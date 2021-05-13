Первый в СССР серийный Дизель-поезд ДР1

Сегодня предлагаю вспомнить первый в Советском Союзе серийный дизельный поезд.
Ещё в 1956 году на Брянском машиностроительном заводе началось проектирование дизельных поездов. Но дальше эскизов разработка не продвинулась. После неудачи в разработке собственного дизельного поезда, было принято решение взять за основу венгерский поезд серии D.
В 1963 году из стен Рижского вагоностроительного завода выходит первый экземпляр ДР1, который стал переработанной под нужды Советских железных дорог версией венгерского дизель-поезда. Он становится первым советским серийным дизель-поездом.
Поезд предназначался для пригородных пассажирских перевозок. Изначально состав состоял из двух моторных вагонов (в голове и хвосте поезда) и двух промежуточных вагонов. В дальнейшем промежуточных вагонов стало четыре. Длина шестивагонного состава была 154.5 м.
Моторный вагон состоял из кабины машиниста, машинного отсека, пассажирского салона на 68 человек, двух тамбуров. В промежуточных вагонах находился салон на 124 места, два тамбура и туалет. Салоны комплектовались деревянными пассажирскими сиденьями.
С 1963 по 1966 годы производились усовершенствование и испытания ДР1. За это время было выпущено восемь четырёхвагонных состава. С 1970 года на железные дороги Советского Союза начинает поступать серийный вариант шестивагонного состава ДР1П на котором был установлен вспомогательный генератор и пусковые стартеры.
С 1973 года в серию пошла самая распространённая модель ДР1А. По сравнению с предыдущими сериями в ней были доработаны: тормозная система, цепь управления, контроллеры и многое другое. Для пассажиров же явным отличием от предыдущих серий стало появление полумягких пассажирских сидений.
В 2005 году для железных дорог Белоруссии началось производство модели ДР1Б. Всего до 2012 года было произведено 17 составов.
В 2016 году были произведены последние шесть составов ДР1А. Они прошли глубокую модернизацию, для соответствия европейским стандартам.
На территории Советского Союза почти во всех республиках ДР! оставил свой дизельный след. И даже сейчас некоторый экземпляры этого поезда можно увидеть на железных дорогах бывшей страны Советов.
Источник:
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