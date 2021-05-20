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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
20 мая 2021 21:43
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
543
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
В 1944-м, в Лос Анджелесе, это еще Норма Бейкер. Мерлин Монро это потом...
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14k
Corvus Corax 54 минуты назад
"Первое поездка" - это круто.
Но неграмотно.
"Первае паестко" еще кое-как... и то.. не совсем... Не претендую на филолога.. хотя и очень неплохо знаю изык..

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3k
Горожанин Час назад
Это фото Пикассо раньше как-то не видел или не замечал. Какая сила искусства и узнаваемость в образе. Узнаю "Председателя"... Только на этот раз - автопортрет Пикассо.
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