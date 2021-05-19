Электричка ...ЭР2 и её разновидности ...

FISHKINET
Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь 35 опасных дизайнерских решений 35 опасных дизайнерских решений Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в... Гифки Гифки 30 сюрпризов, которые скрывает наше тело 30 сюрпризов, которые скрывает наше тело "У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств "У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку... Дорожные войны из Балашихи: пьяные пешеходы напали на водителя фургона Дорожные войны из Балашихи: пьяные пешеходы напали на водителя фургона Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами* Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами* Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать:... Упоротый FixPrice: всё по 35, 36, 37 ... 50 рублей Упоротый FixPrice: всё по 35, 36, 37 ... 50 рублей Кот, который умеет решать проблемы Кот, который умеет решать проблемы В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из... Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 13 актёров, чью крутость увидели не сразу Заяц решил посоревноваться в скорости с поездом Заяц решил посоревноваться в скорости с поездом Утренняя сборка позитивных историй Утренняя сборка позитивных историй "Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у вас еду "Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у... Типичный режим скрытности в компьютерных играх Типичный режим скрытности в компьютерных играх Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и обвинила обманщика в изнасиловании Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и...
Электричка ...ЭР2 и её разновидности ...

Электричка ...ЭР2 и её разновидности ... (8 фото)

Автор:
19 мая 2021 22:02
Метки: железные дороги   интересно   поезда   
379
8

Сегодня будет небольшой обзор, пожалуй, самого распространенного семейства электропоездов - электропоезда ЭР2.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: железные дороги   интересно   поезда   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
costa 3 часа назад
Эх было время когда в Латвии что-то производилось... Поезда выпускали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
675
Вальдемар Полчаса назад
Вопрос к автору: Почему зимой в электричках в некоторых вагонах печки работали аж задница горела, а в соседнем дубак полнейший, вот как так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Такой красивый». Поклонницы из соцсетей признаются в любви к Галявиеву «Такой красивый». Поклонницы из соцсетей признаются в любви к Галявиеву По Калифорнии - на дрезине! По Калифорнии - на дрезине! Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы В России представили антивирусный капсульный плацкарт будущего В России представили антивирусный капсульный плацкарт будущего Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу По железным дорогам мира По железным дорогам мира
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3689010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как жил запоминающийся актёр Георгий Бурков. Как выглядела его единственная жена, и почему её родители были против свадьбы
1
53
Как жил запоминающийся актёр Георгий Бурков. Как выглядела его единственная жена, и...
Этот день в истории... 17 мая 1984 года
3
24
Этот день в истории... 17 мая 1984 года
﻿
Набирающие популярность
О вреде греха, или Какие антитела полезнее
0
20
О вреде греха, или Какие антитела полезнее
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
0
20
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
«Такой красивый». Поклонницы из соцсетей признаются в любви к Галявиеву
«Такой красивый». Поклонницы из соцсетей признаются в любви к Галявиеву
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#люди#авто аварии#Россия#природа#сша#дети
#Юмор#интересно#прикол#подборка#автомобили#автомир#СССР#кино#фотографии#новости
#интересное#факты#картинки#аварии#шоу бизнес#Разное#прикольные#сатира#красота#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться