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Первый в СССР серийный Дизель-поезд ДР1

Первый в СССР серийный Дизель-поезд ДР1 (8 фото)

Автор:
13 мая 2021 22:40
Метки: железные дороги   интересно   поезда   
826
8

Сегодня предлагаю вспомнить первый в Советском Союзе серийный дизельный поезд.

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Метки: железные дороги   интересно   поезда   
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6  комментариев
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10k
Taximaxi 11 часов назад
Сладко спалось на конечных ,где не было комнат отдыха ,в развале v-образного дизеля на топчане. + входило в рабочее время)
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12k
alexis 57 минут назад
«Подкидыш» однако.
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7k
Сгусток позитива Час назад
под Курском постоянно на них ездили в 90-ые
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4k
livaneth Час назад
Венгерский, довоенный еще. Попал в СССР в счет репараций
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8k
ScorpionDS 9 часов назад
Увидел в детстве такой в Белоруссии, очень удивился, внешне как электричка, но крайние вагоны явно с дизелем.
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5k
Дельфин Красивый 11 часов назад
в 70 ездил на таком Калининград-Мамоново
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