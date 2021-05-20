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"Купил попкорн, жду драку с Китаем": реакция на заявление Путина

"Купил попкорн, жду драку с Китаем": реакция на заявление Путина (16 фото)

Автор:
20 мая 2021 18:05
Сообщество : Политика
Метки: Россия   китай   политика   путин   реакция соцсетей   сибирь   твиттер   
3174
16
Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" жестко ответил на заявления, что якобы несправедливо, что богатства Сибири принадлежат одной России: "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, - те, кто собираются это сделать, - что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этого - развитие наших вооруженных сил".
P.S. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать.
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Метки: Россия   китай   политика   путин   реакция соцсетей   сибирь   твиттер   
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42  комментария
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Плять, столько лет живу в Сибири, и не вижу тут китайцев, ну кроме туристов. Стасян, ты представляешь размеры Сибири?? Она больше Канады или больше всей Западной Европы. А большинство территории вообще безлюдны, какие китайцы? Увидели китайцев в Приамурье и всё, уже продали Сибирь китайцам.
ЗЫ: 2/3 страны это Сибирь.
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14
onelm 23 секунды назад
более того недра Сибири при воровской власти и сибирт не принадлежат газа для сибиряков нет ,мимо гонят москолям,чиченам и т.д. лес Китай как как вывозил так и вывозит также электричество китаю 1,5р за киловатт сибирякам 3р и т.д.
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10k
Дмитрий Минуту назад
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41k
Соломей 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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12k
Агент Безопасной Национальности 8 минут назад
Как я понял из поста, автор очкует писать подобное, поэтому надергал скринов. Мол, это не я, это все они!
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14k
KOSTELLO 20 минут назад
Чет вспомнился анекдот


Сергей Викторович молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена,
уши, отрезанные у игрушечного ослика, лист фиговой пальмы,
фаллоимитатор размера XXL, закурил и вежливо поздоровался с главой делегации, приехавшего на переговоры по Курилам.
"Не отдаст, - догадались японцы.
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2k
SanSapSan 21 минуту назад
Ребят, можно узнать, я поискал в сети, по теме кто-то недавно заявлял претензии на Сибирь? Ничего не нашёл, я телевизор не смотрю, может действительно я не в курсе, подскажите.
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618
taxcop 22 минуты назад
Давно этого канадского использованного кондома не было, высрал наконец
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
3,14здабол ботексный!
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Если кто не в курсе в Ките пейсец какой спад рождаемости. Уже через 10-15 лет аналитики прогнозиуют сокращение численности населения. По этому идея, что Китай пойдёт заселять холодный, неприветливый север, минуя кстати свой, далеко не такой холодный и так же малолюдный север, не выдерживает никакой критики. Но... да, пугать проовальных хомячков еще пойдёт ))
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832
Сергей 40 минут назад
конечно же он говорил о китайцах! ресурсы сибири продаются за доллары. Китайцы доллары не печатают, вот и хотят отжать сибирь, что бы ресурсы не покупать. Пиндосам проще. Она баксы печатают и за них покупают ресурсы. Походу, пиндосам выгодно, что бы Сибирь осталась в РФ. Если китайцы ее отожмут, то будут торговать за юани. А их еще надо как то заработать. Это не баксы печатать.
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10k
Taximaxi 49 минут назад
Либерасты уж давно,
Сибирь продать задумали,
Пздюлей пообещали,
Захлебнулись слюнями.
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14k
Alex ASK 52 минуты назад
А причём тут Китай, если слова "Несправедливо, что территория Сибири принадлежит только одной России" были сказаны гос.секретарём США М.Олбрайт?
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3k
★Lucifer★ 55 минут назад
Что за высер?
Даже не высер, а жиденький понос от страха.
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40k
Александр Час назад
Кто то старался, все говно собрал с интернета. Это все?
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155k
☭Cheкаво☭ Час назад
Вы забыли подчеркнуть. хохляцко-либеройдных пользователей.
А что, китайцы бессмертные что ли?
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492
Татьяна Час назад
Практически все "многие пользователи соцсетей" с площадки Радио Свобода и Эха, а публика там специфическая, мы их обычно называем либерастами. Ничего другого от них никто не ждет. Для них Путин - кость в горле! От бессильной злобы они уже все зубы потеряли, что и демонстрируют своими картинками.
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460
Старичок portmen77 40 минут назад
говно в проруби с костью в горле, вроде все сходится.
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18
Теофраст фон Гугингейм Час назад
Путин-то все верно сказал, а вот паноптикум фриков в ответ на его заявление, это какой-то позор.
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Без ядерного оружия, России уже бы не существовало, как Югославии, Ливии, Ирака.
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51k
Нанук Паналык Час назад
Маразм дедушки кабая стремительно прогрессирует...
Или это его холуи так жесткоподставляют?
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1k
Гур Час назад
А ведь дегенераты будут копытами стучать и гордиться, мол какой у нас лидер....
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Преподобный Стасян

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