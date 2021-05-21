Никита - голубой галстук

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Шлем, черная рубаха, черный жилет-разгрузка под броник и с пистолетом в руках. В таком своеобразном костюме одиннадцатиклассник хотел пройти в свою родную школу № 147 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Однако, охранник школы не хотел его пускать в школу. И решил задержать. Школьник стал сопротивляться, завязалась драка.
Родители, которые вели своих детей в школу позвонили в полицию. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что в школу на занятия в странной, похожей на страйкбольную, форме пришел выпускник, 17-летний Никита. Его уже задержали приехавшие по заявке МВД сотрудники Росгвардии. В кобуре у него был пистолет также для игры в страйкбол. А на форме красовался голубой галстук.
Никита сказал силовикам, которые его задерживали и опрашивали, что пришел так в свою школу «по приколу». Он уверил, что никаких иных планов у него не было, и казанского стрелка не упоминал.
Никита ярый фанат шутеров (игр-стрелялок) и страйкбола. Он нарядился в персонажа мода Nine Tailed Fox из игры SCP.
Комплект он собирал долго и бережно. Зимой заказал флисовую толстовку и штаны чёрного цвета, в апреле заказал ту самую поясную кобуру, которую изъяли.
В администрации Красногвардейского района уточнили, что подросток в школе характеризуется положительно. Семья под внимание социальных служб не попадала.
Комплект он собирал долго и бережно. Зимой заказал флисовую толстовку и штаны чёрного цвета, в апреле заказал ту самую поясную кобуру, которую изъяли.
В администрации Красногвардейского района уточнили, что подросток в школе характеризуется положительно. Семья под внимание социальных служб не попадала.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека.
Вот что у него в голове, чтобы "прикалываться" подобным образом?! Особенно после трагедии, которая произошла в Казани. Он что не понимает, что подобные "приколы" недопустимы?! Ведь семнадцать лет уже, а ума не нажил... "Семья характеризуется положительно", мда...
В одной очень свободной и демократичной стране, в подобной ситуации полицейские сначала бы выстрелили, а уже потом разбирались — страйкбольный это привод или огнестрельное оружие.
А у нас "по приколу" так можно в школу придти. Уверен, ещё и найдутся те, кто наедет на охранника и росгвардейцев за то, что на деточку напали.
Вот что у него в голове, чтобы "прикалываться" подобным образом?! Особенно после трагедии, которая произошла в Казани. Он что не понимает, что подобные "приколы" недопустимы?! Ведь семнадцать лет уже, а ума не нажил... "Семья характеризуется положительно", мда...
В одной очень свободной и демократичной стране, в подобной ситуации полицейские сначала бы выстрелили, а уже потом разбирались — страйкбольный это привод или огнестрельное оружие.
А у нас "по приколу" так можно в школу придти. Уверен, ещё и найдутся те, кто наедет на охранника и росгвардейцев за то, что на деточку напали.
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Метки: nikita голубой санкт-петербург
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Пьянствовали со знакомыми, ну так слово за слово хозяин посиделки вытащил пневматический пистолет. Как он это сделал - вынес его скрытно от нас, предупредил что сейчас будет вынимать муляж пистолета, вынул, показал пустую обойму (без шариков), показал отсутствие газового баллона, сделал контрольный спуск в воздух и только потом мы составляли натюрморт нашей попойки.
в берцах дома мама не разрешила
хомячок, сдувай щечки :)
В январе 2012 года драма разыгралась в Техасе. 15-летний Джейми Гонсалес пришёл в школу с пистолетом в руке. Учителя, помнящие о случаях массовых расстрелов в американских школах, вызвали полицию. Прибывший наряд предложил подростку сдать оружие. Однако Джейми явно заигрался отказывался подчиняться, начал наводить пистолет на стражей порядка, после чего был застрелен. Осмотрев оружие Джейми, полицейские убедились, что в руках у него была игрушка.
ключевые слова "отказывался подчиняться, начал наводить пистолет"
сотрудники служб страшные?
или все-таки берегут?
если документы не подделал, то по признакам какой статьи проверка?
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/05/21/eho-kazani-odin-napal-na-uchitelnicu-s-nozhom-drugoy-ugrozhal-iznasilovathttps://eadaily.com/ru/news/2021/05/21/eho-kazani-odin-napal-na-uchitelnicu-s-nozhom-drugoy-ugrozhal-iznasilovat