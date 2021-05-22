Чего только не происходит в самолетах

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Что ж, добро пожаловать на рейс: на борту самолёта вас ждут такие яркие эмоции, что вы будете ещё долго вспоминать свой полёт!
Чего здесь только не происходит: по проходу разгуливают экзотические животные, иллюминатор почему-то прикрыт картонкой, а вашу соседку подбадривает индюк. Думаете, это всё какие-то странные фантазии? Посмотрите сами!
Внимание, интроверт на борту!
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Я совсем не боялась лететь, но потом вдруг посмотрела вперёд и увидела это
Никто не составит вам более милую и уютную компанию в полёте, чем панда
Конечно же, моё место в середине
И я не знаю ни одного из этих детей.
Когда хочешь просто немного пройтись по салону, но почему-то привлекаешь всеобщее внимание
Я заказала «вегетарианский ужин»
Если очень сильно чего-то хочешь, то ничто тебя не остановит
Наверняка при заказе билетов он указал, что ему понадобится дополнительное место.
В бизнес-классе это было бы ещё обиднее, ведь шевелюра закрывала бы экран на кресле
В этот момент я понял, что впереди меня сидит ребёнок
Да, сегодня я лечу один!
Всё, вот теперь мне стало действительно страшно
Чтобы дать объявление, фильм остановили на идеально подходящем кадре
Когда вроде и можете летать сами, но как-то не хочется
Впечатление для самых смелых: попасть на один рейс с героем из «Остаться в живых»!
Главное, относитесь ко всему со спокойствием и юмором, и тогда любой полёт станет приятным приключением!
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