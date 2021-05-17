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"мужчина не может забеременеть". В бан

"мужчина не может забеременеть". В бан (2 фото)

Автор:
17 мая 2021 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: twitter   испания   политик   трансгендр   
270
2
Twitter временно приостановил действие учетной записи испанского политика, написавшего, что "мужчина не может забеременеть".

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Метки: twitter   испания   политик   трансгендр   
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11  комментариев
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72
Елена Букреева 3 часа назад
В следующий раз придётся уточнять что генетический мужчина с ХУ хромосомами, а не воображаемый.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Выпендрился, самый умный, блин. Без него не знали, что мужчина не может! А вот трансгендерный (который только в голове мужчина) - может! Это тоже "дважды два" уже, между прочим.
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2k
Carex 2 часа назад
Он Джуниор со Шварцем не смотрел что ли.
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12k
alexis 2 часа назад
Пусть владелец твитера( если он мужчина) докажет обратное.
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3k
VL 2 часа назад
верным путём идет еврогомосня.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Дикие люди. Дети Европы.
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8k
ScorpionDS 3 часа назад
Франсиско, просто не смотрел фильм "Патруль времени" 2014 года, он бы удивился ...
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3k
Allmaster 3 часа назад
Вот фейсбук, твитер там, как его, инстаграмм. Реально что ли там люди сидят и на веру принимают что там пишут?
У меня реально нет всей этой байды, единственно в ВК у меня есть страничка группа местная с 3к подписчиков за 5 лет. И ее бы бросить но как визитка в городе.
Рука не поднимается удалить, хотя там не бываю порой неделю.
Некогда. И незачем.
Я мамонт?
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