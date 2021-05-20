"Купил попкорн, жду драку с Китаем": реакция на заявление Путина

Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" жестко ответил на заявления, что якобы несправедливо, что богатства Сибири принадлежат одной России: "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, - те, кто собираются это сделать, - что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этого - развитие наших вооруженных сил".

P.S. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать.

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1. Видео того самого заявления Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России. pic.twitter.com/927WPTqvO5 — РБК (@ru_rbc) May 20, 2021

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2. В соцсетях моментально провели параллель с Китаем 0 Источник:

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4. Многих пользователей соцсетей возмутило такое заявление национального лидера 0 Источник:

5. Без интернет-троллей не обошлось и на этот раз 0 Источник:

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8. Да, люди попытались как-то визуализировать слова президента 0 Источник:

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10. Еще порция мнений по поводу заявления Путина 0 Источник:

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14. Что думаете об этом вы? 0 Источник: