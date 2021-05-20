FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2168 постов • 389 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Пьяный самбист избил прохожего в Москве

Пьяный самбист избил прохожего в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 08:48
Сообщество : Спорт
Метки: 360подмосковье   видео   избиение   конфликт   самбист   спорт   спортсмен   
731
1
1
В Москве у ресторана на улице Большая Дмитровка произошел конфликт между 24-летним самбистом Кириллом Шараевым и случайным прохожим. Спортсмен перекинул своего соперника через плечо, а затем добил ударом в голову. Оба молодых человека, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: 360подмосковье   видео   избиение   конфликт   самбист   спорт   спортсмен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Вася Час назад
и опять один с чисто маасковской фамилией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
ВОВЧЕГ 6 минут назад
А потому что не надо быть дрищем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
harlamov 19 минут назад
Я за самбиста.
Да, он бухой в ноль, но по сути второй тип начал конфликт. Спецом встал перед ним и что-то хотел этим доказать. Издалека видел, что идет парень поддатый, его штормит не по детски и зачем-то демонстративно встал у него на пути. Т.е. он хотел конфликта, но не ожидал, что пьяный человек даст ему такой отпор. А теперь скулит. Думал нашел легкую жертву, а как получил по #блу, сразу заныл. Конечно закон на его стороне и самбист получит то что заслужил, но чисто по человечески его оппонент - гавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 22 минуты назад
А что там дальше-то было?
Да, а чего там самбист-то выпил? Ходит как будто в нем коктейль всяких веществ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Олег 22 минуты назад
Таким спортсменам срока увеличивать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
detective 55 минут назад
присядет чуренок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 Час назад
ппц конечно) пьяный в дым, но на рефлексах как все четко сделал))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
net Час назад
В защиту самбиста можно сказать то, что он шел на автопилоте и гость столицы пытался всячески нарушить его личное пространство. Так по крайней выглядит на видео. Ну если так бухать, то самбист из любителей никогда не вылезет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер Час назад
Классический синий долпойоп.......

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Шурум-бурум Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного предпринимателя В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного предпринимателя В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

966836



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
7
72
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
4
136
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
0
6
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь
Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#картинки#шоу бизнес#Россия#автомобили#природа#фотографии#кино
#Юмор#история#дтп#прикол#авто аварии#СССР#автомир#сатира#красота#прошлое
#интересное#факты#аварии#люди#подборка#Разное#прикольные#сша#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться