"Купил попкорн, жду драку с Китаем": реакция на заявление Путина

3174
16
Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" жестко ответил на заявления, что якобы несправедливо, что богатства Сибири принадлежат одной России: "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, - те, кто собираются это сделать, - что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этого - развитие наших вооруженных сил".
P.S. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать.
P.S. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать.
1. Видео того самого заявления
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России. pic.twitter.com/927WPTqvO5— РБК (@ru_rbc) May 20, 2021
×
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Путин уйдет в отставку": прогнозы пользователей соцсетей на пресс-конференцию Президента РФ
- "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального
- Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального
- Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
- Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
9
Понравилось9
Новости партнёров
ЗЫ: 2/3 страны это Сибирь.
Сергей Викторович молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена,
уши, отрезанные у игрушечного ослика, лист фиговой пальмы,
фаллоимитатор размера XXL, закурил и вежливо поздоровался с главой делегации, приехавшего на переговоры по Курилам.
"Не отдаст, - догадались японцы.
https://evo-rus.com/avto/exluzive/chitateli-izdaniya-die-welt-pozhelali-razvala-rossii-posle-publikatsii-ob-arktike.htmlhttps://evo-rus.com/avto/exluzive/chitateli-izdaniya-die-welt-pozhelali-razvala-rossii-posle-publikatsii-ob-arktike.html
Что конкретно писали - тут:
https://russian7.ru/post/sibir-ne-dolzhna-prinadlezhat-odnoy/https://russian7.ru/post/sibir-ne-dolzhna-prinadlezhat-odnoy/
Сибирь продать задумали,
Пздюлей пообещали,
Захлебнулись слюнями.
Даже не высер, а жиденький понос от страха.
А что, китайцы бессмертные что ли?
Не разобрались? Больно уж текст мудренный!
Или это его холуи так жесткоподставляют?
Встречали бы НАТОвцев на Красной Площади с цветочками.
У тебя наверно такая же рожа))