Никита - голубой галстук

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека.



Вот что у него в голове, чтобы "прикалываться" подобным образом?! Особенно после трагедии, которая произошла в Казани. Он что не понимает, что подобные "приколы" недопустимы?! Ведь семнадцать лет уже, а ума не нажил... "Семья характеризуется положительно", мда...



В одной очень свободной и демократичной стране, в подобной ситуации полицейские сначала бы выстрелили, а уже потом разбирались — страйкбольный это привод или огнестрельное оружие.

А у нас "по приколу" так можно в школу придти. Уверен, ещё и найдутся те, кто наедет на охранника и росгвардейцев за то, что на деточку напали.