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Девушка вырастила утенка из яйца

Девушка вырастила утенка из яйца (15 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:39
Сообщество : Животные
Метки: вылупился   животные   милота   утенок   фото   цыпленок   яйцо   
902
15

Что можно сделать из яиц, купленных в супермаркете? Конечно, можно приготовить что-нибудь вкусненькое, а можно завести себе нового пернатого друга.

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Метки: вылупился   животные   милота   утенок   фото   цыпленок   яйцо   
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16  комментариев
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28k
Acu900 2 часа назад
Утенок подрастет, и тогда...
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53k
pynh Минуту назад
пздц, люди выращивают курей/уток/кого_угодно из яйца хз сколько лет, а тут БАМ! новость!
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17k
иванов дмитрий 5 минут назад
Развесистая клюква
Развесистая клюква идиоматическое выражение, обозначающее вымыслы, ложные стереотипы, искажённые представления, вздорные и нелепые выдумки. Выражение обычно употребляется в язвительно-ироническом смысле, чаще всего
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4k
Мистер Фикс 11 минут назад
Сдается мне, что это джинса той яичной компании
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2k
Nyash Полчаса назад
при комнатной температуре? что за фигня, у уток температура насеста 40 градусов.
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440
alex 24 минуты назад
Не все время держала, а периодически. Остальное время в инкубаторе, написано ведь, что она купила инкубатор.
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16k
Юрий Полчаса назад
Яйца с какой нибудь домашней фермы? Иного объяснения нет.
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2k
Константин 43 минуты назад
Яйца в супермаркете стерильны (стерилизованы или как там), в них не может ничего зародиться.
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2k
Vitamin 52 минуты назад
Мало понимаю, как магазинное яйцо могло оказаться с зародышем?
Насколько знаю, там куча контролей качества, да и утак тогда там на фабрике должен где то тусить, чтоб детей делать...)) Неужели пропустили оплодотворителя?, не досмотрели?))
Я не спец конечно, по яичным производствам, но логика подсказывает именно такие выводы...
Может чего не знаю просто...)
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19k
Андрей Иванов Час назад
Яйца до инкубатора должны хранится не более пяти дней при температуре 8-12 градусов при влажности 78%. И должны переворачиваться 3-4 раза в день. Ну и утку надо селезнем обработать.
И как это получить в супермаркете?
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444
Alex 2 часа назад
Бред, какой-то. Яйца с птицефабрики, откуда там мог селезень появится? Там утки эти в стойлах стоят, повернуться негде.
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