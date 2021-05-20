Пьяный самбист избил прохожего в Москве

Спортсмен и приезжий не поделили тротуар в центре Москвы на Большой Дмитровке. На кадрах видно, что один из них еле стоит на ногах. После небольшой перепалки, он начинает толкать оппонента, а затем отработанным профессиональным приёмом перекидывает оппонента через себя и наносит удар в голову так, что тот уже не может подняться.



Самбист, который не брезгует применять полученные навыки на улице был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде.