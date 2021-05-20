Пьяный самбист избил прохожего в Москве

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В Москве у ресторана на улице Большая Дмитровка произошел конфликт между 24-летним самбистом Кириллом Шараевым и случайным прохожим. Спортсмен перекинул своего соперника через плечо, а затем добил ударом в голову. Оба молодых человека, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Спортсмен и приезжий не поделили тротуар в центре Москвы на Большой Дмитровке. На кадрах видно, что один из них еле стоит на ногах. После небольшой перепалки, он начинает толкать оппонента, а затем отработанным профессиональным приёмом перекидывает оппонента через себя и наносит удар в голову так, что тот уже не может подняться.
Самбист, который не брезгует применять полученные навыки на улице был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде.
Самбист, который не брезгует применять полученные навыки на улице был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде.
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Да, он бухой в ноль, но по сути второй тип начал конфликт. Спецом встал перед ним и что-то хотел этим доказать. Издалека видел, что идет парень поддатый, его штормит не по детски и зачем-то демонстративно встал у него на пути. Т.е. он хотел конфликта, но не ожидал, что пьяный человек даст ему такой отпор. А теперь скулит. Думал нашел легкую жертву, а как получил по #блу, сразу заныл. Конечно закон на его стороне и самбист получит то что заслужил, но чисто по человечески его оппонент - гавно.
Да, а чего там самбист-то выпил? Ходит как будто в нем коктейль всяких веществ.
И ты ноунейм какой-то. А тут бухнул,на улице кого-то отоварил и ты получаешь славу.
Вот тебе и Герострат.