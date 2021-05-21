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Никита - голубой галстук

Никита - голубой галстук (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 мая 2021 11:00
Метки: nikita   голубой   санкт-петербург   
1670
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Шлем, черная рубаха, черный жилет-разгрузка под броник и с пистолетом в руках. В таком своеобразном костюме одиннадцатиклассник хотел пройти в свою родную школу № 147 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Однако, охранник школы не хотел его пускать в школу. И решил задержать. Школьник стал сопротивляться, завязалась драка.

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Метки: nikita   голубой   санкт-петербург   
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13k
Serg2001 6 часов назад
Никита начал свою взрослую жизнь с того, что на весь мир объявил, что он мудак.
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5k
Pravednik84 22 минуты назад
Такие "шутки" хороши когда ни для кого не являются сюрпризом, когда все участники "шутки" уверены в том что оружие не настоящее.
Пьянствовали со знакомыми, ну так слово за слово хозяин посиделки вытащил пневматический пистолет. Как он это сделал - вынес его скрытно от нас, предупредил что сейчас будет вынимать муляж пистолета, вынул, показал пустую обойму (без шариков), показал отсутствие газового баллона, сделал контрольный спуск в воздух и только потом мы составляли натюрморт нашей попойки.
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1k
mikhanych 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Виктор 2 часа назад
Я в школе любил шахматы , но вот переодетый в коня или офицера в школу не приходил )
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9k
Rihovich 3 часа назад
Вот так вот бывает, живёт рядом с тобой обычный человек, чем-то занимается, в школу ходит, и в один прекрасный момент все узнают, что в нём всё это время таился долбойоп. Хорошо, что этот мирный придурок, каминаут обошёлся без жертв.
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309
Alexandr Mamleyev 3 часа назад
Ну хоть не пристрелили, пусть спасибо скажет...
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742
zu4ara 3 часа назад
Приколиста сразу в армию (по приколу)...
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5k
citrus1 4 часа назад
Молодняк вообще краёв не видит, всё по приколу
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28k
LEPA 4 часа назад
Выдать уйопку повестку в армию,благо возраст позволяет. Нехай строем по тундре походит,может дурь из баши выдует.
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4k
Elf_80_Lvl 4 часа назад
Подобный косплей хорош на тематических мероприятиях и вечеринках, но не при походе в школу. В КНР некоторое время назад очень любили косплеить PUGB, гуляя в местах массового скопления людей было очень много айронхедов обоих полов.
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31
АлоКин 5 часов назад
Конечно же он ярый игрок в шутеры, иначе и не могло быть) Все зло от геймеров)
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2k
Rodaslav 5 часов назад
Какой идиот...
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5k
Tim_G 5 часов назад
надо было пистолет заранее пронести скрытно и с охранником не [мат] ;) тактические носки на последнем фото улыбают :)
в берцах дома мама не разрешила
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5k
Tim_G 5 часов назад
"сначала бы выстрелили"
Ссылка www.youtube.com

хомячок, сдувай щечки :)
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1k
Xarrisaf 5 часов назад
В обезъянник на пятнадцать суток. Заодно проверку на попытку выдачи себя за сотрудника служб, попытку терроризма (да, пугать население тоже терроризм) и проверку у психолога. Как минимум для проформы.
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10k
Михалыч 5 часов назад
Надо было дубинками отметелить. К дуракам только так информация доходит...
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4k
tamin 6 часов назад
Ну мозгов в 17 лет не много. Но объяснят ему быстро чем это грозило ему....думаю доходчиво и родителям передадут.
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13k
Совранский 6 часов назад
Мальчик хотел поиграть?- у полицейских свои правила! - надеюсь он запомнит на всю жизнь, правильные выводы!
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94k
InfoVoin 6 часов назад
Эхо Казани: один напал на учительницу с ножом, другой угрожал изнасиловать
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/05/21/eho-kazani-odin-napal-na-uchitelnicu-s-nozhom-drugoy-ugrozhal-iznasilovathttps://eadaily.com/ru/news/2021/05/21/eho-kazani-odin-napal-na-uchitelnicu-s-nozhom-drugoy-ugrozhal-iznasilovat
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155k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Это наверно образ, с какой нибудь очередной бездельничай тупой игры?
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16k
Александр Сучков 6 часов назад
Лучше бы был фанатом, к примеру, вот этого персонажа. Тогда всем по приколу было бы появление в школе...
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