Электричка ...ЭР2 и её разновидности ...

Электропоезд ЭР2.

Электропоезд ЭР2 является как бы продолжением электропоезда ЭР1 или проще- проектом его модернизации. Электрическая схема ЭР2 практически не отличалась от схемы последних выпусков ЭР1, а многие более ранние ЭР1 были в последствии модернизированы в ЭР2. Разница состояла лишь в том, что изначально поезда ЭР1 строились с выходом только под высокие платформы, а ЭР2 сразу строились с комбинированными выходами. ЭР1 в последствии тоже переделывали под комбинированные выходы. ЭР2 имел такую же составность как и ЭР1, только строился уже в 8, 10 и 12 вагонной составности.

В принципе, можно сказать и так ... электропоезд ЭР1 постоянно усовершенствовался; и когда его начали изначально строить с комбинированными выходами как под высокие, так и под низкие платформы - он получил индекс ЭР2.

С 1974 года видоизменился и внешний вид ЭР2. Начиная с поезда ЭР2-1028 форма кабины на головных вагонах стала прямоугольной. Изменилась и сама кабина машиниста, она стала более комфортной и удобной. (Возможно, кабины стали действительно более удобными, но по моему мнению, кабина потеряла свой эксклюзивный шарм). Увеличилось количество санузлов (туалетов). Санузлы были перемещены в пассажирский салон и теперь располагались не только в головных, а и в промежуточных прицепных вагонах.