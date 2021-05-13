Первый в СССР серийный Дизель-поезд ДР1

В 2016 году были произведены последние шесть составов ДР1А. Они прошли глубокую модернизацию, для соответствия европейским стандартам.

На территории Советского Союза почти во всех республиках ДР! оставил свой дизельный след. И даже сейчас некоторый экземпляры этого поезда можно увидеть на железных дорогах бывшей страны Советов.