"мужчина не может забеременеть". В бан

Twitter временно приостановил действие учетной записи испанского политика, написавшего, что "мужчина не может забеременеть".



Франсиско Хосе Контрерас не смог пройти мимо статьи, в которой говорилось, что трансгендерный мужчина забеременел, родил ребенка и стал его отцом. Контрерас написал: "Мужчина не может забеременеть, потому что у него нет матки и яичников".



Забанили. Контрерас удивился. "Мои слова, стало быть, трактуются уже почти как фашизм. В следующий раз рискну твитнуть, что дважды два будет четыре".