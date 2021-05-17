Девушка вырастила утенка из яйца

Именно так поступила Адель Филлипс из города Порт-Толбот, Великобритания, после того, как увидела, как один парень из ТикТока вырастил утёнка из яйца, купленного в супермаркете. Вдохновившись его примером, она отправилась в ближайший супермаркет, где купила коробку утиных яиц.