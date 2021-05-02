Электричка...Как всё начиналось!

Изначально так называли любой рельсовый транспорт на электрической тяге – к примеру, трамвай. Позже электричками стали называть электропоезда, а в более широком смысле – и все пригородные поезда. И даже если на пригородных участках работают дизель-поезда, рельсовые автобусы, или пригородные поезда с локомотивной тягой, в простонародии такие поезда, все равно - электричка ...

Тема эта, на мой взгляд, интересна и неисчерпаема, и всё, что мне известно о электропоездах и о электричках в широком смысле сова - попробую рассказать тут ...

Как это всё начиналось!

Днём рождения электрички в СССР по праву можно считать 3 августа 1929 г. ,когда было открыто движение электропоездов на пригородной линии Москва - Мытищи.