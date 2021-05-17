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Михаил Жвaнецкий: Жизнь корoтка

Михаил Жвaнецкий: Жизнь корoтка (1 фото)

Автор:
17 мая 2021 17:52
Метки: Михаил Жванецкий   жизнь   мысли   сделай сам   факты   
438
1
Жизнь коротка. И надо умeть. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить oт плохого чeловека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от пocредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

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Метки: Михаил Жванецкий   жизнь   мысли   сделай сам   факты   
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25  комментариев
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16k
Юрий 3 часа назад
"Моя мечта - разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот, просто разровнять" - 1:00.
Ну и мразь же, этот старый пердун.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Vacony 8 минут назад
Многое верно, но вот с - Дела не идущие бросать - не согласен. А как же достигать чего то ? учиться на ошибках ? пробовать и делать ? В этом смысл - достигать нового, расти.Набивать шишки, но двигаться вперед, падать но вставать. Иначе ничего не вырастет из тебя
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8k
portmen77 57 минут назад
Что ещё нужно, чтоб понять современное общество? Почитать комментарии под Жванецким!
Он говорит, не то, что мы хотим слышать! Он враг! Сволочь! Предатель! Он хотел сравнять нас с землёй! Что значит не мог? Хотел! Нам насрать, что он имел в виду! Что значит Солженицин прямо призывал США бомбить СССР? Солженицын тоже мразь! Как указ Путина о увековечивании имени Солжа? Ложь! Видео... Указ... Это другое! Путин идёт на компромиссы ради нас! А Жванецкий гад! Я его юмора не понимаю! Я дебил? Нет! Он сволочь и наймит Госдепа!
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8k
Вася 2 часа назад
брюзгливая хрень. всё хорошо в меру, и жизнь прекрасна и безконечна, и синеезаторная музыка и компьютер, всё может быть на пользу и в радость или вызывать припадки ненависти. Жванецккому просто к старости не о чём шутить стало, СССР-то нет, а новые тренды оказались сложнее кухонного юмора
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1k
Oldman 2 часа назад
Прочитал заголовок, решил что его не стало...
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12k
Lynx 3 часа назад
НЛП в чистом виде. Предыдущее поколение упивалось высказываниями, но тогда это было без погружения в мысль о том, что ты раб, а есть люди успеха: все были равны. В последний период риторика не менялась, но про вышесказанное стали говорить открыто. Поэтому он такой, как сказали в комментах.
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
зачем здесь эта старая мразь?
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