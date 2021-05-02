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Электричка...Как всё начиналось!

Электричка...Как всё начиналось! (28 фото)

Автор:
02 мая 2021 22:21
Метки: железная дорога   интересно   история   поезда   
407
28

Электричка – народное прозвище рельсового общественного транспорта, связывающее крупные города с их ближними и дальними пригородами и отдалёнными районами.

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Метки: железная дорога   интересно   история   поезда   
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1k
просто программист 2 часа назад
Спасибо, замечательный пост!
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10k
ГородДомов 4 минуты назад
слезу пробило..
я на этих электричках ( ЭР1 ) столько лет прокатался. что и подсчитать не могу. .
. от Финбана до Невской Дубровки.
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−197
LoginNaFishkah 38 минут назад
Детство. Электричка Никитовка-Дебальцево. Когда нет проходящих проводников или дотошных взрослых, можно открыть на ходу дверь, выглянуть с ветерком... когда в 90-е их заменили на те, у которых двери открываются машинистом, уже стало скучно и неинтересно
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35k
figny 45 минут назад
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10k
Taximaxi Час назад
ЭР-12? Много можете об этих электросекциях написать?
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