"мужчина не может забеременеть". В бан

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Twitter временно приостановил действие учетной записи испанского политика, написавшего, что "мужчина не может забеременеть".
Twitter временно приостановил действие учетной записи испанского политика, написавшего, что "мужчина не может забеременеть".
Франсиско Хосе Контрерас не смог пройти мимо статьи, в которой говорилось, что трансгендерный мужчина забеременел, родил ребенка и стал его отцом. Контрерас написал: "Мужчина не может забеременеть, потому что у него нет матки и яичников".
Забанили. Контрерас удивился. "Мои слова, стало быть, трактуются уже почти как фашизм. В следующий раз рискну твитнуть, что дважды два будет четыре".
Франсиско Хосе Контрерас не смог пройти мимо статьи, в которой говорилось, что трансгендерный мужчина забеременел, родил ребенка и стал его отцом. Контрерас написал: "Мужчина не может забеременеть, потому что у него нет матки и яичников".
Забанили. Контрерас удивился. "Мои слова, стало быть, трактуются уже почти как фашизм. В следующий раз рискну твитнуть, что дважды два будет четыре".
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Метки: twitter испания политик трансгендр
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У меня реально нет всей этой байды, единственно в ВК у меня есть страничка группа местная с 3к подписчиков за 5 лет. И ее бы бросить но как визитка в городе.
Рука не поднимается удалить, хотя там не бываю порой неделю.
Некогда. И незачем.
Я мамонт?
Фишки сайт всякой ерунды, поэтому они и тянут со всех уголков всякую ерунду и дичь. Это совершенно ничего не говорит о контенте других соц сетей.