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Чего только не происходит в самолетах

Чего только не происходит в самолетах (17 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: пассажир   подборка   полет   самолет   фото   
326
17

Что ж, добро пожаловать на рейс: на борту самолёта вас ждут такие яркие эмоции, что вы будете ещё долго вспоминать свой полёт!

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Метки: пассажир   подборка   полет   самолет   фото   
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1  комментарий
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192
Шурман Полчаса назад
Мне в прошлую субботу повезло
спереди села или мать или хз кто тайцы какие то и рядом с мной вторая тайка с ребенком и весь полет я слушал их тарабарщину , только усну ее ребенок меня пинать начинает , просыпаюсь он смотрит так как будто ни хрена не произошло . На новый год летел так это было удовольствием почти один в самолете :)
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