
13.
Источники:
Архив Павла Прокудина
Анатолий Николаевич Сажин с супругой Анной Николаевной в день бракосочетания сентября 23 дня 1901 года. Автор: Николай Сажин. Муром.
Архив Павла Прокудина
Анатолий Николаевич Сажин с супругой Анной Николаевной в день бракосочетания сентября 23 дня 1901 года. Автор: Николай Сажин. Муром.
14.
Источники:
Астраханская картинная галерея
«Свадебный чай; молодые». Анна Павловна Сомова с гр. Зедделером. Женщина в отражении – Юлия Кустодиева. 1904 год. Автор: Борис Кустодиев. Франция, Париж.
Астраханская картинная галерея
«Свадебный чай; молодые». Анна Павловна Сомова с гр. Зедделером. Женщина в отражении – Юлия Кустодиева. 1904 год. Автор: Борис Кустодиев. Франция, Париж.
19.
Источники:
Русское географическое общество
Георгий Седов с Верой Седовой после венчания. 1910 год. Неизвестный автор. Санкт-Петербург.
Русское географическое общество
Георгий Седов с Верой Седовой после венчания. 1910 год. Неизвестный автор. Санкт-Петербург.
20.
Источники:
Архив Михаила Зайкова
Молодожены Андрей Кольбик и Фекла Щербина. 1910 год. Неизвестный автор. Кубанская область, станица Должанская.
Архив Михаила Зайкова
Молодожены Андрей Кольбик и Фекла Щербина. 1910 год. Неизвестный автор. Кубанская область, станица Должанская.
21.
Свадебное фото Манефы Фроловны Денисовой и Александра Афанасьевича Закощикова. Свидетели – Павел и Михаил Васильевичи Денисовы. 1913 год. Автор: Василий Вишняков. Нижний Тагил.
22.
Источники:
Архив Андрея Андреевича Лицова
Свадьба Анфисы Васильевны Лицовой и Николая Владимировича Жукова. 1915 год. Шуя.
Архив Андрея Андреевича Лицова
Свадьба Анфисы Васильевны Лицовой и Николая Владимировича Жукова. 1915 год. Шуя.
Источник:
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