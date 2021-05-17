Девушка вырастила утенка из яйца

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Что можно сделать из яиц, купленных в супермаркете? Конечно, можно приготовить что-нибудь вкусненькое, а можно завести себе нового пернатого друга.
Именно так поступила Адель Филлипс из города Порт-Толбот, Великобритания, после того, как увидела, как один парень из ТикТока вырастил утёнка из яйца, купленного в супермаркете. Вдохновившись его примером, она отправилась в ближайший супермаркет, где купила коробку утиных яиц.
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Адель Филлипс решила вырастить утёнка из магазинного яйца после того, как увидела, как это сделал один парень из ТикТока
Для этого Адель купила коробку яиц того же бренда, который использовал блогер в ТикТок. Придя домой, она тут же поместила яйца в инкубатор, который она заранее приобрела в интернет-магазине.
После 30 долгих дней, полных заботы и любви, у Адель, наконец, появился новорожденный утёнок
«Я переворачивала яйцо по 3-4 раза в день, обрызгивала водой, держала его при комнатной температуре, оставляла на несколько часов, и снова проделывала процедуру», — сказала Адель
Вскоре, девушка решила, что Моррису нужен друг, поэтому она купила в зоомагазине ему братика по имени Берил
«Я вступила в группу на Facebook под названием
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Развесистая клюква идиоматическое выражение, обозначающее вымыслы, ложные стереотипы, искажённые представления, вздорные и нелепые выдумки. Выражение обычно употребляется в язвительно-ироническом смысле, чаще всего
Насколько знаю, там куча контролей качества, да и утак тогда там на фабрике должен где то тусить, чтоб детей делать...)) Неужели пропустили оплодотворителя?, не досмотрели?))
Я не спец конечно, по яичным производствам, но логика подсказывает именно такие выводы...
Может чего не знаю просто...)
И как это получить в супермаркете?